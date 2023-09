Mario Venuti lo sciamano del pop torna con il nuovo singolo “Segui i tuoi demoni”

Share

Il brano propone una riflessione sull’importanza di trovare la forza ma anche la sensibilità di riconoscere i propri demoni e imparare a convivere con loro, con la consapevolezza che il fuoco delle passioni che ci accompagnano per l’intera vita porta con sé rischi e difficoltà.

«Il titolo è apparentemente provocatorio ma in fondo i nostri demoni possono servire a farci trovare la strada – afferma Mario Venuti – Non esiste un percorso senza ostacoli e anche i nostri errori possono essere fondamentali nel viaggio della vita. I demoni comunque hanno sempre due facce. Io, per esempio, ho seguito il demone della musica che mi ha portato felicità ma anche sofferenza. Così come i demoni dell’amore e del sesso dispensano gioia ma anche tristezza. Perché nella vita le cose si conquistano attraverso strade a volte tortuose non prive di insidie».

Il ritmo, scandito da chitarre e percussioni, evoca gli scenari statunitensi dell’epopea “on the road” di Jack Kerouac che ispirano il videoclip, i cui protagonisti sono 5 beatnik che su un van giallo fanno il loro viaggio oltre i limiti del conformismo ma soprattutto alla ricerca della loro identità.

Il tour che in questi mesi ha portato Mario Venuti in giro in Italia prosegue con queste date (calendario in aggiornamento):

8 settembre – Acireale (CT), Batia dell’Arcangelo Gabriele (solo)

9 settembre – Torre Ruggiero (CZ), Piazzale del Santuario (band)

10 settembre – Aragona (AG), Piazza Aldo Moro (band)

16 settembre – “Notti di un’Estate Giarrese”, Giarre (CT), Piazza Duomo (solo)

17 settembre – “Ottagono Music Fest”, Mascalucia (CT), Corso San Vito (solo)

30 settembre – Comiso (RG), Cortile Fondazione Gesualdo Bufalino (quartetto)

MARIO VENUTI, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni ’80 con la band “Denovo”. Dopo otto anni, intraprende la carriera da solista e nel 1994 pubblica il suo primo disco da solista “Un po’ di febbre” e nel 1996 il secondo album “Microclima”. Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Il più bravo del reame”, preludio del disco “Mai come ieri” che ottiene un grande successo di pubblico e critica. A gennaio del 2003 pubblica l’album “Grandimprese”, anticipato dal singolo “Veramente”. Nel 2004 con il brano “Crudele”, Mario Venuti, riceve a Sanremo il Premio della Critica e il Premio Radio e Tv. Nel 2005 esce il disco “Magneti”, mentre nella 56esima edizione del Festival di Sanremo porta, insieme agli Arancia Sonora, il brano “Un altro posto nel mondo”. Segue una tournée di un anno che sfocia nella pubblicazione dell’antologia “L’officina del fantastico” che ripercorre quattordici anni di successi del cantautore catanese e che viene presentato al Festival di Sanremo del 2008 con l’inedito “A ferro e fuoco”. Nell’ottobre 2009 pubblica l’album di inediti “Recidivo”. Nel 2011 Mario si esibisce in concerti acustici, senza accompagnatori sul palco, in tutta Italia. Nel 2012, anticipato in radio dal singolo “Quello che ci manca”, pubblica il suo settimo album da solista, “L’ultimo romantico” e nel 2014 esce con il suo ottavo disco da solista “Il tramonto dell’occidente”, un concept-album scritto a sei mani, con Kaballà e Francesco Bianconi. Nel 2016 decide di rivisitare con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale e canzoni del proprio repertorio, dando vita al progetto Mario Meets Jazz. Quest’anno in primavera ha pubblicato il suo nuovo album “Motore di vita”, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello. Tutto il disco emana un umore disteso e positivo e suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci. Dopo “Motore di vita” (2017) è la volta del decimo album “Soyuz 10” dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”, attualmente in rotazione radiofonica. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Il 17 settembre 2021 è uscito “TROPITALIA”, progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, diventando puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana in chiave tropicalista. Il 19 maggio 2023 è uscito “Napoli-Bahia”, il brano feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos (etichetta Microclima, distribuzione Artist First). Il 1° luglio ha vinto il Premio Carosone 2023 “per il brano ‘Napoli – Bahia’, per il ponte tra culture per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni, dai Denovo ad oggi”.

“Segui i tuoi demoni” è disponibile al seguente link:https://linktr.ee/mariovenuti

