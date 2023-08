Spirit de Milan gli appuntamenti di agosto

Share

Ad agosto SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) è aperto per ferie! Il punto di riferimento per i milanesi, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara, non si ferma (ad eccezione dei giorni 13-14-15 agosto in cui rimane chiuso) e accompagna gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo con sempre nuovi appuntamenti con musica dal vivo, ballo e tanto divertimento.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” in versione agostana: protagonisti di questa speciale versione Flavio Pirini, Folco Orselli e ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

Alle 19.30 – concerto di MAX E VERONICA: Max De Bernardi, grande conoscitore del genere country blues, incontra Veronica Sbergia, cantante, ukulelista e suonatrice di washboard. Insieme dal 2009, dall’inizio del 2017 decidono di dare vita ad un nuovo percorso musicale sotto il nome di Max & Veronica. Il repertorio si concentra sulla musica Roots Americana, non solo Blues ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 11 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: con il loro repertorio che vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance, lo show propone un spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale!

A seguire Dj Set con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 12 AGOSTO

Alle 22.30 – Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING FACES: una formazione tutta milanese capeggiata dal trombettista Giancarlo Mariani, insieme alla giovane saxofonista (ormai nota al pubblico internazionale del jazz) Sophia Tomelleri.

A seguire Swing Dj set con Fish.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 13, LUNEDÌ 14 E MARTEDÌ 15 AGOSTO lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO

Alle 22.00 – CRISTAL di mezza estate: appuntamento imperdibile per gli amanti della Milonga con la musica dal vivo di Real Tango e la selezione musicale di Tango Dj Roberto Nicoli.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con DRAM: nel repertorio del trio brani originali piuttosto diversi tra loro, accomunati da una ritmica trascinante e da testi mai banali, conditi con l’ironia tipica del dialetto milanese.

VENERDÌ 18 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con ALBERTO TREVISAN QUINTET LIVE: un viaggio musicale dal blues alla disco music, dal soul al pop, dal reggae al latin, per ballare e scatenarsi.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 19 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche.

a seguire swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 20 AGOSTO

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con ALBERTO COLOMBO WITH XERES BROS: trio che propone un repertorio basato principalmente su composizioni originali, che spaziano dal blues al rhytm & blues, con varie contaminazioni, strizzando l’occhio a sonorità più moderne, dando vita ad uno spettacolo coinvolgente e dinamico caratterizzato da un sound accattivante.

LUNEDì 21 AGOSTO lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 22 AGOSTO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” in versione agostana: protagonisti di questa speciale versione Folco Orselli, Germano Lanzoni e ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Alle 19.30 – concerto di RAFFAELE KOHLER E VAL BONETTI: per la prima volta insieme allo Spirit de Milan la tromba di Raffaele Kohler e la chitarra e la voce di Val Bonetti con un repertorio di ballate blues, ragtime e jazz alla New Orlean che esplora il jazz delle origini, il ragtime e il blues.

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con BANDA PUTIFERIO: gruppo milanese che con il suo repertorio ripercorre alcune storie della città, partendo dai primi anni del Novecento. Tra gli autori proposti Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Dario Fo, Nanni Svampa, i Gufi e i Talking Heads (in milanese).

VENERDÌ 25 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 26 AGOSTO

Alle 22.30 – Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 27 AGOSTO

Alle 22.00 – concerto di THE JOLLY SHOES SISTERS: duo composto da Laura Fedele e Veronica Sbergia, due anime jazz & blues dalla strepitosa vocalità, veterane dei palchi nazionali e internazionali.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

