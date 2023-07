Gianni Morandi in concerto a Lucca

Share

Al via con il concerto di Gianni Morandi i grandi eventi di Mont’Alfonso sotto stelle, il festival in programma in antiche fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

L’eterno ragazzo sarà in concerto mercoledì 2 agosto nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con una scaletta che intreccia i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico “Evviva!”, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti: “L’Allegria, “Apri Tutte Le Porte” e “Anna della porta accanto”.

Dopo la partecipazione a Italia Loves Romagna – il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate – con il tour Go Gianni Go! Estate 2023 prodotto da Trident Music, Gianni Morandi approda per la prima volta in Garfagnana. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, Morandi sta animando la calda stagione dei live con uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. Radio Italia è media partner ufficiale del tour. Subaru è main partner.

Inizio ore 21,15. I biglietti – da 46 a 105 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo dalle ore 17,30 (info tel. 334 6167210) presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso.

Giunto alla quarta edizione, Mont’Alfonso sotto le stelle è quasi un “Fitzcarraldo”, una impresa eroica e coraggiosa che porta grandi nomi dello spettacolo in due secolari fortezze, quella di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano, immerse in meravigliosi scenari naturali. Location che hanno fatto innamorare, in primis, gli stessi artisti.



PARCHEGGI, NAVETTE, INDICAZIONI – Visto il grande afflusso di pubblico previsto, si raccomanda di arrivare con un certo anticipo. Saranno disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso) e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 sarà in funzione dalle ore 16,30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. A fine concerto, per evitare i tempi di attesa, si consiglia una sosta all’Osteria della Fortezza.

DISABILITÀ – Le persone con disabilità che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (info tel. 0583 641007) possono usufruire di servizio di trasporto assistito dal parcheggio di Piazzale C. Chiappini, gli orari saranno concordati tramite appuntamento telefonico con i diretti interessati. Per le persone con difficoltà motorie è prevista un’altra navetta dedicata, in partenza sempre dal parcheggio P1 di Piazzale C. Chiappini.

FESTIVAL IN SINERGIA – Navette, parcheggi speciali, centinaia di addetti pronti ad assistere il pubblico: a rendere possibile “Mont’Alfonso sotto le stelle” è una macchina organizzativa complessa e ormai rodata, che nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso. Media partner Noi Tv e Radio Bruno.

Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it. Info tel. 0583 641007 – 334 6167210 (nei giorni di spettacolo dalle ore 18.45) www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.

Programma Mont’Alfonso sotto le stelle 2023

Fino al 22 agosto a Castelnuovo di Garfagnana e

San Romano in Garfagnana (Lucca)



MARCO TRAVAGLIO

“I migliori danni della nostra vita”

Venerdì 4 agosto 2023 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

40 FINGERS

Lunedì 7 agosto 2023 – ore 20,30

Fortezza delle Verrucole – San Romano in Garfagnana (Lucca)



JONATHAN CANINI

“Vado a vivere con me”

Giovedì 10 agosto 2023 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

PINK FLOYD LEGEND

Atom Heart Mother

Sabato 12 agosto 2023 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



SIMONE GRAZIANO

Concerto all’alba

Martedì 15 agosto 2023 – ore 4,45

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



EDOARDO BENNATO

Mercoledì 16 agosto 2023 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



MAX ANGIONI

“Miracolato”

Giovedì 17 agosto 2023 – ore 21

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



ENSEMBLE LE MUSE

Omaggio a Morricone con Susanna Rigacci

Sabato 19 agosto 2023 – ore 21

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



ALICE canta BATTIATO

Martedì 22 agosto 2023 – ore 21

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



Info spettacoli

Tel. 0583 641007 – 0583 – 334 6167210 (solo nei giorni di spettacolo dalle 18.45)

www.montalfonsoestate.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org



Prevendite

Sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13).

Biglietti disponibili anche in occasione degli spettacoli, dalle ore 19, presso le biglietterie poste all’ingresso.

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dall’1/6 aperto anche dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Comunicato Stampa