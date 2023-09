I Take That sono tornati per un nuovo fantastico tour con Olly Murs

I Take That, tra le band inglesi più famose di tutti i tempi, annunciano oggi il loro ritorno con un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nono album in studio This Life, in uscita il 24 Novembre. Per celebrare la notizia i Take That hanno anche svelato il loro nuovo singolo Windows ora disponibile!

This Life On Tour vedrà il trio (Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald) esibirsi per 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata in questo tour da un ospite veramente speciale, Olly Murs. Elenco delle date di seguito.

I Take That sono conosciuti per le loro mastodontiche produzioni live e detengono il record per il maggior numero di performance alla The O2 di Londra con 34 concerti. Il Progress tour del 2011 ha infranto i record di box office con più di 1 milione di biglietti venduti in meno di 24 ore, cosa che lo ha reso il più grande tour in Regno Unito, con Billboard che lo ha inserito al terzo posto nella classifica annuale “Top 25 Tours”. Nel 2019 la band ha celebrato i suoi 30 anni con le 38 date dell’Odyssey tour, che li ha visti esibirsi in 29 arene e 9 stadi per un totale di oltre 650,000 biglietti venduti.

Il nuovo singolo dei Take That Windows, fuori oggi, li vede riuniti per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Windows è un bel brano che racconta la storia di chi emerge dall’oscurità alla luce. Un familiare falsetto risuona sulle note iniziali di Windows, è il segno di una nuova era per una delle band britanniche più famose, i Take That; un’era carica di energia, creatività e un continuo desiderio di sfidare e sorprendere.

La musicalità di Windows suggerisce all’ascoltatore cosa potrà aspettarsi da This Life, nono album in studio della band e il primo dopo Wonderland, uscito nel 2017. Affascinanti melodie, cori che svettano, armonie sofisticate che fondono perfettamente le voci del trio nel nuovo album, pronto per uscire il 24 Novembre.

“Tornare insieme in studio per questo brano è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo” ha commentato la band. “Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo!”.

Nel processo di scrittura e registrazione, la band ha affinato il suo nuovo sound in alcune delle più famose sale di registrazione, inclusi gli Electric Studios di New York e lo storico RCA Studio A di Nashville, entrambi utilizzati da David Bowie, Dolly Parton, The Beach Boys, Adele, Taylor Swift, Maggie Rogers e altri.

Il 2023 è già stato un anno importante per la band, con una serie di performance stellari inclusa l’intimissima al KOKO in supporto di War Child, uno show sold-out al British Summer Time di Hyde Park e quello al King’s Coronation Concert, guardato da più di 12 milioni di persone. Questa estate ha visto anche l’uscita dell’adattamento cinematografico del loro musical da record, “The band”. Il film, dal titolo “Greatest Days”, è uscito a giugno.

Windows e il prossimo album This Life continuano ad alimentare l’eredità di una delle band con più successo nella storia inglese, con più di 45 milioni di dischi venduti nel mondo e 12 singoli #1 in UK.

Per una band con più di 30 anni di carriera, i Take That non stanno fermi; in costante evoluzione, il futuro è scintillante per il trio.

Take That This Life On Tour 2024

With very special guest Olly Murs

Saturday 13 April Sheffield Utilita Arena

Sunday 14 April Sheffield Utilita Arena

Friday 19 April Leeds First Direct Arena

Saturday 20 April Leeds First Direct Arena

Monday 22 April Dublin 3Arena

Tuesday 23 April Dublin 3Arena

Thursday 25 April London The O2

Friday 26 April London The O2

Saturday 27 April London The O2

Tuesday 30 April London The O2

Friday 03 May Glasgow OVO Hydro

Saturday 04 May Glasgow OVO Hydro

Sunday 05 May Glasgow OVO Hydro

Tuesday 07 May Manchester Co-op Live

Wednesday 08 May Manchester Co-op Live

Friday 10 May Manchester Co-op Live

Saturday 11 May Manchester Co-op Live

Tuesday 14 May Birmingham Utilita Arena

Wednesday 15 May Birmingham Utilita Arena

Friday 17 May Birmingham Utilita Arena

Saturday 18 May Birmingham Utilita Arena

Friday 24 May Middlesbrough Riverside Stadium

Sunday 26 May Nottingham The City Ground Stadium

Tuesday 28 May Norwich Carrow Road Stadium

Thursday 30 May Milton Keynes Stadium MK

Saturday 01 June Southampton St Mary’s Stadium

Tuesday 04 June Plymouth Home Park Stadium

Thursday 06 June Swansea Swansea.com Stadium

Saturday 08 June Bristol Ashton Gate Stadium

Take That

Dal 1989 con la formazione a cinque, i Take That hanno ottenuto successo immediato con i loro primi due album classificatisi rispettivamente alla numero 2 e alla numero 1. Il terzo album Nobody Else ha confermato il loro dominio globale, vendendo più di sei milioni di copie e arrivando in cima alle classifiche di 11 paesi. L’addio alla band da parte di Robbie Williams ha portato allo scioglimento nel 1996 e a nove anni di assenza prima della reunion dei quattro membri rimanenti per il The Ultimate Tour del 2005. Questo è stato uno dei più grossi ritorni nella storia musicale inglese con i Take That che hanno rilasciato tre album numero 1 in soli quattro anni. Il ritorno di Robbie nel 2011 per Progress li ha visti infrangere il record UK per l’album con le vendite più veloci del 21esimo secolo e per il tour sold-out nel minor tempo possibile della storia. Il secondo addio di Williams, seguito da Jason Orange, ha lasciato i rimanenti tre membri pubblicare III e Wonderland, rispettivamente platino e oro.

La band ha celebrato i 30 anni di carriera nel 2018 con Odyssey, un album best of contenente nuove versioni dei brani più importanti pubblicati fino a quel momento. L’album è entrato alla #1 ed è stato seguito da un tour in Europa e Regno Unito nel 2019.

Comunicato Stampa: Capitol Records Italy