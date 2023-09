Disponibile in radio e streaming il nuovo singolo dei Piqued Jacks

Share

Dopo aver conquistato gli spettatori dell’Eurovision Song Contest 2023 con la loro dirompente energia e un’esibizione da veri outsider con il brano “Like An Animal“, tornano i PIQUED JACKS con il nuovo singolo “Color Shades“, disponibile ovunque, via BMG.

Di loro dicono:

“I veri outsider dell’ESC 2023.”

Rolling Stone Italia

“Hanno infiammato il pubblico con una esibizione rock di tutto rispetto.”

Il Giornale

“Hanno potenziale e un cantante con un timbro davvero interessante.”

GQ

“Sono rock e che sul palco portano una grande energia.”

Quotidiano.net



Ascolta “Color Shades”: piquedjacks.lnk.to/colorshadesPR

Guarda il video



Il nuovo brano, rispetto alla dirompente “Like An Animal”, è un pezzo che riflette la vena più introspettiva della band pistoiese, come raccontano loro stessi: “è un pezzo che ci rappresenta nella nostra condizione esistenziale di artisti e ragazzi in un mondo senza sicurezze, in cui un giorno ci si può svegliare pronti a partire e spaccare tutto e il successivo invece ci si sente dei perdenti. Senza paure di metterci a nudo e di ammettere le nostre debolezze, raccontiamo di come ci sentiamo, di come ciò che ci è accaduto negli ultimi mesi ci ha fatto sentire su un rollercoaster.”.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, pubblicate le prime date live della band, con uno speciale appuntamento a Milano il 2 ottobre, all’after party dei THE HIVES.



16/09 – Riga (LV) @Mežaparka Zaļais opening for Sudden Lights

02/10 – Milano @Apollo – Dirty Mondays “The Hives After Party”

11/10 – London @Dingwalls

12/10 – Manchester @Factory251

21/11 – Praga (CZ) @Roxy opening for Vesna

03/12 – Berlin @Kulturbrauerei

04/12 – Hamburg @Nochtspeicher

06/12 – Warsaw @Hydrozagadka



I PIQUED JACKS lo scorso maggio sono volati a Liverpool per partecipare alle finali dell’Eurovision Song Contest 2023 dopo aver vinto il contest Una voce per San Marino. In seguito alla loro performance, si sono esibiti quest’estate su prestigiosi palchi nazionali e internazionali: a giugno hanno aperto i The Who al Firenze Rocks, a luglio sono volati in America in occasione del Summerfest Milwaukee come gruppo di spalla ai The Pretty Reckless, hanno successivamente suonato al Deejay On Stage a Riccione e al Focus In The Park in Romania.



Originari della provincia di Pistoia, il quartetto indie-rock – composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), HolyHargot (batteria), littleladle (basso) – ha all’attivo 4 album e un lungo curriculum dal respiro decisamente internazionale: gruppo spalla per band del calibro di Interpol – che hanno detto di loro: “Great vocals and sound“, Paul Banks – Balthazar e The Boomtown Rats, sono stati la prima band italiana di sempre a esibirsi sul celebre palco del Summerfest di Milwaukee, il più grande festival musicale del mondo, in apertura ai Chevelle.



Altri prestigiosi palchi hanno ospitato negli anni il loro sound esplosivo: Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA).

Ma non solo, durante la loro lunga gavetta hanno avuto l’occasione e l’onore di collaborare con artisti di fama internazionale: il loro ultimo album, Synchronizer (2021), vede alla produzione lo zampino di Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari).



SHORT BIO

I Piqued Jacks sono energia pura. Alt/rock da Pistoia dal respiro internazionale.

Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz, in rotazione su Virgin Radio Italy, BBC Radio e MTV, vincitori di Sanremo Rock, artisti durante i più importanti showcase festival come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA).

Live: prima band italiana di sempre al Summerfest di Milwaukee, il “Festival Più Grande del Mondo” (apertura Chevelle), al Musexpo di Los Angeles, al Lechlade Festival in Inghilterra (apertura The Boomtown Rats di Bob Geldof) e al Living Rock di Tuzla, Romania (apertura Balthazar) con live report su Rolling Stone.

Musica: Everything South (INRI) arriva in collaborazione con Taffo Funeral Services, Particles (INRI) con il Sony Ambassador Paolo Sodi (Andrea Bocelli, Rai) e Sunflower debutta in anteprima su Billboard Italia. L’ultimo album Synchronizer (INRI, mar. 2021) è prodotto da Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari): «visioni oltre il confine» (Rumore).

I Piqued Jacks hanno rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 con il singolo “Like an Animal”, uscito il 5 aprile 2023, via BMG. Il 15 settembre 2023 esce il nuovo singolo “Color Shades”, via BMG.

