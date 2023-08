Il nuovo benger dell’artista italo-albanese Il Ghost

Share

L’estate de IL GHOST non è ancora giunta al termine e dopo la pubblicazione di “DRIN DRIN” con il featuring del conterraneo LJK alla fine del mese di luglio, l’artista italo albanese chiude con una nuova sorpresa il mese più caldo dell’anno: “RATATA” è il titolo del nuovo banger disponibile da venerdì 25 agosto per Atlantic/Warner Music Italy.

“RATATA” presenta un testo profondo e nostalgico su cui le rime de IL GHOST scivolano senza alcuna difficoltà, tra momenti più rilassati e l’extrabeat serrato, sostenuti dalle sonorità jersey che completano il brano con un ritmo irresistibile.

Annunciato sui profili social dell’artista con un reel che anticipa il significato più denso del singolo, “RATATA” è una celebrazione non solo dei paesi di origine de IL GHOST, il Kosovo e l’Albania, ma anche una dedica a questi ultimi per aver determinato il successo della propria carriera musicale. Una conferma culminata con il maxi evento “Time Capsule Chapter 2”, tenutosi lo scorso 11 agosto nello stadio di Pristina, dove IL GHOST è stato tra i principali protagonisti in una performance indimenticabile di fronte a oltre 10.000 persone.

Questo evento e molto altro saranno parte integrante delle immagini del videoclip ufficiale che accompagnerà “RATATA” nel giorno di uscita, un vlog che si immerge nei retroscena della vita dell’artista ambientato nel suo ultimo viaggio tra Kosovo e Albania, in cui non mancano le comparse dei principali artisti che hanno già lavorato con lui, come Azet e Stresi, ma anche molte altre sorprese.

Dopo i milioni di stream accumulati con i singoli precedenti – da “Te stesso” a “Io sono solo”, fino a singoli sempre più crudi, espliciti e sinceri come “20 albanesi” – seguiti da episodi d’amore come “A te” e lo stesso “Mare d’inverno”, la personalità musicale de IL GHOST e il suo talento sono ormai innegabili e la strada è sempre più spianata verso i grandi progetti in arrivo in futuro.

IL GHOST

Il Ghost, nome d’arte di Lindon Bruti, nasce in Kosovo nel ‘98 e si trasferisce in Toscana all’età di un anno. La seconda tappa della sua vita è Milano, dove arriva una volta finiti gli studi per coltivare la carriera nel mondo dell’hip hop e il sogno di creare un ponte tra l’Italia e i Balcani, grazie alla sua capacità di produrre musica in entrambe le lingue. Due collaborazioni importanti hanno contribuito all’aumento della popolarità de Il Ghost: sul fronte italiano ci sono i singoli con Baby Gang “Coco”, “Treni”, “Paura” e “3 OCCHI”, mentre in Albania e tutti i Balcani la monster track “Jackpot”, pubblicata con altri cinque artisti albanesi, è stata nominata “Best Albanian Hip Hop Song 2020” da Billboard, dopo essersi posizionata nelle tendenze di Italia, Svizzera e Macedonia. Nel 2021 collabora con Simba La Rue nel brano “Bandito” (oltre 5 milioni di ascolti solo su Spotify) e pubblica il singolo “Made in Albania”, un tributo alla propria terra natale e al suo popolo, uscito in concomitanza della festa nazionale dell’indipendenza in Albania. Nel 2022 pubblica i singoli “A te” e “Te stesso”, ampi campi di sperimentazione stilistica per l’artista che mette alla prova la sua scrittura su sonorità diverse. Sempre più apprezzato nel panorama attuale, a dicembre pubblica “Io sono solo”, il terzo singolo del 2022. Il 23 febbraio 2023 esce il brano “20 albanesi”, che inaugura un altro anno ricco di musica per Il Ghost. Ad aprile pubblica “Mare d’inverno”, seguito dalla collaborazione internazionale con il rapper di origine tedesco-albanese AZET ne brano “My Shqipe”. A luglio pubblica “DRIN DRIN” con il featuring dell’artista conterraneo LJK.

Quello de Il Ghost è un progetto in continua evoluzione con un potenziale internazionale e un occhio di riguardo al messaggio che tiene a trasmettere all’Italia: rappresentare una rivalsa per le terze generazioni, ragazzi con origini straniere cresciuti in Italia, tra povertà, difficoltà e discriminazioni.

