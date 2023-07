Burna Boy in esclusiva su Apple Music Live

Share

La superstar mondiale Burna Boy sale sul palco per una straordinaria performance al London Stadium, in esclusiva su Apple Music Live, la serie di esibizioni dal vivo che offre alle più grandi star della musica un palcoscenico per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo.

La performance sold-out dell’artista nigeriano, vincitore del GRAMMY® Award, al London Stadium sarà disponibile mercoledì 19 luglio alle 21:00 su Apple Music al link apple.co/-BurnaBoyAML, Apple TV+ e sulla pagina TikTok di Apple Music @AppleMusic. I fan potranno anche ascoltare la performance di Burna Boy in streaming on demand sia su Apple Music che su Apple TV+.

Nell’esibizione che ha fatto storia, il gigante africano presenta i suoi più grandi successi e i brani preferiti dai fan, tra cui “Last Last”, “Sittin’ On Top of the World”, “Ye”, “Real Life”, con le apparizioni speciali di Stormzy, J Hus, Dave e Popcaan.

Guarda il trailer della performance Apple Music Live di Burna Boy QUI.

“Ho vissuto un’esperienza indimenticabile esibendomi al London Stadium“, dice Burna Boy. “L’energia della folla era impareggiabile e sono grato a tutti i miei fan per il loro incrollabile supporto. Far parte di Apple Music Live è un’opportunità incredibile per condividere questo momento storico con i miei fan di tutto il mondo. Sono entusiasta che tutti possano assistere alla magia che abbiamo creato quella sera. Un ringraziamento speciale ad Apple Music per aver immortalato e messo in mostra la performance. Restate sintonizzati per un’incredibile celebrazione di musica e cultura“.

“Burna Boy è una forza della natura la cui ascesa globale non mostra segni di rallentamento in futuro“, afferma Ebro Darden, Global Head of Hip Hop and R&B di Apple Music, che si è incontrato con Burna Boy a Londra per un’intervista che andrà in onda martedì 18 luglio su Apple Music 1. “Siamo entusiasti di poter presentare ai fan di Burna in tutto il mondo un’esibizione storica e segnante per la sua carriera”.

Burna Boy è l’artista nigeriano più ascoltato di tutti i tempi su Apple Music in tutto il mondo e l’artista nigeriano più ascoltato di tutti i tempi. Il suo acclamato album del 2019 “African Giant” ha battuto il record del più grande album africano per numero di stream nel primo giorno e nella prima settimana in tutto il mondo, mentre “Love, Damini” del 2022 è diventato l’album n. 1 su Apple Music in 70 Paesi e ha battuto il record del più grande numero di stream nel primo giorno e nella prima settimana per un album di un artista africano – un record che detiene ancora. Le canzoni di Burna Boy hanno raggiunto la Top 100 giornaliera in oltre 130 Paesi, e 98 hanno raggiunto la Top 10, e su TikTok i suoi brani più in voga sono “For My Hand”, “Jagele”, “Last Last” e “Bank On It”.

La seconda stagione di Apple Music Live ha preso il via lo scorso maggio con una performance speciale di Ed Sheeran che ha presentato per la prima volta il suo ultimo album “-“. Altre performance di spicco di Apple Music Live sono state l’esibizione di Harry Styles “One Night Only in New York“, l’esibizione di Billie Eilish “Live at the O2“, il primo Holiday Masquerade Ball di Alicia Keys e le avvincenti esibizioni degli artisti Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs, e Wizkid. Esplora le esibizioni passate nell’archivio di Apple Music Live.

Sbloccate la scaletta di Apple Music Live, sfondi esclusivi, foto del tour e altro ancora dopo lo spettacolo sulla pagina del concerto di Burna Boy su Shazam.

Comunicato Stampa: Goigest