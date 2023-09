Mostra del Cinema: Premio alla carriera per Raf e Lino Banfi

Share

Vanno a Lino Banfi e Raf i Premi NUOVO IMAIE alla Carriera creati appositamente dal Maestro Marco Lodola. I riconoscimenti, che rientrano tra i premi collaterali alla Mostra del Cinema di Venezia, saranno consegnati agli artisti durante una serata di gala che si terrà al Palazzo del Cinema al Lido venerdì 8 settembre.

“Sono molto contento di ricevere questo Premio dal NUOVO IMAIE, di cui, tra l’altro, sono tra i soci fondatori, perché dopo aver recitato in 100 film e aver contribuito alla vendita di ben due milioni di copie in dvd de ‘L’allenatore nel pallone’ direi che me lo merito” il primo commento, immancabilmente ironico e sorridente, di Lino Banfi.

Felice anche Raf: “Ho accolto con grande gioia l’invito per questo Premio alla Carriera che arriva del tutto inaspettato, in un momento del mio percorso creativo particolarmente fecondo e intenso. Lo considero un segnale di buon auspicio per la musica che scriverò, per le storie che ho ancora da raccontare e per tutti i concerti che vivrò con la stessa intensità, la stessa passione di sempre. Ringrazio infinitamente il NUOVO IMAIE per questo importante riconoscimento”.

“E’ un onore per il NUOVO IMAIE rappresentare Lino Banfi e Raf – ha dichiarato il presidente Andrea Miccichè – e questi premi sono il nostro modo di ringraziare due straordinari professionisti, che con il loro talento hanno regalato all’arte e cultura emozioni che, come collecting, siamo orgogliosi di tutelare e valorizzare ogni giorno in Italia e nel mondo.

“Per me l’arte è anzitutto vita, passione, luci, forme e colori, e aver disegnato e creato il premio NUOVO IMAIE alla Carriera ha un significato ancora più profondo e sentito: ringraziare simbolicamente tutti gli Artisti del Cinema e della Musica che con il loro talento popolano una meravigliosa costellazione di bellezza e creatività. Sono premi che desiderano tenere accesa una luce, con ottimismo, per il futuro di un settore incredibilmente rilevante del nostro Paese”.

Così Marco Lodola.

MOTIVAZIONI

LINO BANFI

Per aver dato vita con grande professionalità a personaggi indimenticabili del nostro cinema e della televisione, due tra tutti: l’ancor oggi mitico Oronzo Canà “L’allenatore del pallone” che in dvd ha venduto due milioni di copie e Nonno Libero, amatissimo da un pubblico trasversale di più generazioni. Personaggi che ci hanno fatto divertire, commuovere e, in definitiva, far conoscere meglio una dimensione indubbiamente significativa e autentica del nostro Paese. Attore straordinariamente autoironico, generoso, è senza dubbio uno degli artisti che ha saputo conquistarsi l’affetto dei colleghi e del pubblico con la spontaneità che lo contraddistingue e che gli ha permesso di costruire e conservare una carriera magistrale, valorizzando la sua fiera origine di uomo del Sud. Per tutto questo e molto altro ancora, grazie Lino.

RAF

Con dieci milioni di dischi venduti nel mondo Raf, cantautore ancora oggi tra i più amati, fin dall’inizio della sua carriera che prosegue da oltre quarant’anni, ci ha regalato brani che hanno avuto la forza di varcare i confini nazionali ed entrare a pieno titolo tra i successi planetari, come “Self Control”. Quattordici album, sessanta singoli e altrettanti video pubblicati, è un artista che con la sua particolare vocalità riesce a conquistare il pubblico di ogni età. Impossibile citare tutti i grandi successi che lo hanno visto autore e/o interprete, da “Si puo dare di piu” con cui ha vinto il Festival di Sanremo, a “Gente di Mare”, “Cosa resterà degli anni 80”, “Infinito”, “Sogni”, “Ti Pretendo”, “Il Battito Animale” o “Interminatamente”, solo per ricordarne davvero un piccolo numero. Di Raf amiamo anche la sua sensibilità nei confronti dell’ambiente con l’invito a rispettarlo a cui ha dato voce con il tour “La mia casa 2023”. Un artista completo, autentico e sempre moderno.

***Il NUOVOIMAIE è un organismo di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli Artisti Interpreti Esecutori. Fondato e gestito da soli artisti, si occupa di riscuotere e distribuire i diritti agli attori, cantanti, doppiatori, musicisti, direttori d’orchestra propri mandanti, derivati dalle utilizzazioni delle loro opere registrate.

Comunicato Stampa