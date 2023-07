Share

Il 3 settembre 2023 avrà luogo a Venezia la nuova edizione del FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD, in cui i co-fondatori del premio Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, annunceranno tutti i premiati di quest’anno. Il Premio viene realizzato durante la 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione. Il FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Cinecittà S.p.A.

La madrina di questa nuova edizione sarà Laura Chiatti, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Sofia Coppola, Pupi Avati, solo per citarne alcuni.

Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: “Sono molto felice di annunciare questa nuova edizione del Filming Italy Best Movie Award, che si conferma un appuntamento davvero molto importante per il settore cinematografico nazionale e internazionale. La Mostra di Venezia, oltre a rappresentare una vetrina unica e prestigiosa nel suo genere, è anche una tappa fondamentale del Filming Italy, che dopo aver inaugurato l’Awards Season a Los Angeles e aperto la stagione cinematografica estiva in Sardegna, approda al Lido per premiare i migliori titoli della cinematografia e della serialità e gli artisti più talentuosi che ne hanno preso parte. È stato un percorso particolarmente impegnativo, non nego che le sfide e le difficoltà siano state innumerevoli, ma grazie a un grande sforzo produttivo combinato a un totale impegno e dedizione, abbiamo raggiunto degli obiettivi e dei traguardi inaspettati. Come nelle precedenti edizioni, continueremo a portare a Venezia un parterre di ospiti unico, tra attori, attrici, registi, che rappresentano il meglio della cinematografia e delle serie televisive italiane e internazionali, e le donne ne rappresenteranno la gran parte, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che lottano per affermare la propria voce in questo mondo” – sottolinea Tiziana Rocca. “Quest’anno renderemo un grande omaggio alla commedia italiana e continueremo a premiare non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima. Rivolgo un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, e al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, per tutto il sostegno dimostratoci. E un sentito grazie anche alla madrina di questo premio, Laura Chiatti, attrice di talento e donna straordinaria, e a tutti gli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano davvero le eccellenze della cinematografia italiana”.

Vito Sinopoli, Presidente onorario del Premio, ha aggiunto: “Venezia è sempre Venezia: che anche il Filming Italy Best Movie Award sia ormai una piacevole e prestigiosa ricorrenza di ogni edizione del Festival, è motivo di gioia e orgoglio. Per Duesse Communication e per Best Movie magazine, l’evento al Lido si affianca inoltre a una vita editoriale ed extra-editoriale fatta ormai di moltissimi appuntamenti, dal Best Movie Comics & Games, la fiera pop che ogni anno celebriamo a giugno, alla neonata rivista gemella Best Movie España, pensata per il mercato iberico. Questo insieme di attività testimoniano di una vocazione sempre più popolare e internazionale del marchio, che lo proietta nel futuro sulle solide fondamenta del presente, e che nel Filming Italy Best Movie Award trova una sorta di ideale coronamento e fiore all’occhiello”.

La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; il giornalista e regista Antonello Sarno; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Nicola Maccanico, AD di Cinecittà S.p.A.; Giampaolo Letta AD & Vicepresidente Medusa Film; Roberto Stabile, Responsabile delle Relazioni Internazionali di ANICA; Massimiliano Orfei, CEO di Vision Distribution; Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Chiara Sbarigia, Presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi.

Il FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Il voto della giuria di qualità, che si esprimerà sulle quattro categorie principali del premio, andrà ad affiancare l’ampio voto del pubblico, che tramite Best Movie assegnerà anche il premio dedicato ai Maestri del Cinema attraverso i lettori di Best Movie e www.bestmovie.it.

