A Monza torna l’evento “Champagne in Piazza Duomo”

Share

Giovedì 14 settembre alle 20:30 torna “Champagne in Piazza Duomo”, l’evento più esclusivo del ricco palinsesto di appuntamenti della 5a edizione di Monza Wine Experience, una settimana dedicata al mondo dei vini tra degustazioni, percorsi enogastronomici e masterclass da vivere per le strade, nelle boutique trasformate in cantine e nei palazzi storici del capoluogo brianzolo.

Un appuntamento imperdibile che il ristorante Saint ha deciso di riproporre, dopo il successo dell’anno scorso, per deliziare 150 gourmand amanti delle bollicine d’Oltralpe che potranno così trascorrere una serata indimenticabile, immersi nell’elegante cornice di Piazza del Duomo a Monza, ammirando la meravigliosa basilica recentemente restaurata comodamente seduti nell’ampio dehors o all’interno del ristorante e appagando il palato sorseggiando calici di vari champagne della Maison Chassenay D’Arce, abbinati alle portate fine dining ideate e proposte per l’occasione dallo chef Michele Cioffi (classe 1993, con dieci di esperienza in giro per il mondo – Gillray’s Steakhouse & Bar e Berners Tavern a Londra, JW Marriot Resort & Spa e l’Hotel Bauer a Venezia, il ristorante Splendid del Ritz-Carlton a Dubai) e dalla sua brigata.

Il menu degustazione “Champagne in Piazza Duomo” (80€ per persona, calici di champagne inclusi) prevede:

Antipasto

Fiore di zucchina in pastella, ricotta di pecora, alici e salsa agli agrumi

(Chassenay D’Arce Extra Brut Cuvée Origine)

Primo

Ravioloni di ricciola e patate, salsa di pomodoro arrosto e olio all’aneto

(Chassenay D’Arce Cuvée Rose)

Secondo

Branzino alla piastra, melanzana e concentrato di mare

(Chassenay D’Arce Blanc De Noirs 2014)

Piccola pasticceria

Dessert

Mini lemon meringue pie

Per partecipare alla cena “Champagne in Piazza Duomo” è necessaria la prenotazione (nella quale indicare eventuali intolleranze e allergie alimentari), acquistabile unicamente online sul sito monzawinexperience.it.

Alcune info sulla Maison Chassenay d’Arce:

Gli champagne della Maison sono l’espressione del suo terroir e del suo suolo un tempo coperto dal mare, con un vigneto esteso su 315 ettari e 14 villaggi sparsi lungo il fiume Arce, nel cuore della Côte des Bar, nell’estremo sud della Champagne, vicino alla Borgogna. Una Maison fondata da 5 pionieri nel 1956 a Ville-sur-Arce che vede oggi la cooperazione di 130 famiglie e 3 generazioni di viticoltori impegnate a realizzare champagne di alta qualità. Inoltre Chassenay d’Arce è la prima Maison di Champagne ad essere certificata Vignerons Engagés, etichetta verificata sulla base di specifiche rigorose da AFNOR ogni 18 mesi basata sullo standard ISO 26000, un punto di riferimento internazionale riconosciuto da più di 100 paesi per lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Comunicato Stampa