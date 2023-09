Online il videoclip di Samuspina

Share

Il viaggio in musica nell’universo di SAMUSPINA vive un nuovo tempo: dopo l’uscita del nuovo singolo È TARDI ORMAI (BMG), pubblicato venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme, arriva adesso il videoclip ufficiale, online su YouTube, che racconta il viaggio nella notte e nei pensieri di Samuele.

COME SI FA ha dato un primo assaggio del suo talento, CERCAVO TE ha portato uno scossone alla primavera e SE TI VA ha battuto il tempo dell’estate: ora con È TARDI ORMAI, il giovane cantante e producer scatta una vera e proprio fotografia del tormento giovanile, un racconto universale di smarrimento e riflessione, mentre ci si trova incatenati alle sfide che il tempo e la giovinezza ci pongono di fronte.

Melting pot di pop, urban, synth e melodica, a cui si mischia il flow delle rime rapidissime di SAMUSPINA, È TARDI ORMAI si apre in punta di piedi sulle note di un pianoforte, per poi esplodere nel ritornello con un urlo liberatorio, quasi una confessione personale dei tormenti di Samuele.

In 3 minuti e 16 il cantante e producer milanese si spoglia della corazza del giovane spensierato e intraprendente per mettere a nudo tutte le sue fragilità, sospeso fra il tempo che passa e la giovane età in cui si dovrebbe spaccare tutto (Resto sospeso a metà tra il tempo e la mia età […] Vorrei spegnere la città solo per respirare).

Il videoclip arriva oggi a raccontare per immagini le emozioni e le inquietudini del brano, arricchito in alcune parti dall’impiego dell’intelligenza artificiale, originale strumento con cui SAMUSPINA ha voluto sperimentare per valorizzare alcune parti del girato: ambientato principalmente di sera, il video ha come protagonista Samuele che vaga fra buie strade inglesi, quasi in uno stato di insonnia. Il malessere che questa notte porta con sé è rappresentato da una serie infinita di spettri, che appaiono in continua evoluzione sullo schermo e che sono stati realizzati proprio grazie all’aiuto dell’AI.

Non è ancora tardi invece per lasciarsi conquistare dal mondo live di SAMUSPINA, una festa a cielo aperto fatta di colori, sensazioni, divertimento incosciente: dopo il trascinante show del 9 settembre scorso @ Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) in cui ha fatto saltare l’intera platea a ritmo di musica, il 25 settembre @ Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Samuele si esibirà nell’ultimo speciale appuntamento in apertura del LIVE 2023 – Festival di Tananai.

SAMUSPINA, nome d’arte di Samuele Spina, è un cantante e producer del roster di BMG. Cresciuto a Milano, a soli 23 anni -con lo pseudonimo di Danny Trexin-ha già alle spalle diverse esperienze di successo come producer di musica elettronica e dance che gli hanno già fatto guadagnare svariati riscontri positivi anche a livello internazionale. Col progetto SAMUSPINA Samuele vuole mostrarsi nella sua veste più sincera e genuina: quella di un ragazzo che non ha paura di divertirsi e di raccontare la spensieratezza e il brivido di avere vent’anni.

