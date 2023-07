Serena Brancale al “Jazz be The Pool”

Share

Proseguono gli appuntamenti con la grande musica a bordo piscina della XII edizione di “Jazz by The Pool”, storico festival jazz organizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme (PD).

Una kermesse unica nel suo genere che quest’anno ha deciso di declinarsi esclusivamente al femminile non solo per le personalità musicali di spicco selezionate, ma anche perché organizzato e diretto da un team di sole donne: Angela Stoppato, direttrice del Resort e ideatrice dell’evento e la direttrice artistica Aba Chiara. L’intento dichiarato è quello di portare avanti l’impegno contro la violenza sulle donne: dare voce a chi voce non ne ha e sostenere il lavoro silenzioso del Centro Veneto Progetti Donna.

Nel parterre delle ospiti delle Terme Preistoriche non poteva quindi mancare, venerdì 28 luglio alle ore 22.00, l’artista considerata il fiore all’occhiello della musica Nu-soul/Jazz italiana all’estero: Serena Brancale,polistrumentista, performer e compositrice, apprezzata dai grandi del Jazz Italiano e della musica mondiale quali Quincy Jones.

Sul palco l’artista porterà Soula, una versione one girl band del suo ultimo progetto discografico Je so Accussì, una raccolta di canzoni caratterizzate da una nuova consapevolezza, tanto nel suono quanto nei testi, in cui emerge tutta la sua anima, quella black della passione senza tempo per il jazz e quella figlia del Sud e della sua amata Puglia.

«Il progetto in solo mi mette a nudo come donna e musicista. – racconta Serena Brancale – Sono io che comando il concerto, non ho una spalla, ho la piena responsabilità degli arrangiamenti improntati tutti sulla loop. Questo è molto divertente e coraggioso. Perché il coraggio è femmina. Il coraggio è il colore più bello di cui la donna si veste ogni giorno. Auguro in questo momento delicato di violenze e femminicidi nel nostro paese di non abbassare la testa, di non aver paura di essere sole, di essere ancora più lucenti e forti, sempre indipendenti e determinate nei propri obiettivi».

La sua voce scura e riconoscibile darà vita ad un melting pot, che spazia dal pop al jazz, dal rhythm&blues, al soul, fondendo alla perfezione ironia e musica, parole e immagini, emozioni e vita da artista: la musica di tradizione si unirà all’elettronica, il dialetto barese si legherà all’antico rumeno, Modugno incontrerà Dalla e i Beatles Erykah Badu.

Jazz by The Pool è organizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa con il patrocinio del Comune di Montegrotto. Media partner: Radio Padova.

Informazioni e prenotazioni

Inizio concerti ore 22.00

Acquisto biglietti sul sito http://jazzbythepool.it

Prenotazioni: a conferma della prenotazione è richiesto il pagamento anticipato della soluzione scelta. La prenotazione sarà ritenuta confermata solamente dopo aver effettuato il pagamento.

L’ingresso senza prenotazione non è garantito

Maggiori info: http://jazzbythepool.it, 049 793477 o termepreistoriche@termepreistoriche.it.

Biglietti:

Biglietto concerto: 20 € – Partecipazione al concerto delle ore 22.00 comprensiva di una consumazione da listino selezionato.

Classic Jazz Night& Dinner: 55€ – Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18.30, aperitivo a bordo piscina (ore 20.00). Ore 20.30 cena a buffet con ampia scelta tra antipasti, primi, secondi e dessert comprensiva di acqua al tavolo (altre bevande escluse)

Infinity Jazz Night: 89€ – Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18.30; spa kit con accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa; open bar per tutta la serata (escluse bottiglie e superalcolici); aperitivo a bordo piscina e cena a buffet.

Infinity Jazz Night & Day: 185€ Il pacchetto include oltre al concerto: ingresso giornaliero alle piscine a partire dalle 9.30; spa kit, con massaggio di 50 minuti, accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa fino alle 21.00; open bar per tutta la serata (escluse bottiglie e superalcolici); aperitivo a bordo piscina e cena a buffet.

Per informazioni

termepreistoriche@termepreistoriche.it

http://jazzbythepool.it

Profilo

Serena Brancale è una polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, una ballad jazz contenuta nell’omonimo album uscito per Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello che l’ha dichiarato ai microfoni di “Edicola Fiore” ai grandi del Jazz Italiano e della musica Mondiale come Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 è entrata nel roster di “Isola degli Artisti” e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo nu-soul attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana. Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Jazz by The Pool