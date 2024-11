Il finale del Cantagiro 2024 per la categoria band

Share

Andrà in scena domenica 24 novembre alle ore 21 presso Stazione Birra a Roma (via Placanica 172) l’ultima tappa dell’edizione 2024 del Cantagiro che decreterà i vincitori della Categoria Band.

Sarà un evento imperdibile per tutti i gruppi musicali in corsa per conquistare il podio di questa categoria: in gara vedremo Cassiopea’s Tears, Luminol, I Floreali, GioGala, Adrenalina, Dis Ment, Aspra, Fish Bones. Ospiti i Procioney, band vincitrice della passata edizione, e Valentina Ambrosio, finalista dell’edizione 2024 a Senigallia e vincitrice dell’edizione 2023 a Fiuggi.

Quest’anno come Presidente di Giuria troviamo Marco Rinalduzzi, chitarrista che ha lavorato con artisti italiani e internazionali, sia dal vivo che in studio di registrazione: Riccardo Cocciante, Patty Pravo, Nada, Luca Barbarossa, Mina, Lucio Dalla, Ron, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Zucchero, Sting, Keith Emerson, Tony Esposito, Brian Auger, GeGè Telesforo, Mike Francis.

Il team del Cantagiro, guidato dal Patron Enzo De Carlo, è attivamente impegnato nella preparazione di una serata che promette di essere un grande evento. Le band rappresentano un richiamo forte per il pubblico, attirando l’attenzione di produttori e discografici, grazie al loro potenziale creativo e strumentale. Questo concorso è un’opportunità reale, in cui i concorrenti si sfidano dal vivo di fronte ad un pubblico vero, restando fedeli al suo spirito itinerante e vintage, ma sempre al passo con le esigenze artistiche contemporanee. La presenza di vocal coach d’eccellenza e di uno staff di professionisti del settore consente ai partecipanti di crescere anche sotto il profilo artistico e organizzativo. Si ringraziano i partner sponsor dell’evento: Banca BCC ag.24, SIAE, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Radio Italia anni 60, Settimanale Mio, 2Duerighe, Radio Rcs, 360 Frame Academy, insieme al Comitato Italiano per l’UNICEF.

Il Cantagiro è un viaggio affascinante tra musica, costume, cultura e grandi emozioni.

