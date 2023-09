È uscito “EL JEFE” il nuovo brano di Shakira

Share

È uscito “EL JEFE“, il nuovo brano uptempo ska con sonorità tipicamente messicane dell’artista multiplatino pluripremiata ai Grammy Awards SHAKIRA in collaborazione con il gruppo musicale FUERZA REGIDA.

Online anche il videoclip, diretto da Jora Frantzis e girato a Miami: https://www.youtube.com/watch?v=7oTlx5YC2P4.

Shakira è stata nominata ai Latin Grammy Award nelle categorie Song of The Year per “Acróstico,” “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” e “TQG,” Record of the Year e Best Pop Song per “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” e ancora nella categoria Best Urban Fusion/performance per “TQG“, diventando così una delle artiste con più nomination quest’anno.

Recentemente, Shakira ha ricevuto il MTV Michael Jackson Video Vanguard Award ai MTV Video Music Awards. In occasione della premiazione, Shakira si è esibita con una performance mozzafiato dei suoi più grandi successi. Wyclef Jean le ha consegnato il prestigioso Vanguard Award riconoscendo il suo impatto mondiale sulla musica, seguito da un toccante discorso di ringraziamento da parte di Shakira. La performance Vanguard di Shakira è il video più visto su YouTube tra quelli dei VMA ed è il video più condiviso sul canale MTV da oltre un anno, confermando il suo posto nella cultura pop come icona per quanto riguarda le performance e come straordinaria artista visiva.

Il 29 settembre, in occasione del 25° anniversario dell’album di successo di Shakira, “Dónde Están Los Ladrones”, Spotify introduce lo Shakira Day per onorare l’importanza musicale di questo album nella storia della musica latina e il duraturo lascito di Shakira.

Cantautrice colombiana di fama mondiale, Shakira ha venduto oltre 95 MILIONI di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 GRAMMY Awards e 12 Latin GRAMMY Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’artista latina più cliccata su YouTube e una delle 5 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 MILIARDI di views, oltre ad essere l’artista femminile latina con più stream su Spotify. L’ultimo album “El Dorado”, certificato ORO in Italia, è arrivato alla #1 su iTunes in 37 Paesi e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 MILIARDI di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Il suo singolo “Monotonía” con Ozuna è il più grande debutto in lingua spagnola del 2022, il più grande debutto femminile da solista su YouTube e il più grande debutto della sua carriera. Al momento della sua uscita, il video era alla #1 tra le tendenze su YouTube, sia a livello globale che in oltre 20 paesi nella classifica di YouTube Music. Continua inoltre a essere alla #1 nelle classifiche Latin Airplay e Tropical Airplay di Billboard. “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”, oltre ad aver infranto record su record su Spotify (oltre 14 milioni di stream in 24 ore) e su YouTube (52 milioni di views in 24 ore), ha debuttato alla #9 della Billboard Hot 100, rendendo così Shakira la prima donna solista a raggiungere la Top 10 della classifica con una canzone registrata in spagnolo. Ha anche battuto il record di tutti i tempi per maggior numero di ascoltatori mensili per un artista latino nella storia di Spotify. “BZRP Music Sessions #53” è diventata la canzone latina più veloce a raggiungere 100 milioni di stream. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio.

I Fuerza Regida, gruppo musicale nato a San Bernardino, in California, nel 2017, sono “Jesús Ortiz Paz “JOP” (cantante), Samuel Jaimez (requinto), Khrystian Ramos (chitarra) e José García (tuba). La band ha ottenuto i primi successi con l’album del 2018 “En Vivo Puros Corridos“, dal quale sono stati estratti i singoli “Radicamos en South Central” “Fume Uno” e “El Fifty Pa Los Gringos“. Con 8 album all’attivo, tra cui l’eccezionale “Del Barrio Hasta Aquí” Vol. 2, i Fuerza Regida hanno sfidato le barriere culturali, portando la musica messicana urbana a un pubblico non più esclusivamente messicano-americano e sono stati riconosciuti con numerose nomination e premi.

