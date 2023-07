Tutte le info del concerto degli Arctic Monkeys a Roma

Share

Il concerto degli Arctic Monkeys in Roma, domenica 16 luglio: le cose da sapere

Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l’avvicinamento allo spettacolo e il deflusso finale post evento. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito https://rockinroma.com/.

L’apertura delle porte è prevista alle ore 15:00, il concerto inizierà alle ore 18.00. Il giorno dell’evento le casse situate in via Appia Nuova 1245 (accanto al gate A), osserveranno i seguenti orari: la cassa adibita alla vendita sarà aperta tra le 16.00 e le 22.00. I gate apriranno nel seguente ordine: A, D, B, C, E. Gli organizzatori del Festival raccomandano al pubblico di raggiungere l’area del concerto con largo anticipo, vista la notevole affluenza prevista, in modo tale da poter consentire il regolare svolgimento dei controlli di sicurezza all’ingresso.

Gli ingressi saranno i seguenti:

i possessori del biglietto “posto unico” potranno entrare nella venue dall’ingresso A, D, E come indicato sulla mappa. I titoli “Stamp@casa” accederanno dall’ingresso A. L’ingresso D è aperto all’accesso dei diversamente abili.

Per il concerto degli ARCTIC MONKEYS non sarà previsto il pagamento di Food & Drink con i token, ma direttamente alle casse Food & Drink attraverso contanti, carta di credito e bancomat.

Diversamente abili

I diversamente abili già in possesso del biglietto potranno accedere alla venue direttamente dal GATE D, e parcheggiare presso il P4. Ad attenderli ci saranno i nostri volontari pronti ad accompagnarli all’area loro dedicata

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle:

IN AUTO. Occorrono 30 minuti dal centro della città: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l”uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.

IN TAXI.

È possibile prenotare un taxi ai seguenti numeri: 06 3570 (RADIO TAXI) o 06 0609 (CHIAMA TAXI).

IN TRENO

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

IN AUTOBUS

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

Linea 520: circolare Cinecittà-Capannelle-aeroporto di Ciampino, con ultima corsa alle 23,30.

Linea 789: viale America-Cinecittà, con ultima corsa alle 20,50. Solo feriale.

Linea 664: circolare L.go Colli Albani-Capannelle-largo Cosoleto-L.go Colli Albani, con ultima corsa alle 2,00 di notte e prima corsa alle 4,30.

Maggiori informazioni su: https://www.atac.roma.it/.

IN METRO

Andata:

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 520 – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno:

Linea 664 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani

Maggiori informazioni su: http://www.atac.roma.it/

TRENI SPECIALI POST CONCERTO:

Saranno messi a disposizione treni speciale per il ritorno, in partenza dalla Stazione Capannelle situata a 700 mt dalla venue. Di seguito gli orari:

I treni sono operati da Trenitalia ed il costo del biglietto è di € 5 + € 1 d.p a persona. I “Biglietti Servizio Pubblico” ed “abbonamento Trenitalia e/o Atac” non sono validi per usufruire di tale servizio.

I biglietti per il treno di ritorno potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

ONLINE AL SEGUENTE LINK > https://www.mooneygo.it/cerca-e-acquista/it/ticketing/0292

SULL’APP DI MooneyGo

presso la Stazione Capannelle PRIMA DELL’INIZIO DEL CONCERTO

all’info Point all’interno del villaggio

Si invitano i possessori del biglietto a recarsi nei pressi della stazione al termine del concerto, così da riempire tutti i convogli e permettere il regolare deflusso dei partecipanti

Navette post concerto

In occasione del concerto degli Arctic Monkeys, ‘Rock in Roma’ in collaborazione con ‘Eventi in Bus’ metterà a disposizione dei Bus-Navetta che al termine del concerto riaccompagneranno gli spettatori fino al centro città di Roma. La fermata di rientro che sarà effettuata è Roma Termini (Castro Pretorio). I Bus Navetta partiranno in 2 diversi orari: la PRIMA PARTENZA è indicativamente prevista 30 minuti subito dopo la fine di ogni concerto, mentre la SECONDA PARTENZA è fissata circa 60 minuti massimo dopo la PRIMA PARTENZA (90 minuti circa dopo la fine del concerto).

È possibile acquistare il biglietto di salita sul Bus Navetta dal seguente link > https://bit.ly/BusNavette_RockInRoma

Il costo è di 7 euro. Una volta effettuato il pagamento riceverete una mail con un Voucher da presentare all’autista al momento della salita sul Bus e che avrà funzione di biglietto Bus.

ATAC

Linea 664: circolare L.go Colli Albani-Capannelle-largo Cosoleto-L.go Colli Albani, con ultima corsa alle 2,00 di notte e prima corsa alle 4,30.

Per maggiori info consultare il sito www.atac.it.

