Da Gene Gnocchi a Paola Turci al PeM Festival 2023

Share

Il “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato” diventa maggiorenne. Quella che prenderà il via il 29 agosto sarà infatti la 18a edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni. E diciotto saranno anche gli eventi che fino all’8 ottobre si snoderanno su dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato, con la direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus.

Un cartellone variegato, tutto a ingresso gratuito, che tocca la musica ma anche la letteratura, lo spettacolo, la società. Uno sguardo all’arte e alla cultura in generale. Ci saranno personaggi di rilievo come Gene Gnocchi, Paola Turci, Manuel Agnelli, Mauro Pagani, Matteo Bordone, Guido Catalano, Flaco Biondini; un evento dedicato al Lucio Battisti meno noto, quello dei dischi con Pasquale Panella; un nome di culto come i Madreblu; una decisa presenza di artisti delle nuove generazioni, con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Ditonellapiaga, Emma Nolde e i due concorsi per giovani cantanti e scrittori della provincia di Alessandria.

Nel “PeM Music Contest” sono stati selezionati quattro finalisti, Camilla Baraggia, Carolina Piola, Linn e Filippo Repetto, che si confronteranno il 20 settembre al Country Sport Village di Mirabello Monferrato. Mentre per il “PeM Writing Contest”, curato da Riccardo Massola, è ancora aperto il bando di concorso, disponibile on line su www.pemfestival.it. La scadenza è fissata al 10 settembre e la premiazione l’8 ottobre durante l’evento di chiusura della rassegna, la tradizionale passeggiata letteraria di PeM, che quest’anno sarà un omaggio alla scrittrice monferrina Rosetta Loy, scomparsa nei mesi scorsi, che verrà ricordata anche in una serata a lei totalmente dedicata.

Ma sono in programma anche il duo folk Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi, lo spettacolo tra natura e tecnologia “Conciorto” con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone e un incontro con la critica musicale Marinella Venegoni.

Un festival diffuso che farà tappa a San Salvatore Monferrato, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive e, novità di quest’anno, Camagna Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte. Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato, sito Unesco, e attorno al Monferrato, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

Una manifestazione unica, che punta sulla qualità e l’originalistà della proposta. Il fulcro è costituito da incontri/intervista con artisti e intellettuali che, nel caso di musicisti, si raccontano inframezzando alle parole una parte musicale. Una sorta di live journalism con spettacolo.

Nella serata del 6 settembre al Country Sport Village con Emma Nolde ci sarà un importante valore aggiunto. Grazie alla collaborazione del Comitato Filo Rosso, l’energia elettrica sarà alimentata da biciclette ibride utilizzate dagli spettatori che vorranno dare il proprio contributo alla realizzazione e al risparmio energetico.

IL PROGRAMMA COMPLETO

29 agosto, ore 21, Incontro con Paola Turci – Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

31 agosto, ore 21.30, Incontro con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia) – Piazza Giovanni XXIII (Piazza Duomo), Alessandria

2 settembre, ore 18, Incontro con Manuel Agnelli – Località Cuccaro, via Colonnello Mazza 1, Lu Cuccaro Monferrato (Al)

3 settembre, ore 18, Concerto con Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi – Giardini pubblici, via Roma, Balzola (Al)

5 settembre, ore 21, Omaggio a Rosetta Loy con Margherita Loy e altri – Giardino di casa Provera-Loy (Via XX settembre 27), Mirabello Monferrato (Al)

6 settembre, ore 21, Incontro/concerto con Emma Nolde – Country Sport Village (Strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

8 settembre, ore 21, Il Conciorto, con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone – Piazza Vittorio Veneto, Rive (Vc)

10 settembre, ore 21, Incontro con Matteo Bordone – Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

14 settembre, ore 21, Incontro/spettacolo con Gene Gnocchi – Piazza Papa Giovanni XXIII, Balzola (Al)

17 settembre, ore 18, Incontro/concerto con Flaco Biondini ((in collaborazione con “Sut la Cupola”) – Piazza Piazza Sant’Eusebio, Camagna Monferrato (Al)

20 settembre, ore 21,Pem Music Contest con Camilla Baraggia, Carolina Piola, Linn, Filippo Repetto – Country Sport Village (Strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

22 settembre, ore 21, Incontro con Mauro Pagani – Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

