In uscita il nuovo singolo di Asia

Asia è pronta per due importanti palchi, quello del Summer Paradise Festival di Marotta (PU) sabato 5 agosto e quello di Deejay On Stage venerdì 11 agosto.

Sabato 5 agosto 2023 a Marotta (PU) in occasione del Summer Paradise Festival prima del concerto di Gaia Gozzi salirà sul palco la giovanissima cantautrice marchigiana Asia che si esibirà in un live con i suoi brani e con cover in una sua personale versione.

Venerdì 11 agosto 2023 a Riccione, invece, in occasione di Deejay On Stage, il contest di Radio Deejay che si tiene ogni tanto per tutto il mese di agosto a Riccione, Asia presenterà sul palco un suo brano e due cover.

Commenta l’artista: “Non ci credo e non me l’aspettavo: questo continuo a ripetermi da quando si sono presentate queste due occasioni uniche. Da quando ero bambina sognavo tutto questo, ma per me restavano cose irraggiungibili, rimanevano sogni nel cassetto dove la chiave non c’era, per Asia di qualche anno fa. Nel corso del tempo ho lavorato tanto affinché potessi realizzarli, i sacrifici che io e mia mamma abbiamo fatto e stiamo facendo sono moltissimi, in particolare ricordo gli innumerevoli viaggi quando lei mi accompagnava in auto a Modena, Milano Roma dove lavoro alla mia musica, i viaggi di ritorno a tarda notte erano complicatissimi dove ci fermavamo a dormire negli autogrill o nelle piazzole perché lei era stanca di guidare ed io stavo sveglia per fare la guardia, oppure i pianti che facevo perché nonostante i miei sforzi vedevo che non succedeva nulla. Devo ammettere che questo è un bel traguardo, stavo perdendo le speranze, ci sono stati vari momenti di sconforto. E invece eccoci qui.

Aprire il concerto di Gaia al Summer Paradise Festival è un’opportunità incredibile, chi poteva immaginarselo che sarei arrivata ad avere un regalo così grande? Nel 2020 durante il lockdown cantavo davanti allo specchio facendo finta di avere il pubblico con una spazzola in mano…

Ricordo che quando ero piccola mia mamma mi portava a Riccione ad assistere ai concerti di Deejay On Stage perché sapeva che mi affascinava questo ‘mondo. Lei mi prendeva in braccio per permettermi di vedere e io le dicevo ‘Mamma io voglio cantare lì” e lei mi rassicurava dicendomi che era convinta che quel giorno sarebbe arrivato e che un giorno sarei salita sul quel palco ripetendolo anno dopo anno.

Per tutto questo devo ringraziare in primis mia mamma per non aver mai smesso di credere nel mio sogno e tutte le persone che ogni giorno mi sostengono nel mio progetto con passione ed amore. Non vedo l’ora di dare il meglio di me. Il mio obiettivo è comunicare le mie emozioni e tutto il mio entusiasmo per quello che faccio”.

Biografia

Asia Antonietti, in arte Asia, ha 17 anni ed è nata il 06/12/2005 a Fano città in cui vive. È cantante, cantautrice e studente del Liceo Economico Sociale.

Ha all’attivo 5 singoli: “Lasciarsi Andare” (2020), “Lo Faccio per me”(2022), “Instabilità” (2022) , “Suicidio Gourmet” (2022) e “Se stanotte morirò” (2023).

Si appassiona alla musica fin da bambina. Nella sua vita ha già affrontato sfide impegnative e superato grandi paure. Ed è proprio questo importante bagaglio a permetterle di scrivere e raccontare esperienze in musica. Sound freschi, energici e giovanili che, complice un linguaggio pop moderno, le permettono di arrivare a chiunque la ascolti.

“Bon Voyage” è l’ultimo singolo di Asia disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 19 maggio 2023.

Comunicato Stampa: Red&blue music relations