Peter Gabriel da venerdì in radio con “Road to joy”

In radio da venerdì 21 luglio ROAD TO JOY, il nuovo singolo dell’ex leader dei Genesis PETER GABRIEL, sesto brano tratto dal suo prossimo album i/o.

ROAD TO JOY, come suggerisce il titolo, è un brano allegro e radioso. L’abilità dei musicisti e la produzione del suono convergono in una meravigliosa armonia delicatamente psichedelica, mentre il ritmo incalzante e gli arrangiamenti di chitarra funky iniettano l’energia che si addice a un’uscita di inizio estate.

Scritto da PETER GABRIEL e prodotto dallo stesso Gabriel e Brian Eno, ROAD TO JOY vede la partecipazione del Soweto Gospel Choir, un arrangiamento per archi di John Metcalfe e il contributo di alcuni membri dell’attuale touring band di Gabriel: i collaboratori di lunga data Tony Levin (basso), David Rhodes (chitarra) e Manu Katché (batteria) e due nuovi membri Don E (tastiere del basso), “ha fatto la linea di basso più funky che si possa immaginare” e Josh Shpak (tromba), “suona benissimo, un ragazzo super musicale“.

In merito al brano e all’album, Gabriel ha dichiarato: “Sto lavorando a un progetto che è in parte una storia incentrata sulla mente e su come percepiamo le cose, e questa canzone si collega decisamente a questo argomento. Parla di esperienze di pre-morte e situazioni di sindrome Locked-in (LIS) in cui le persone non sono in grado di comunicare o di muoversi. È una condizione incredibilmente frustrante. Ci sono stati alcuni grandi libri e film su questo argomento, ma in questo caso a un certo punto della storia le persone che si occupano del protagonista riescono a trovare un modo per svegliarlo. È un testo che parla del ritorno ai sensi, alla vita, al mondo”.

Come per le precedenti uscite con la luna piena, ROAD TO JOY è accompagnato da un artista del mese, che per questa uscita di giugno è Ai Weiwei e la sua opera “Middle Finger in Pink”.

Comunicato Stampa: Universal Music