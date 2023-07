“Te Perdon”O Stess” il nuovo singolo di Ale

Share

L’estate è quel momento in cui la mente fa un passo indietro lasciando spazio al cuore. Siamo più buoni del solito, disposti a perdonare tutto, persino uno sparo nel petto di qualcuno che in un altro momento sarebbe la nostra rovina. ALE racconta quelle storie d’amore che apparentemente sembrano poter durare il tempo di una stagione, ma che poi si trasformano in pezzi di vita importanti che ci cambiano per sempre in “TE PERDON’ ‘O STESS’, il nuovo singolo fuori venerdì 28 luglio e disponibile in pre-save al link xxxx

L’artista vuole farci ballare e ci riesce con questo brano dal sapore di contemporary R’n’B dei primi anni 2000, un’epoca che continua a influenzare le colonne sonore delle nostre estati più belle. “TE PERDON’ ‘O STESS’” conferma la sua cifra stilistica, un mix perfetto di divertimento e sentimenti sinceri e profondi, il tutto abilmente raccontato sul beat in italiano e in napoletano.

“TE PERDON’ ‘O STESS’” arriva dopo la spensierata “PEZZO LATINO” (https://latarma.lnk.to/ALE_PezzoLatino), la sensibilità contenuta in “PAR NU SUONN” (https://ale.lnk.to/parnusuonnPR) e l’omaggio alla sua Napoli in “ICONA” (https://ale.lnk.to/iconaPR).

Alessandra Ciccariello è ALE. Cantautrice napoletana di vent’anni, vive a Portici (NA). Scrive canzoni che nascono tra le note della sua chitarra, che suona da quando ha 12 anni, i type beat di YouTube e Garage Band. I suoi brani assorbono i suoni della sua terra e si trasformano in musica contemporanea che parte da Napoli e parla a tutta la penisola, mescolando l’urban al pop. Il sogno di vivere di musica parte nel 2020 mentre è in coda ai provini di X Factor, che la portano alle fasi finali della selezione e vedono il suo brano “LV” superare i 600 mila stream su Spotify, così come “2minuti” che l’anno successivo presenta all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Nei testi di ALE c’è la sua quotidianità, dalla scuola, alle prime relazioni, tra delusioni, sogni e quella “fotta” napoletana che caratterizza la sua scrittura. Il ritmo scorre nelle sue tracce che la avvicinano all’altra sua grande passione, la danza. Il suo sguardo fresco e spontaneo si rispecchia nei pezzi uptempo e si trasforma in malinconia in ballad sincere che raccontano il mondo di tanti ragazzi finalmente pronti a spiccare il volo. ALE non ha mostri da svelare ma gioia da trasmettere. Nel 2022 firma con Latarma Records e BMG Italia e pubblica con loro i singoli “PEZZO LATINO”, con cui ci mostra il suo lato più spensierato e fresco, “PAR NU SUONN”, in cui esce fuori quello più sensibile. Ad aprile 2023 torna invece con “ICONA”, singolo incalzante e travolgente dedicato alla sua Napoli e alla leggendaria figura di Maradona. Durante l’estate, insieme all’uscita di “TE PERDON’ ‘O STESS’”, è live in giro per l’Italia.

Latarma Records è la nuova arrivata in casa Latarma srl, un’etichetta discografica – che debutta ad aprile 2022 – dedicata ad artisti emergenti. Latarma Records si concentra sullo scouting seguendo i talenti in tutte le loro fasi artistiche, dalla scrittura alla produzione, dalla promozione al marketing. Partner discografico per questo progetto è una realtà consolidata come BMG.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS