Share

Oggi, venerdì 4 agosto, esce il nuovo box set da collezione dei DEPECHE MODE, il dodicesimo per la collana The 12″ Singles: “Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” (DepecheMode.lnk.to/TheSingles).

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” (Sony Music) contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani “Wrong”, “Peace”, il doppio lato A “Fragile Tension”/“Hole To Feed”, insieme a B-side, remix e altre registrazioni realizzate nel periodo del 12esimo album in studio dei Depeche Mode, “Sounds of The Universe”, uscito nell’aprile 2009 per Mute Records.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” offre un insieme di remix – radio, club, dub e tanti altri – dei pezzi originali dei Depeche Mode, con tre dischi (disco due, quattro e sette) creati appositamente per questa uscita, mettendo insieme B-side e missaggi alternativi inizialmente rilasciati in CD e maxi-singoli usciti in contemporanea alla release dell’album.

Per la registrazione di “Sounds Of The Universe”, Dave Gahan, Martin Gore e Andrew Fletcher sono entrati in studio per realizzare il loro secondo album con il produttore Ben Hillier, le cui intuizioni presenti nell’album precedente, “Playing The Angel” del 2005, avevano apportato nuove possibilità sonore per la band. “Sounds Of The Universe” ha espanso così la visione dei Depeche Mode e il loro repertorio, mantenendo al tempo stesso la loro tradizione di far uscire dei singoli 12 pollici in aggiunta alle uscite dei loro album.

Fin dai primi tempi della band, i Depeche Mode hanno scelto di valorizzare i vinili 12’’, abbracciando la forza singolare del formato e tutto il suo potenziale. Il singolo 12’’ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore, mentre la bellezza concreta del supporto fisico ha dato loro modo di sviluppare con costanza e in maniera sofisticata il design. I Depeche Mode, con i singoli della loro discografia, hanno dato ai fan l’opportunità di godere di remix, B-side rare, performance tratte da concerti e altri contenuti esclusivi.

I primi due box dei Depeche Mode della serie The 12’’ Singles sono usciti ad agosto 2018, “Speak & Spell | The Singles” e “A Broken Frame | The Singles”, seguiti da “Construction Time Again | The 12″ Singles” e “Some Great Reward | The 12″ Singles” a dicembre 2018.Il 31 maggio 2019 sono stati pubblicati “Black Celebration | The 12″ Singles” e “Music For The Masses | The 12″ Singles” e nel 2020 “Violator | The 12″ Singles” a luglio e “Songs Of Faith And Devotion | The 12″ Singles” a ottobre.

Il nono box set, “Ultra | The 12″ Singles”, è uscito il 27 settembre 2021, e il decimo, “Exciter | The 12″ Singles”, il 10 giugno 2022. “Playing The Angel | The 12″ Singles” è stato pubblicato a novembre 2022.

Ogni box set della collana contiene i singoli di uno specifico album dei Depeche Mode, pubblicati in qualità vinile 12 pollici. L’artwork esterno di ogni box è ispirato alla release originale, mentre le custodie dei vinili riproducono l’artwork originale del singolo.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” è la dodicesima uscita della serie The 12” Singles dei Depeche Mode. Nell’arco dei prossimi 12 mesi, è in programma anche la pubblicazione dei box set di “Delta Machine” e “Spirit”.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati nella seconda tranche del loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio “Memento Mori”, uscito a marzo 2023, e che è arrivato in Italia questa estate con tre date: allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio dall’Ara di Bologna.

Depeche Mode – Sounds Of The Universe | The 12″ Singles

Disc One – Wrong (12BONG 40)

A1 Wrong (Album Version)

A2 Wrong (Thin White Duke Remix)

B1 Wrong (Trentemøller Club Remix)

B2 Wrong (Caspa Remix)

Disc Two – Wrong (L12BONG 40)

A1 Wrong (Magda’s Scallop Funk Mix)

A2 Wrong (D.I.M. vs Boys Noize Remix)

B1 Wrong (Trentemøller Club Remix Dub)

B2 Oh Well (Black Light Odyssey Remix)

Disc Three – Peace (12BONG 41)

A1 Peace (Single Version)

A2 Peace (SixToes Remix)

A3 Come Back (Jonsi Remix)

B1 Peace (Ben Klock Remix)

B2 Peace (The Japanese Popstars Remix)

Disc Four – Peace (L12BONG41)

A1 Peace (Sid LeRock Remix)

A2 Peace (Justus Köhncke Extended Disco Club Vocal Remix)

B1 Peace (The Exploding Plastic Inevitable JK Disco Dub)

B2 Peace (Pan/Tone Remix)

Discs Five & Six – Fragile Tension/Hole To Feed (12BONG42)

A1 Fragile Tension (Stephan Bodzin Remix)

A2 Fragile Tension (Kris Menace’s Love On LaserDisc Remix)

B1 Hole To Feed (Popof Vocal Mix)

B2 Hole To Feed (Paul Woolford’s Easyfun Ethereal Disco Mix)

C1 Perfect (Roger Sanchez Club Mix)

C2 Perfect (Ralphi Rosario Dub)

D1 Peace (Hervé’s ‘Warehouse Frequencies’ Remix)

D2 Peace (Sander Van Doorn Remix)

Disc Seven – Fragile Tension/Hole To Feed (L12BONG42)

A1 Fragile Tension (Radio Mix)

A2 Hole To Feed (Radio Mix)

A3 Come Back (SixToes Remix)

A4 Fragile Tension (Laidback Luke Remix)

B1 Fragile Tension (Peter Bjorn And John Remix)

B2 Hole To Feed (Joebot Remix)

B3 Perfect (Ralphi & Craig Club Mix)

B4 Fragile Tension (Solo Loves Panorama Remix)

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni