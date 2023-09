MTV e BACARDÍ uniranno un gruppo di artisti per un finale strepitoso

Share

MTV e BACARDÍ insieme annunciano una performance stellare per il finale dell’edizione 2023 dei VMAs con una lineup iconica formata da alcuni degli artisti più celebri di MTV, tra cui DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five e LL COOL J, che si uniscono agli artisti già annunciati in precedenza, Lil Wayne e l’MC dello show Nicki Minaj, per un imperdibile tributo al 50° anniversario dell’Hip Hop, in diretta dal Prudential Center del New Jersey martedì 12 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e successivamente in streaming anche su Paramount+.

BACARDÍ Rum è il primo brand di liquori a sponsorizzare gli MTV VMAs, una distinzione che si addice al marchio, da tempo radicato nella musica e nella cultura Hip Hop. “Collaborare con Bacardi per celebrare i 50 anni di Hip Hop è un momento culturale monumentale e insieme abbiamo costruito un’attivazione di marketing personalizzata che celebra l’arte e i fan di entrambi”, ha dichiarato Matthew Newcomb, SVP Activation, Paramount Brand Studio. “Siamo entusiasti di vedere questa performance iconica prendere vita con BACARDÍ”.“Come i ‘VMAs’ hanno da tempo celebrato sia il suono che lo stile dell’Hip Hop, BACARDÍ è da tempo inserita nella cultura Hip Hop“, ha dichiarato Lisa Pfenning, Vicepresidente di BACARDÍ per il Nord America. “Non vediamo l’ora di celebrare i candidati ai VMAs di stasera e la storia degli artisti e della musica che hanno definito questo genere”.

DARRYL “DMC” MCDANIELS La leggendaria icona dell’hip hop farà un ritorno trionfale sul palco di MTV per la prima volta dopo oltre 35 anni, dopo l’innovativa performance di “Walk This Way” dei RUN-DMC insieme a Joe Perry e Steven Tyler degli Aerosmith, aprendo la strada a future collaborazioni di generi diversi ai VMAs. Il primo gruppo rap di MTV è stato anche il primo ad apparire sulla copertina di Rolling Stone e a essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame per aver rivoluzionato il genere, unendo elementi rock e rap con i loro ritmi incalzanti e le loro rime immediate. Con 40 milioni di dischi venduti e ½ miliardo di streaming di canzoni, il loro album omonimo “Run-D.M.C.” ha segnato una svolta nell’Hip Hop, diventando il primo album rap a ottenere la certificazione Oro. Successivamente “Raising Hell” ha ottenuto lo status di multi-platino ed è tuttora considerato uno dei più grandi album Hip Hop di tutti i tempi. DMC è cofondatore di The Felix Organization, membro dell’Advisory Board for Hip Hop Public Health e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue iniziative filantropiche.

DOUG E. FRESH Conosciuto come “Human Beatbox”, Fresh è famoso per le sue tecniche di beatboxing e per le sue innovazioni, che hanno fissato lo standard per le generazioni future, creando ritmi e suoni complessi con la sola bocca, e che sono state rivoluzionarie e influenti nello sviluppo della musica Hip Hop. Al di là della musica, è un ambasciatore dell’Hip Hop, che ne difende la cultura e gli aspetti positivi, e un sostenitore dell’istruzione, che usa la sua piattaforma per ispirare i giovani.

GRANDMASTER FLASH AND THE FURIOUS FIVE Gli innovatori dell’hip hop saliranno per la prima volta sul palco dei VMAs per questa storica esibizione finale. Primo gruppo rap a essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitori del Grammy Lifetime Achievement Award, hanno radicalmente elevato il modo in cui l’Hip Hop veniva eseguito e vissuto; “Grandmaster Flash” ha posto le basi per il moderno DJing. Il brano più importante del gruppo, “The Message”, è stato un momento di svolta per il genere, con un testo socialmente consapevole e una narrazione vivida.

LL COOL J Il vincitore del Video Vanguard Award (1997) torna sul palco dei VMAs per esibirsi per la prima volta dopo oltre 25 anni, dopo essere stato uno degli MC dello show lo scorso anno. Il Rock and Roll Hall of Famer e vincitore dei VMAs per “Best Rap” (1991) è stato il primo artista Hip Hop a collezionare 10 album di platino consecutivi. È stato anche il primo rapper a ricevere il prestigioso Kennedy Center Honor e nel 2016 ha ricevuto anche una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame. Fondatore di Rock The Bells, la sua piattaforma globale è diventata la voce preminente dell’Hip Hop senza tempo e apre la strada alle icone del genere e a coloro che si ispirano alle loro influenze rivoluzionarie.

