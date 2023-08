Joe T Vannelli Live a Venezia

Share

In occasione della 80. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

Dopo aver suonato per tutta l’estate nei più prestigiosi locali e club del mondo con il suo SUMMER TOUR 2023, martedì 29 e mercoledì 30 agosto il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI arriva a VENEZIA per una serie di appuntamenti live in occasione della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

La musica del dj e produttore di fama internazionale farà da sottofondo a Stars Over Venice – A Lovely Night, il party che si terrà martedì 29 agosto al Restaurant Terrazza Danieli dell’Hotel Danieli (Riva degli Schiavoni, 4196, Venezia – ingresso su invito). L’evento, organizzato dall’Hotel Danieli, Venice in collaborazione con Variety, sarà un omaggio al regista franco americano e premio Oscar Damien Chazelle, che ha aperto due volte la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (nel 2016 con “La La Land” e nel 2018 con “First Man”) e che quest’anno presiederà la giuria internazionale di Venezia 80.

Mercoledì 30 agosto, invece, JOE T VANNELLI sarà protagonista di un dj set all’Hotel Excelsior (Lungomare Guglielmo Marconi, 41, Lido di Venezia) a partire dalle ore 19.00 e, a seguire, alle ore 20.30 sarà ospite del concerto della pianista e compositrice Isabella Turso. Il concerto tributo alla musica di Pino Donaggio e ad altri importanti personaggi della musica per il cinema come Ennio Morricone, Nino Rota e Luis Bacalov si aprirà con un brano che unirà il pianoforte di Isabella Turso e le sonorità elettroniche di JOE T VANNELLI.

L’evento, realizzato in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Cinematografo di Ente dello Spettacolo e Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde, è presentato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Joydis (ingresso su invito).

Dalle ore 23.00, invece, il sound del maestro della consolle infiammerà il Des Bains – 1900 Luxury Beach Club presso La Pagoda Garden (Lungomare Marconi, 10, Lido di Venezia – per maggiori informazioni 320 8430999), in occasione dell’evento The BIG opening.

Joe T Vannelli

JOE T VANNELLI, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music. Ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”. Punto di riferimento per locali, brand e istituzioni che scelgono il suo sound sempre in linea con le tendenze del momento, è anche produttore di alcuni tra i successi mondiali della House Music, tra cui “Play With The Voice”, “Sweetest Day of May”, “Don’t Deal With Us”, che per ben 5 volte lo hanno portato in cima alla classifica UK. Tra i remix degni di nota che portano la sua firma, spicca “Return of the Mack” di Mark Morrison. Scopritore di Robert Miles e produttore di “Children”, ha collaborato con alcuni degli artisti e dj più importanti della storia della musica dagli anni ’80 ad oggi, tra cui Bobby Brown, Mark Morrison, Kathy Sladge, David Guetta, Loleatta Holloway, Mark Knight, Erick Morillo, David Morales, Danny Tenaglia, Little Louie Vega, Hot Since 82, Timbaland & Miss Elliot, Giorgio Moroder, Bohannon, Thelma Houston, Eartha Kitt, Rockets e Matt Goss dei Bros. A partire da marzo 2020, durante la pandemia, ha autoprodotto e realizzato JOE T VANNELLI Live on Tour, 64 dj set senza pubblico, trasmessi tutte le settimane in diretta streaming sui social dove hanno ottenuto oltre 15.000.000 di visualizzazioni, che lo hanno portato ad esibirsi in solitaria in tutta Italia, dalle Dolomiti all’Etna, dalla Lanterna di Genova fin su una mongolfiera, per esaltare le bellezze italiane attraverso un sound con un forte impatto emotivo. A dicembre 2021 ha pubblicato “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, disponibile in doppio vinile in edizione limitata.

Il remix del brano ai vertici delle classifiche “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy) è uno degli ultimi successi di JOE T VANNELLI a cui sono seguite le sue ultime produzioni realizzate negli studi di Sound Faktory, tra cui“CIAO MARE AMORE” (Ego Music), realizzato insieme al musicista romagnolo Mirko Casadei per celebrare i 50 anni di “Ciao Mare”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei (il video del brano è visibile al seguente link https://youtu.be/Y5F9ITIkda4), il remix del singolo “CRAZY FOR A DISCO DANCE” di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA (disponibile all’interno del venire limited edition “CRAZY FOR A DISCO DANCE” di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA) e “JOE T VANNELLI feat TH – Leave Me Baby (Remix HAXI:ATT)”, un remix di pura house music con l’iconica voce di Thelma Houston. Infine, sono disponibili su Traxsource e Beatport due versioni da club di “Ciao Mare Amore” (“Ciao Mare Amore Club Mix” e “Ciao Mare Amore Dub Mix”).

