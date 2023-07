Jung Kook membro dei K-Pop lancia il suo singolo in inglese

Share

Jung Kook, membro della band K-Pop dei BTS, ha pubblicato il suo singolo “Seven” in collaborazione con la rapper statunitense Latto.

Il brano, uscito venerdì sulle piattaforme digitali e dal 21 luglio in tutte le radio italiane, ha letteralmente stravolto le classifiche di tutto il mondo: “Seven”, infatti, è il primo brano di un artista solista K-pop a debuttare dopo le prime 24 ore in vetta alla classifica globale dei singoli di Spotify con oltre 15 milioni di stream.

La canzone, che continua ininterrottamente a macinare numeri record, è stato anche il brano a raggiungere più velocemente la prima posizione su iTunes in 100 Paesi nella Storia della musica.



“Seven” è un brano perfetto per l’estate, leggero e divertente, caratterizzato da un beat energico e dalle ritmiche riconducibili allo stile Jersey Club. È una serenata romantica che canta il desiderio di trascorrere ogni giorno della settimana con la persona amata.

Il brano è prodotto e scritto anche da Andrew Watt e Cirkut, entrambi vincitori di Grammy Awards. Il Ceo di HYBE AMERICA, Scooter Braun, ha anche preso parte attivamente alla produzione generale della canzone.



Il videoclip ufficiale, #1 nelle tendenze su YouTube, ha ottenuto oltre 61 milioni di visualizzazioni in 3 giorni.

È una clip dal sapore cinematografico con un’estetica unica, diretto da Bradley Bell e Pablo Jones-Soler, già registi dei video di Harry Styles e Cardi B. Assieme all’artista, troviamo anche l’attrice coreana Han So-hee e Latto.





“Ho pensato a come far sì che più persone possibili potessero apprezzare ‘Seven’. È la prima volta che mi cimento con il genere UK garage e l’approccio alla produzione è stato davvero fresco e nuovo. Ho imparato molto nel registrare questa canzone” – afferma Jung Kook.



L’artista si è esibito sul palco della celebre serie di concerti del popolare show Good Morning America, presentando il brano dal vivo a New York.



Jung Kook dei BTS

Jung Kook (Jeon, Jeongguk) è un cantautore sudcoreano e membro della band icona del 21° secolo dei BTS. È conosciuto per la sua versatilità artistica e per la capacità di alternare rap, vocalizzi pop e per le sue performance. Ha collaborato con artisti globali quali Lauv e Charlie Puth. Ha realizzato anche un singolo in giapponese, “Your eyes tell” e cantato da solista il brano “RunBTS” dalla compilation del gruppo, Proof. Ha anche pubblicato il brano “Dreamers” dalla soundtrack ufficiale della FIFA WorldCup Qatar 2022, canzone che ha cantato anche durante la cerimonia di apertura.

BTS

I BTS sono la band icona mondiale del K-POP. BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo che ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il globo fin dal loro debutto nel 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Apprezzati per la loro musica autentica e auto-prodotta, per le performance strabilianti e per il loro modo unico di interagire coi fan, i BTS sono diventate delle vere e proprie icone pop del 21° secolo, infrangendo numerosi record mondiali. Attraverso la diffusione di messaggi positivi e campagne come quella di “LOVE MYSELF” (“Ama te stesso”) o il loro discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself” (“Prendi parola”), la band mobilita milioni di fan in tutto il globo (soprannominati “gli ARMY”). I BTS ad oggi hanno collezionato 6 n.1 in classifica Billboard Hot 100 in poco più di un anno e si sono esibiti in stadi sold-out in tutto il globo. Sono anche stati nominati dal TIME, “Entertainer of the Year” nel 2020. Per due anni consecutivi i BTS sono stati nominati come “Miglior Gruppo dell’anno” ai Grammy Awards e hanno ricevuto numerosi premi e onorificenze ai Billboard Music Awards, American Music Awards (Artisti dell’anno) e agli MTV Video Music Awards.



Latto

È una tra le più apprezzate nuove rapper statunitensi, due volte nominata ai Grammy Awards. Ha iniziato a rappare all’età di 8 anni e da allora non ha mai smesso. Ha vinto la prima stagione di The Rap Game e ha firmato con RCA Records/Sony Music Group. Ha pubblicato il suo album “777” e ha conquistato il mondo con la sua hit “Big Energy”, il cui remix ha visto la partecipazione della superstar Mariah Carey, raggiungendo la prima posizione in radio nei formati Pop, Rhythm e Urban (unica rapper donna a raggiungere questo traguardo). Ha ricevuto il premio come “Breakthrough Artist” ai Variety Hitmakers 2022 e il “Powerhouse Award” ai Billboard Women in Music Awards nel 2023. Il suo recente singolo “Lottery” con LU KALA ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo.

Comunicato Stampa: Universal Music