24 settembre, ore 18, Incontro/concerto con i Madreblu (Raffaella Destefano) – Ecomuseo della Pietra da Cantoni, piazza Vallino, Cella Monte (Al)

26 settembre, ore 21, Incontro con Ditonellapiaga – Parco torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

28 settembre, ore 21, “Battisti, l’altro”, omaggio a Lucio Battisti e Pasquale Panella – Centro comunale di cultura, piazza XXXI Martiri 1, Valenza (Al)

30 settembre, ore 21, Incontro/reading con Guido Catalano – Teatro Verdi, Piazza Castello 19, Pontestura (Al)

3 ottobre, ore 21, Incontro con Marinella Venegoni – Sala polifunzionale, piazza Caduti, San Salvatore Monferrato (Al)

8 ottobre, ore 16, Passeggiata sulle Strade di polvere di Rosetta Loy e premiazione Pem Writing Contest – Village, Fosseto, San Salvatore Monferrato (Al)

Corrado Tagliabue, sindaco di San Salvatore Monferrato, comune capofila della rassegna, dichiara: “Oggi lo chiamiamo PeM! ma il suo nome per esteso contiene la parola “Monferrato”. Per chi come me crede nel territorio e nelle sinergie che possono nascere dall’obiettivo condiviso di valorizzare questo meraviglioso angolo di mondo, significa moltissimo. Quando nel 2006 con Riccardo Massola abbiamo dato vita a PeM siamo partiti da San Salvatore e già dal nome il festival dimostrava di voler guardare lontano. Così abbiamo coinvolto tanti Comuni e insieme abbiamo creato occasioni originali per far scoprire angoli poco conosciuti e bellissimi.

Quest’anno il festival lancia un inedito “contest” letterario per giovani esordienti, oltre a quello musicale nato un anno fa e accoglie due nuovi comuni aderenti. PeM promette nel nome quello che propone nella realtà: la bellezza delle parole, l’incanto della musica e la magia di nuovi luoghi da scoprire”.

Il direttore artistico Enrico Deregibus dichiara: “I 18 anni del festival corrispondono all’edizione con più comuni aderenti, dieci, che testimoniano l’interesse del territorio per quello che stiamo facendo. Ringraziarli per me non è solo un dovere ma anche e soprattutto un piacere, perché sono quasi esclusivamente loro a sostenere questo festival, insieme al Country Sport Village e, da quest’anno, all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

Per quanto riguarda il cartellone, come ormai da anni a nomi molto affermati, in particolare della musica, si affiancano proposte di altro tipo, a cui tengo in modo particolare perché credo che lo scopo di un festival come questo debba essere quello di portare alla scoperta di cose nuove. E i tanti riscontri che ricevo da chi viene a queste serate mi fanno capire che la strada è quella giusta.

Ma anche con i nomi più noti la missione è la stessa: scoprire aspetti inediti, andare oltre i luoghi comuni, offrire spunti di riflessione. Il tutto grazie a una formula che potrebbe essere sintetizzata nell’espressione “live journalism”, giornalismo dal vivo, visto che i momenti di spettacolo sono sempre affiancati da interviste, approfondimenti, contestualizzazioni. E credo che i 18 eventi in programma da questo punto di vista siano davvero pregni.

L’auspicio poi è che continuino anche a far conoscere sempre più questo nostro splendido territorio”.

Il festival è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale italiano, come dimostra l’attenzione della stampa nazionale e gli artisti e intellettuali che vi hanno partecipato, nomi come Diodato, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Morgan, Pilar Fogliati, Nada, Samuel, Enrico Ruggeri, Violante Placido, Ron, Zen Circus, Tosca, Luca Sofri, Franco Arminio, Motta, Ghemon, Frankie hi-nrg mc, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Guido Davico Bonino, Anita Caprioli, Fabio Troiano, Giovanni Truppi, Marina Rei, Vittorio De Scalzi, Carlo Massarini, Vasco Brondi, Francesco Bianconi dei Baustelle, Ensi, Ernesto Ferrero, Paolo Benvegnù, Chiamamifaro, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Natalino Balasso, Paolo Bonfanti, Roberta Giallo, Marina Massironi, Davide Longo e molti altri.

Tutti gli aggiornamenti su

www.pemfestival.it

www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO

www.instagram.com/pem_festival

Comunicato Stampa: Ender Comunicazione