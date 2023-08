Nayt ci stupisce ancora con “fatto da sooooolo”

Share

L’ultimo album di NAYT, “HABITAT” (VNT1/Columbia Records/Sony Music Italy), arrivato a inizio estate come un fulmine a ciel sereno, ha conquistato un successo dopo l’altro, lato discografico e live. Una grande accoglienza che conferma quanto il percorso dell’artista sia perfettamente a fuoco e che d’ora in poi non potrà essere che in crescita.

Per celebrare tutto questo, il rapper pubblica venerdì 4 agosto un nuovo freestyle, “fatto da sooooolo” (VNT1/Columbia Records/Sony Music Italy), un esercizio stilistico in cui mette in rima i traguardi raggiunti. Live sold out, certificazioni, i numeri e le richieste di feat che crescono: un vero e proprio statement di self-awareness che ci dimostra come una realtà diversa dalla massa, capace di restare fedele a se stessa e non scendere a compromessi, riesca ad arrivare al successo che merita.

“fatto da sooooolo” è il banger perfetto per essere portato sul palco, una delle dimensioni in cui Nayt non sbaglia mai un colpo. Questi tutti i prossimi appuntamenti live dell’artista, prodotti e organizzati da BPM Concerti, tra le tappe estive nei festival di tutta Italia e quelle autunnali nei club, a cui si aggiungono oggi due nuovi appuntamenti a MODUGNO (BA) e CATANIA:

27 maggio – MILANO @ MI AMI FESTIVAL

22 giugno – FIRENZE @ VIPER SUMMER FESTIVAL

6 luglio – BOLOGNA @ BONSAI GARDEN

28 luglio – AZZANO DECIMO (PN) @ FIERA DELLA MUSICA

29 luglio – TRENTO @ TRENTINO LOVE FEST

5 agosto – PATTI (ME) @ INDIEGENO FEST

1 settembre – ORTONA (CH) @ Italian Style Festival

15 novembre – MILANO @ ALCATRAZ

16 novembre – PADOVA @ HALL

18 novembre – PERUGIA @ AFTERLIFE

20 novembre – BOLOGNA @ ESTRAGON CLUB

21 novembre – FIRENZE @ TUSCANY HALL

22 novembre – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO CONCORDIA

24 novembre – NAPOLI @ PALAPARTENOPE

25 novembre – MODUGNO (BA) @DEMODÉ CLUB NUOVA DATA

28 novembre – CIAMPINO (RM) @ ORION CLUB SOLD OUT

29 novembre – CIAMPINO (RM) @ ORION CLUB

2 dicembre – CATANIA @ECS DOGANA CLUB NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 4 agosto.

Tutte le informazioni sono disponibili su sito www.bpmconcerti.com

e al link https://naytlive.lnk.to/summertour

“HABITAT” – fuori ora ovunque, in formato fisico e digitale al link https://shor.by/Nayt_Habitat e che ha debuttato nella sua settimana di uscita alla #2 della classifica Top Album FIMI e al #1 della Top Vinili – ci ha aperto a un intero mondo sonoro pieno di significati. “HABITAT – commenta Nayt – è un invito alla ricerca, un dialogo tra l’uomo e lo spazio. La scoperta complessa, non lineare e mai totale del sé. Un viaggio mosso da poche domande che mette al centro di tutto: Io, chi sono? C’è un posto per me in questo universo? Oltre ai ruoli, le regole, chi c’è sotto la maschera?”

Servendosi di argomenti attuali ma anche senza tempo, coglie l’occasione di condividere i pensieri, le ansie, gli amori, la rabbia, le perplessità dell’esistenza. Un manifesto di rap autoriale e tecnico, che prende coscienza del proprio potenziale comunicativo e lo mette in atto. Ma anche un progetto che vuole semplicemente staccarsi dai generi ed esprimersi. HABITAT è un album di ricerca che invita a cercarsi ed è stato accompagnato dall’uscita di un documentario – al link https://youtu.be/BB4qnVFez-U -, dal titolo omonimo e scritto e diretto da Antonio Chiricò.

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena urban italiana. La pubblicazione dei singoli “Animal”, “Fame”, “Gli occhi della tigre” nel 2018 sono stati solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista romano. La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla sua musica è stata con la pubblicazione del singolo “No Story”, prodotto da 3D, produttore con il quale lavora anche attualmente. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere in Italia. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana. A settembre 2020 esce “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia in cui Nayt racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera, che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in “MOOD”, l’ultimo album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno. Ad aprile 2021 esce il singolo “Tutto il resto è noi”, che insieme alle versioni in acustico di “Favolacce” e “Passerà”, ha arricchito la tracklist del penultimo lavoro discografico dell’artista. Il viaggio nell’animo umano si è poi completato a ottobre con l’uscita del nuovo album “DOOM”, anticipato dai singoli “Mortale” e “La mia noia”. Con gli ultimi due lavori in studio l’artista si è aperto ad una nuova produzione fortemente caratterizzata da una commistione con linee più melodiche e musicali, confermata dalla pubblicazione a luglio del 2022 del singolo “Paraguai” (prod CanovA). Ad oggi Nayt vanta un totale di 500 milioni di streaming complessivi e un tour nei club lo scorso autunno completamente sold out.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS