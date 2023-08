Gli appuntamenti di Rimini in Musica

Share

Da oggi, mercoledì 30 agosto, fino a sabato 2 settembre si terrà Rimini in Musica (RiM), la rassegna sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini che trasformerà la città romagnola nella capitale italiana della musica con incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni.

Una quattro giorni nel corso dei quali grandi protagonisti e grandi professionalità forniranno conoscenze, suggestioni e dimostrazioni sull’universo nel quale l’industria e l’artigianalità creativa si mischiano e si rincorrono.

Dal rapporto fra musica e illustrazioni, alle dinamiche del processo produttivo discografico e di ingegneria del suono, dalla professione del dj al ruolo dei videoclip e del mondo delle etichette indipendenti.

Gli appuntamenti di domani, giovedì 31 agosto, pressol’Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), saranno condotti dallacantante e modella PATRIZIA DEITOS e vedranno la partecipazione di MAX MONTI, MAGENTA#9, BEPPE CARLETTI con SERGIO REGGIOLI e dei TIROMANCINO.

Presso l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40), MIRCO REALDINI presenterà le audizioni del FESTIVAL BABY VOICE, del GRAN GALÀ DEI FESTIVAL e del FESTIVAL UNA VOCE PER L’EUROPA,chesaranno intervallate dalle esibizioni di KEVIN E GIULIA FREDIANELLI e di ET TEAM.

Sul palco del Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42) si susseguiranno gli interventi di CRISTIAN “CICCI” BAGNOLI, PAOLO “UZO” VALLI, GIORDANO SANGIORGI, STEVE LYON, CLAUDIO CARBONI, VIVATICKET, MATTEO CIVASCHI e WILLY VECCHIATTINI.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

La rassegna sostiene le popolazioni colpite dall’alluvione e invita il pubblico a donare sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna (IBAN: IT69G0200802435000104428964 – causale: “RIMALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”).

PROGRAMMA

31 AGOSTO

ARENA FRANCESCA DA RIMINI

La serata si aprirà alle ore 19.55 con il dj set di MAX MONTI e seguiranno numerosi incontri presentati dalla cantante e modella PATRIZIA DEITOS.

Ore 20.45 – LIVE

MAGENTA#9 – La band bolognese, dopo aver vinto nel 2020 Sanremo Rock con il brano “Non Si Può” e aver aperto il concerto di Gianluca Grignani all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del festival Rock In Roma 2022, sarà in concerto a Rimini in Musica. Seguirà dj set.

Ore 21.30 – INCONTRO ED ESIBIZIONE

BEPPE CARLETTI e SERGIO REGGIOLI – Nomadi da una vita: il fondatore dei Nomadiel’attuale voce e violino del gruppo, ripercorreranno la storia della band attraverso una serie di racconti e aneddoti. Al termine del dialogo il duo proporrà dal vivo alcuni brani del gruppo.

Ore 22.30 – LIVE

ITIROMANCINO, una tra le band più amate della musica italiana, in trio saranno in concerto con i brani più celebri della loro carriera.

ARENA DEGLI AGOSTINIANI

A partire dalle ore 15.30 proseguiranno le esibizioni, presentate da MIRCO REALDINI, per accedere alle finali del FESTIVAL BABY VOICE (giunto alla sua 10ª edizione, vedrà gareggiare piccoli cantanti suddivisi nelle categorie Baby dai 3 ai 9 anni e Junior dai 10 ai 14 anni), del GRAN GALÀ DEI FESTIVAL (le esibizioni dei migliori artisti scelti tra quelli che le Scuole di formazione musicale e di danza ed etichette discografiche, hanno iscritto al Festival) e del FESTIVAL UNA VOCE PER L’EUROPA.

I casting saranno intervallati dalle esibizioni di KEVIN E GIULIA FREDIANELLI e ET TEAM.

TEATRO DEGLI ATTI

Ore 16.00 – INCONTRO

VIVATICKET – La biglietteria nell’epoca di Internet: si analizzeranno i cambiamenti, le sfide e le opportunità che l’avvento di Internet e delle tecnologie digitali ha apportato all’industria della biglietteria per eventi, come vendita online e automazione, ticketing digitale e mobile e integrazione con le piattaforme social.

Ore 17.00 – WORKSHOP

CRISTIAN “CICCI” BAGNOLI – La voce della chitarra: il chitarrista romagnolo approfondirà le varie tipologie di suoni che possono scaturire dallo strumento musicale, accompagnando la teoria con dimostrazioni pratiche.

Ore 18.00 – WORKSHOP

PAOLO “UZO” VALLI – A tempo di musica: il batterista bolognese parlerà dell’importanza della ritmica nella musica e delle sue esperienze come insegnante e musicista.

Ore 19.00 – WORKSHOP

GIORDANO SANGIORGI – Verso nuovi modelli musicali indipendenti: come uscire dal monopolio mondiale delle piattaforme streaming per la costruzione di un nuovo modello di produzione indipendente: il fondatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti presenterà un excursus sull’evoluzione della musica indipendente negli ultimi anni, i mezzi a sua disposizione e le prospettive future del mercato.

Ore 20.00 – INCONTRO

STEVE LYON – La produzione musicale: il produttore discografico e ingegnere del suono di fama mondiale racconterà la sua esperienza negli anni e le sue collaborazioni con artisti italiani (come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e 99 Posse) e internazionali (tra cui i Depeche Mode, Recoil e The Cure).

Ore 21.00 – INCONTRO

CLAUDIO CARBONI – Il futuro dell’associazionismo in SIAE: il consigliere di sorveglianza SIAE approfondirà il ruolo dell’associazionismo nella promozione culturale e nell’incoraggiamento della creatività artistica.

Ore 22.00 – INCONTRO

MATTEO CIVASCHI – Pubblicità e musica:direttore creativo, autore ed imprenditore milanese, sottolineerà come la componente musicale nella pubblicità influisce sulle emozioni che, a loro volta, influenzano i comportamenti d’acquisto dei consumatori.

Ore 23.00 – INCONTRO

WILLY VECCHIATTINI – Musica e moda: l’organizzatore di eventi e PR sviscererà dal punto di vista estetico e commerciale come i musicisti curano la propria immagine e utilizzano la moda per esprimere la propria identità e personalità artistica.

1° SETTEMBRE

ARENA FRANCESCA DA RIMINI

Condurranno la seconda serata all’Arena Francesca Da Rimini la showgirl ILENIA DE SENA e MIRCO REALDINI. Alle ore 20.00 le luci dell’Arena si accenderanno al ritmo del dj set di MAX MONTI.

Dalle ore 20.30 si svolgeranno le fasi finali del FESTIVAL BABY VOICE, del GRAN GALÀ DEI FESTIVAL e del FESTIVAL UNA VOCE PER L’EUROPA.

Nel corso della serata, le esibizioni dei finalisti saranno intervallate da quelle del cantautore indie pop PERIPEZIE, del gruppo LE DISTANZE, del vincitore della trasmissione televisiva Tú sí que vales 2016 EDSON e dal duo GIANTHEO, formato da Giancarlo Prandelli (Gian) e Matteo Sainaghi (Theo).

Ospite speciale della serata sarà il cantautore e polistrumentista LUIGI STRANGIS, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2021, che si esibirà dalle ore 21.30.

TEATRO DEGLI ATTI

Ore 15.00 – WORKSHOP

Scuole musicali presenteranno dei workshop dal titolo Dalla teoria alla pratica

Ore 16.00 – INCONTRO

ANDREA FRESU – I diritti e la tutela degli AIE:l’incontro fornirà informazioni e opportunità di discussione per garantire che gli artisti interpreti ed esecutori comprendano i loro diritti, siano consapevoli delle sfide che potrebbero affrontare nell’industria dell’intrattenimento e sappiano come tutelarsi efficacemente.

Ore 16.45 – INCONTRO

SIEBENPUNKT – La distribuzione musicale all’estero:verranno discussi i dettagli, le strategie e le sfide legate alla promozione e alla commercializzazione della musica in mercati internazionali al di fuori del paese di origine dell’artista. Un’esplorazione

per capire come sfruttare nuove opportunità di mercato all’estero, prendendo come esempio la casa editrice musicale tedesca SIEBENPUNKT, che ha gestito con particolare attenzione i diritti e i successi di molti artisti italiani.

Ore 17.00 – INCONTRO

ALESSANDRO ANGRISANO – Le associazioni di categoria nel settore musicale (ACEP e UNEMIA): analisi delle organizzazioni e delle associazioni che rappresentano e supportano gli interessi dei professionisti e delle aziende attive nell’industria musicale. Queste associazioni di categoria svolgono un ruolo importante nel fornire supporto, risorse, rappresentanza e promozione per i membri dell’industria musicale.

Ore 18.00 – INCONTRO

CLARISSA MARTINELLI – Il ruolo della radio nella diffusione della musica: la giornalista e conduttrice di Radio Bruno analizzerà l’importanza della radio come mezzo per far conoscere artisti, brani e generi musicali al grande pubblico.

Ore 19.00 – INCONTRO

CELSO VALLI – Il percorso di un brano, dalla creazione alla diffusione:il compositore, direttore d’orchestra e produttore discografico approfondirà le fasi che intercorrono dalla scrittura di un brano alla fruizione da parte del pubblico.

Ore 20.00 – WORKSHOP

CLAUDIO CARBONI – L’improvvisazione nel jazz: il workshop esplorerà le tecniche, i concetti e l’arte dell’improvvisazione nel jazz, componente essenziale di questo genere musicale.

