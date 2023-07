Roma “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”

Share

Terzo appuntamento con la rassegna PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA, organizzata dalla Libreria Rotondi nell’ambito dell’arena estiva “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”. Mercoledì 19 luglio alle ore 19:00 Edoardo Camurri ragionerà sui limiti di quell’intelligenza strumentale che sembra essere il modello con il quale ci siamo abituati a regolare e a normare il nostro modo di concepire la realtà. Tale forma di intelligenza, estremamente pratica e funzionale nel quotidiano, tanto da essere comunemente considerata come l’unica modalità intellettiva, appare insufficiente e balbettante di fronte alla comprensione di realtà “altre” e a dimensioni culturali non ordinarie. Tutto questo deve indurci a riflettere sul fatto che esistono molte forme diverse di intelligenza, ognuna con un proprio approccio e un proprio modo di “guardare” il mondo, tutte però accumunate dalla medesima essenza, quella del comprendere ed interpretare la realtà.

A tal proposito, si esplorerà quindi l’intelligenza delle piante e degli animali e si ragionerà su esperienza psichedelica e intelligenza artificiale, fino ad approntare a una lezione sapienziale in cui si manifestano i significati di una riconnessione dell’intelligenza all’esperienza, della ragione strumentale alla compassione.

Edoardo Camurri

Scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo. Laureato in filosofia teoretica con Gianni Vattimo, scrive per Il Foglio, Vanity Fair e il supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Dal 2015 al 2018 ha condotto il programma I grandi della letteratura italiana in onda su Rai 5. Nel 2019 e nel 2020, su Rai 5, ha condotto le due stagioni di Punto di Svolta, trasmissione dedicata a grandi nomi della letteratura mondiale; dal 2020 conduce su Rai 3 i programmi #maestri e Alla scoperta del ramo d’oro, dove si indagano le radici del genere umano per ricercare nel passato gli strumenti culturali per affrontare il nostro presente e riappropriarsi del suo senso tra filosofia, letteratura, arte, antropologia.

Ha curato per Adelphi Il reato di scrivere di Juan Rodolfo Wilcock e, tra le altre cose, ha introdotto per Mondadori gli scritti psichedelici di Aldous Huxley. Da autore televisivo ha firmato diversi programmi tra cui Le vite degli altri, Istantanea e La Gaia Scienza, andate in onda sempre su LA7. Ha condotto su Radio 3 trasmissioni come Tabloid, Radio 3 Mondo, Prima Pagina e, dal 2010, Pagina 3.

Adriano Ercolani si occupa da oltre vent’anni dei rapporti tra cultura occidentale e orientale. Relatore di festival quali Popsophia, Prendila con Filosofia e Biennale Democrazia, collabora al progetto filosofico Tlon e pubblica interventi e approfondimenti su numerose testate quali: L’Indiscreto, Linus, Linkiesta, Repubblica-XL e Il Fatto Quotidiano. Ha tradotto Advaita Vedanta. Una ricostruzione filosofica di Elliot Deutsch (Edizioni Tlon). Ha pubblicato saggi su Spinoza e l’Advaita Vedanta, il concetto di Kali Yuga e Nietzsche e gli umanisti. È co-autore con Alessandro Orlandi e Stefano Riccesi di Cielo interiore e guarigione (Stamperia del Valentino 2021) e con Francesco D’Isa di Introduzione alla Meditazione (Edizioni Tlon 2023).

La rassegna “Prendiamola con filosofia” invita alla riscoperta di filosofi, tematiche e correnti speculative che hanno contrassegnato la storia del pensiero umano. Attraverso il racconto di alcuni tra i più significativi protagonisti del mondo accademico e culturale italiano, l’intento è fornire un approfondimento di temi che la filosofia affronta sin dalla sua nascita e intorno ai quali l’uomo si arrovella da sempre. Le riflessioni, solo apparentemente astratte, che la filosofia affronta attraverso la sua speculazione teorica, altro non sono che le stesse con cui l’essere umano si confronta quotidianamente.

La Libreria Rotondi è una storica libreria indipendente romana specializzata in testi antichi e rari, edizioni di pregio e fuori commercio di ogni argomento, prestigiose opere d’epoca e da collezione, curiosità varie, libri su oriente, filosofie e religioni. È stata fondata nel 1941 da Amedeo Rotondi e nel 2004 ha ricevuto il riconoscimento di “Negozio storico” da parte del Comune di Roma.

La Libreria organizza iniziative culturali e conferenze, tenute da importanti personalità appartenenti al mondo accademico ed intellettuale italiano, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private. Inoltre, svolge una attività editoriale volta a ripubblicare i testi scritti dal suo fondatore. Rotondi dispone di un proprio canale YouTube al cui interno sono presenti oltre 250 registrazioni di conferenze e contenuti culturali originali e autoprodotti. La Libreria Rotondi è tuttora sita nella sua sede originaria in via Merulana 82.

RASSEGNA “PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA” – PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 5 luglio ha preso il via una rassegna di conferenze di argomento filosofico organizzata dalla storica Libreria Rotondi dal titolo Prendiamola con filosofia, che si terrà nell’ambito della manifestazione Notti di Cinema organizzata dall’Anec, nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì nello spazio Arena con inizio alle ore 19.00. Anche per i mesi di Agosto e Settembre sono previste ulteriori appuntamenti.

Il programma degli appuntamenti di Agosto e Settembre è così articolato:

Mercoledì 2 agosto ore 19:00

Marco Ferri e Riccardo Tavani: La pubblicità e la filosofia dei consumi.

Letture di Monica Ferri.

Mercoledì 9 agosto ore 19:00

Massimiliano Zupi: Parmenide ed Eraclito.

Modera Adriano Ercolani

Mercoledì 6 settembre ore 19:00

Luigi Aversa: Attraverso i mondi. Perché? Il soffio di Psiche.

Modera Adriano Ercolani

Mercoledì 13 settembre ore 19:00

Grazia Marchianò: C’era una volta… Pinocchio e “La casina nel bosco” di E. Zolla. Modera Adriano Ercolani