LIL WAYNE L’icona multi-platino della musica e vincitore di 5 GRAMMY Award, Lil Wayne torna sul palco dei VMAs per la prima volta dopo oltre un decennio e si esibirà per la prima volta dal vivo con il suo nuovo singolo in uscita il 9/1, “Kat Food”. Con una discografia che vanta oltre 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, tra cui 26 milioni di album, Lil Wayne si è affermato come uno degli artisti più venduti della storia e uno degli artisti più influenti dell’Hip-Hop. Nel 2022, Lil Wayne ha ottenuto la sua prima certificazione di diamante dalla RIAA con la sua hit generazionale “Lollipop” con Static Major. Static Major. Il 14 volte candidato concorrerà ancora una volta nella categoria “Best Hip-Hop” per l’ambito Moon Person, un premio che ha vinto per la prima volta nel 2008.

NICKI MINAJ La quattro volte vincitrice del premio “Best Hip Hop” è pronta per un ritorno trionfale sul palco di MTV, riprendendo il suo doppio ruolo di presentatrice e performer. Per il secondo anno consecutivo, la Minaj annuncerà la lista di artisti, presentatori e vincitori dello show e stupirà i fan con l’anteprima mondiale del suo ultimo singolo, “Last Time I Saw You”. L’anno scorso, la 6 volte vincitrice dei VMAs ha conquistato la scena come presentatrice, performer, vincitrice del premio “Best Hip Hop” e destinataria dell’ambito Video Vanguard Award. Minaj vanta ben 25 nomination ai VMAs, di cui 6 quest’anno. In particolare, è stata nominata ancora una volta per il “Best Hip Hop“, una categoria che ha vinto per la prima volta 12 anni fa e successivamente altre 3 volte (2015, 2018, 2022). Quest’anno, le altre 5 nomination includono le ambite categorie di ” Video of the Year” e “Artist of the Year“.



In Italia lo show sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche sottotitolate andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

Gli MTV VMAs 2023 saranno successivamente disponibili in streaming anche su Paramount+.

La scaletta ricca di star Anitta, Demi Lovato, Doja Cat, Fall Out Boy, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Måneskin, Metro Boomin featuring Future, A Boogie Wit da Hoodie, Swae Lee & NAV, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Shakira, Stray Kids e TOMORROW X TOGETHER.

Il leggendario magnate Sean “Diddy” Combs riceverà il prestigioso Global Icon Award, esibendosi dal vivo per la prima volta dal 2005.

La superstar mondiale Shakira riceverà l’ambito riconoscimento di MTV, il Video Vanguard Award, presentato da Toyota, e si esibirà dal vivo per la prima volta dal lontano 2006.

Il primo round di presentatori comprende Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora e Sabrina Carpenter.

La scaletta di artisti dell’Extended Play Stage presentato da Doritos® comprende Kaliii, Reneé Rapp e The Warning.

NLE Choppa e Sabrina Carpenter si esibiranno durante il pre-show, condotto dalla pluripremiata star del rap Saweetie con Nessa, Dometi e Kevan Kenney.

Con l’aggiunta delle categorie social, Taylor Swift (11) è ancora in testa alle nomination, seguita da SZA (8), BLACKPINK, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo (6 ciascuno), Kim Petras e Sam Smith (5 ciascuno), Beyoncé, Diddy, Drake, Ice Spice, Karol G, Metro Boomin, Shakira e TOMORROW X TOGETHER (4 ciascuno).

Le votazioni generali sono ora chiuse; restano aperte le votazioni per le categorie social e per “Best New Artist“.

Gli sponsor ufficiali dei “VMAs” 2023 includono BACARDÍ® Rum, Burger King®, Clearblue®, DESCOVY®, Doritos®, HEINZ, M&M’S®, Swiffer e Toyota Motor North America.

BACARDÍ, MTV e Paramount Brand Studio renderanno omaggio ai 50 anni dalla nascita dell’Hip Hop con un BACARDÍ VINTAGE Pop-Up Shop esperienziale, con bottiglie in edizione limitata, cocktail personalizzati per i VMA e molto altro ancora.

Bruce Gillmer e il co-fondatore di Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, sono Produttori Esecutivi per i VMAs 2023. Barb Bialkowski è Co-Produttrice Esecutiva. Alicia Portugal e Jackie Barba sono Executive in Charge of Production. Wendy Plaut è Executive in Charge of Celebrity Talent. Lisa Lauricella è Music Talent Executive.

Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente. Nel frattempo, i fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda i VMAs seguendo lo show su Instagram, Twitter e Facebook, e su MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram commentando sui social utilizzando #VMAS.

Comunicato Stampa: Omnicom PR Group