Ore 21.00 – WORKSHOP

GIANCARLO PRANDELLI – La gestione di un’etichetta: Gnerecords: workshop nel corso del quale Prandelli mostrerà la crescita dell’etichetta discografica Gnerecords a 25 anni dalla nascita, raccontando delle sue produzioni con artisti nazionali e internazionali.

Ore 22.00 – INCONTRO

MONICA PANNACCI – Il rapporto tra food e musica: amante della cucina semplice, istintiva ed economica, cura con attenzione il suo blog e i suoi canali social. Nel corso dell’incontro descriverà come la componente musicale possa arricchire l’esperienza complessiva dei fruitori dei suoi video rendendo il contenuto coinvolgente, accattivante e distinguibile.

2 SETTEMBRE

ARENA FRANCESCA DA RIMINI

Ore 18.00 – LIVE

8 NERO – Showcase – la realtà che si occupa di musica da tanti punti di vista e permette a giovani promettenti di tutta Italia di sviluppare, attraverso la dedizione reciproca, un percorso che possa permettere di commercializzare la loro musica nel miglior modo possibile, farà esibire artisti affermati ad emergenti: REMMY, AXOS, GIONNYSCANDAL, LUCKY LUCIANA, ELISA GOLD, SEENABOY, YOUNG URBY, SMOOKID, XLENDI.

La serata, condotta da ANNA FALCHI, si aprirà con un dj set alle ore 21.00.

Ore 21.30 – INCONTRO

SIMONE BORRELLI – Il significato di Eddy: ci sarà laproiezione del cortometraggio Eddy, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Borrelli e vincitore di numerosi riconoscimenti a livello internazionale, a cui seguirà un intervento da parte di Simone Borrelli.

Ore 21.45 – LIVE

KELLY JOYCE – cantante di origine francese nota per il suo coinvolgimento nel genere musicale noto come “eurodance” o “dance-pop” con contaminazioni di R&B contemporaneo. Le sue canzoni spesso presentano ritmi accattivanti e melodie orecchiabili, tipiche dello stile eurodance.

Ore 22.00 – INCONTRO

PUPI AVATI – Dalla musica alla regia: uno dei personaggi più noti del cinema italiano parlerà della sua esperienza nel mondo cinematografico e delle scelte creative che da musicista affronta nella selezione e nell’integrazione delle colonne sonore nei suoi film.

Ore 22.30 – INCONTRO ED ESIBIZIONE

ANGELO BRANDUARDI – La musica nelle emozioni: il polistrumentista e compositore si racconterà ed eseguirà dal vivo alcune delle sue composizioni più note a livello internazionale.

Dalle ore 23.15 si terrà la proiezione e la cerimonia di consegna del FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA, il premio per il miglior Videoclip musicale dell’anno assegnato da una giuria di qualità, presieduta dal regista, musicista e scrittore PUPI AVATI e composta da Simone Borrelli, Nico Lopez Bruchi, Kelly Joyce, Antonio Maria Magro, Simone Riccioni, Danila Satragno e Enrico Secchiaroli.

Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare il rapporto tra la musica e la componente video, che proprio in questi anni sta vivendo un periodo di grande sviluppo anche grazie ai social network e altre piattaforme.

TEATRO DEGLI ATTI

Ore 16.00 – WORKSHOP

Scuole musicali presenteranno dei workshop dal titolo Dalla teoria alla pratica

Ore 17.00 – WORKSHOP

ANGELO VALSIGLIO – L’armonia della musica pop, quando l’arte diventa un mestiere: conosciuto per essere stato lo scopritore di talenti come Laura Pausini, Anna Oxa e molte altre voci del panorama pop e della musica leggera italiana, Valsiglio racconterà di come la sua precisione e meticolosità lo abbiano portato a creare brani di grande successo.

Ore 18.00 – WORKSHOP

SIMONE BORRELLI – Musica e Cinema, arti a confronto:incontro incentrato sui legami tra la musica e il cinema.

Ore 19.00 – INCONTRO

DANILA SATRAGNO – Il potere della voce:la cantante e musicista che ha da sempre coniugato l’attività artistica con l’insegnamento, grazie alla sua esperienza da vocal coach, approfondirà la forza dello strumento vocale come mezzo di espressione artistica.

Ore 20.00 – INCONTRO

MARTINA NASONI – Voci alla radio: nota per aver vinto l’edizione 2019 del Grande Fratello, Martina sarà in veste di speaker radiofonica e parlerà del suo percorso che l’ha portata ad essere oggi una delle voci di RDS Next.

Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma, Radio Sabbia, Radio Birikkina e Radio Italia anni ‘60 sono radio partner di Rimini in Musica.

RiM è patrocinato dal Comune di Rimini e organizzato da Nove Eventi in collaborazione con Lungomare S.r.l, Astralmusic e Media Evolution. Si ringrazia il NUOVO IMAIE per il sostegno alla manifestazione.

Per maggiori informazioni scrivere a: info@riminmusica.com.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni