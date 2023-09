Tropico svela la collaborazione con Cesare Cremonini

Share

Anticipato dal singoli Chiamami quando la magia finisce e Che Mme Lassat’ a fa, uno tra i brani più apprezzati dalle radio nel corso dell’estate 2023, Tropico (progetto solista di Davide Petrella, tra i più prolifici e premiati songwriter italiani) si prepara a tornare con il suo nuovo album. Intitolato proprio Chiamami quando la magia finisce, come il primo singolo estratto, sarà disponibile in versione fisica sia in doppio vinile che su CD e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 settembre su etichetta Numero Uno / Sony Music.

Prima collaborazione ad essere svelata all’interno dell’album è quella con Cesare Cremonini, frutto di una lunga storia di sinergie. Un sodalizio professionale iniziato più di dieci anni fa, divenuto una grande amicizia e partito proprio da Cesare, primo ad accorgersi del talento dell’artista e dell’autore che oggi è una delle firme più straordinarie e ricercate della discografia.

Chiamami quando la magia finisce è un disco d’autore caratterizzato da un sound che strizza l’occhio alla globalizzazione futuristica della città di Napoli (dove Tropico è nato e cresciuto), da una grande attenzione ai dettagli e che vede la presenza di producer come D-Ross e Startuffo, Ceri, Starchild, Davide Simonetta. Ad arricchire ulteriormente il progetto, alcuni ospiti che verranno via via annunciati.

Il nuovo singolo che precede l’uscita dell’album, Fantasie feat. Cesare Cremonini (prod. Da D-Ross, Startuffo, Tropico e Cremonini), sarà disponibile su tutte le piattaforme e per la rotazione radiofonica a partire dal 15 settembre.

CHIAMAMI QUANDO LA MAGIA FINISCE

La tracklist:

PICCOLO BUIO

FANTASIE feat. CESARE CREMONINI

UBRIACHI DI VITA

ZONA NORD feat. …..

CHE MME’ LASSAT’ A FA

NUN CE STA POESIA

TELEVISIONE feat. ….

GOTHA

E COSE CA FANN SUNNA’

CHIAMAMI QUANDO LA MAGIA FINISCE

FIORE feat. ….

M’ARRICORDO E TE feat. ….

E’ IMPORTANTE AVERE UNA VISIONE

ANEMA E NOTTE

ANEMA E NOTTE feat. ….

A dicembre le date del suo tour invernale (prodotto da Ufficio K, Suonivisioni, Garage Days), che lo porterà a cimentarsi con alcuni dei palchi più prestigiosi di tutta Italia, tra cui quello del Fabrique a Milano e del Palapartenope a Napoli. Queste le date in prevendita: https://linktr.ee/tropico_tour

SAB 9/12 – BARI @ Demodè

GIO 14/12 – ROMA @ Largo Venue

SAB 16/12 – BOLOGNA @ Estragon

DOM 17/12 – MILANO @ Fabrique

SAB 23/12 – NAPOLI @ Palapartenope

Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico (portato avanti in parallelo con l’attività autorale per altri interpreti) inizia con la band Le Strisce, e successivamente come solista a partire dal 2018, con la pubblicazione dell’album Litigare. Davide è uno tra gli autori più richiesti in Italia, firma di alcune delle hit di maggiore successo degli ultimi anni, con decine di dischi di platino all’attivo: collabora con artisti del calibro di Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti altri. Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e Franco126. Nel 2022 i brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) lo hanno portato a calcare i palchi di tutta Italia in un tour totalmente sold out. Ad aprile 2023 ha pubblicato il singolo Chiamami quando la magia finisce, seguito da Che Mme Lassat’ a fa (giugno 2023), annunciando contestualmente un lungo tour invernale che dopo l’estate lo porterà a calcare i palchi di tutta Italia.

Comunicato Stampa: Sony Music