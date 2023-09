Tutto il programma del Pride Village Virgo

Share

Sarà una settimana all’insegna della grande musica live quella che, da mercoledì 6 a sabato 9 settembre, chiuderà la XVI Edizione del Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, che dal 9 giugno ha portato alla Fiera di Padova gli spettacoli e gli artisti più famosi e talentuosi del panorama nazionale e internazionale.

Negli ultimi quattro giorni di eventi, da mercoledì 6 a sabato 9 settembre, la kermesse ospiterà sui propri palchi Immanuel Casto e Romina Falconi, che, a distanza di otto anni dal fortunato Sognando Cracovia Tour, tornano ad esibirsi insieme con la tournée di Insegnami la vita, proponendo dal vivo i rispettivi repertori, accompagnati dalla loro band.

L’appuntamento con la Stand Up Comedy del giovedì vedrà, invece, protagonista Carmine del Grosso con Solo-Uno spettacolo tra amici, una chiacchierata col pubblico a cui racconterà i propri drammi, che inevitabilmente diventeranno i drammi di tutti.

Il venerdì la musica torna al centro del Festival con la straordinaria presenza del duo Karma B e l’omaggio alle colonne sonore Disney di Teatroinmusica in occasione del centenario dalla fondazione della leggendaria casa di produzione.

Gran finale sabato 9 settembre con il Grande Party di chiusura, per il quale, in collaborazione con il Future Vintage Festival, il Pride Village Virgo ha chiamato Rosa Chemical, artista eclettico e dalle mille sfaccettature, che fanno di lui uno delle nuove realtà importanti della musica rap e trap italiana.

Immanuel Casto e Romina Falconi

di nuovo insieme dal vivo al Pride Village Virgo

Saranno il talento e l’umorismo di Immanuel Casto e Romina Falconi ad inaugurare in musica, mercoledì 6 settembre, l’ultima settimana targata Pride Village Virgo alla Fiera di Padova.

A distanza di otto anni dalla fortunata tournée di Sognando Cracovia, gli artisti più unici ed eclettici del panorama musicale italiano, rinnovano il loro sodalizio artistico con Insegnami la Vita, tour che prende il nome dall’omonimo duetto tra Immanuel e Romina, contenuto nell’ultimo disco di inediti di Casto, Malcostume.

Il loro live sarà un vero e proprio show durante il quale suoneranno e canteranno dal vivo i rispettivi repertori, accompagnati dalla loro band. Non potranno mancare, dunque, anche i singoli iconici che li hanno visti collaborare in duo: Crash, Eyeliner, Who is Afraid of Gender e, naturalmente, Insegnami la Vita. I cancelli del Festival si apriranno come di consueto alle 19.30 all’insegna del divertimento dell’Aperiradio di Giusva e Lorenzo Bosio. Dopo il live, ad attendere il pubblico in pista sarà Kevin Gallo con la sua disco pop.

[Ingresso 10€ dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

Le “chiacchiere tra amici” di Carmine del Grosso

Direttamente da Comedy Central e Le iene, giovedì 7 settembre arriverà al Pride Village Virgo lo stand up comedian Carmine del Grosso, tra le altre cose, anche conduttore, insieme a Francesco Arienzo del podcast Chiamarsi Bomber. Nel suo spettacolo, proprio come in una chiacchierata tra amici, l’artista racconterà i suoi drammi, che inevitabilmente diventano i drammi di tutti: dai viaggi in treno con gli anziani alle bio di Instagram, dagli approcci maldestri su LinkedIn alle cose da non fare nel post pandemia.

Gli epiloghi narrati in Solo- Uno spettacolo tra amici, vogliono servire da esempio per non commettere gli stessi errori. O almeno lo si spera.

Protagonisti in consolle fino a chiusura la coppia di dj Axel & Andrew.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 2:00]

Da Cenerentola alle Karma B.

Al Pride Village virgo si sogna a suon di musica

Si sognerà ad occhi aperti venerdì 8 settembre al Pride Village Virgo in Fiera a Padova. In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Disney, Teatroinmusica proporrà in Disney in concert, le musiche più belle e conosciute della casa di produzione americana. Voci straordinarie, contornate da magiche coreografie, daranno vita ad uno spettacolo per adulti e bamini che ripercorrerà le colonne sonore scritte per i film e le animazioni della “fabbrica dei sogni”.

Amano definirsi “Metà esseri umani, metà Raffaella Carrà”. Sono le Karma B, duo di Drag Queen, cantanti, performers e attiviste. Reduci dal successo di “Ciao Maschio” su Rai 1, arriveranno anche loro al Pride Village per raccontare la loro vita e la loro carriera costellata di successi e presentare al pubblico le loro ultime hit. Come ogni venerdì i dancefloor del Village si sdoppieranno. Sul Boulevard impazzerà party con il cast del Muccasssina insieme ad Alex Mari Dj, mentre al Palaclub Emiliano New Mode introdurrà il set di Simone Bellintani.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 4:00]

Grande party di chiusura del Pride Village Virgo con Rosa Chemical

Come tutte le belle cose, anche il Pride Village Virgo giunge, sabato 9 settembre alla conclusione della propria XVI Edizione. Per festeggiare alla grande la fine dell’estate, il Festival ha voluto organizzare una grande festa di chiusura con un ospite d’eccezione. In collaborazione con il Future Vintage Festival, festival del lifestyle sulla street culture e le tendenze contemporanee, il Village ospiterà infatti Rosa Chemical, artista poliedrico e rapper torinese con influenze che spaziano dall’hip hop fino all’elettronica. Rivelazione della Settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con Made in Italy, il cantante nei suoi brani parla in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù, lanciando un messaggio di libertà che, con strofe accattivanti, un ritmo dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

La festa che chiuderà l’estate padovana proseguirà con tutta l’animazione nei due dancefloor. DJ Dee e Matthew Wonderbratz sul Boulevard. Alla consolle del Palaclub, si esibiranno Dorigo, uno dei più quotati celebrity dj italiani e Baby Marcelo, direttamente da La TROYA, il party queer dell’isola di Ibiza.

[Ingresso 20€ dalle 19.00 alle 4.00]

Il Pride Village Virgo

La XVI edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano Cosmetics. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull, Campari, P31 e Coca-Cola, per il quinto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village e quest’anno dell’Associazione SAT PINK Verona e Padova che sostiene con servizi psicologici, legali e medici le persone in transizione.

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse e accedendo al Parterre VIP sottopalco.

Per informazioni e programma completo

www.pridevillage.it

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Padova Pride Village Virgo