In libreria Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario

Esce in libreria per Gremese, nella sua prima traduzione italiana, Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario, il saggio di Chris McNab dedicato ad uno degli imprenditori di maggior successo del pianeta.

Un volume che ne ripercorre la vorticosa carriera a partire dal 1995, anno della creazione della società di software Zip2, venduta poco dopo a 307 milioni di dollari, e che segue un percorso analitico passando per l’avventura della banca online X.com (da cui fu generata PayPal), Tesla (Musk fu tra i primi ad investire in veicoli elettrici), e varie aziende di successo come SolarCity, Neuralink, The Boring Company, SpaceX, fino al recente ingresso nel territorio dei social media, con l’acquisto di Twitter.

Uno studio lucido e dettagliato in cui Mc Nab esamina il background e l’ascesa di Musk ricostruendone le molteplici angolature ed evidenziando tanto le provocazioni quanto le non poche decisioni controverse che la sua brillante e complessa personalità ha affrontato nel tempo.

Una lettura illuminante per aspiranti imprenditori e per chiunque voglia conoscere meglio uno dei protagonisti assoluti dell’epoca contemporanea, leader tra i più influenti nel settore neuro-tecnologico, aerospaziale, dell’intelligenza artificiale e delle energie rinnovabili, nonché imprenditore più ricco al mondo.

Chris McNab

In vent’anni di carriera come autore e editor, ha scritto oltre 100 libri, incentrati sulla storia e il mondo militare. Tra i tanti titoli pubblicati in Italia: Enciclopedia delle tecniche di combattimento, Storia del mondo in 100 armi, Le aquile di Hitler, L’esercito di Roma. McNab collabora regolarmente con programmi radio e televisivi.

