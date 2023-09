Super ascolti su Rai 1 per Lucio Battisti

Share

Il docufilm evento di Maite Carpio, “Lucio per amico. Ricordando Battisti“, prodotto dalla Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, andato in onda ieri su Raiuno in prima serata sfiora il 14% di share (con 2.263 mila ascoltatori), un successo che conferma ancora una volta la capacità di questo straordinario artista, vero e proprio unicum del nostro panorama musicale, di trascendere il tempo parlando a più generazioni.

“Il favore del pubblico per “Lucio come amico. Ricordando Battisti” è la dimostrazione che anche in Italia il documentario narrativo è un prodotto di prima serata adatto al grande pubblico della rete ammiraglia. Ringrazio la RAI, per la fiducia, che premia il formidabile lavoro di ricerca e raccolta di materiali inediti e ringrazio il maestro Mogol, che è riuscito a rivelare gli aspetti più inediti del grande artista che è stato Lucio Battisti”, Maite Carpio.

