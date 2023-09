Fuori ovunque “Scarlet” il quarto album di Doja Cat

Share

È uscito venerdì 22 settembre, “SCARLET” (Kemosabe Records/ RCA Records),il quarto attesissimo album di inediti della superstar multiplatino vincitrice di un Grammy Award DOJA CAT!

Online il videoclip del brano “Agora Hills”, girato a Pomona e Koreatown a Los Angeles e diretto da Hannah Lux Davis e Doja Cat: https://www.youtube.com/watch?v=0c66ksfigtU.

Una riproduzione del nuovo album è apparsa in diverse località degli Stati Uniti, con un QR code che ha consentito ai fan di ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo disco.

L’album (Doja Cat – Scarlet [Explicit] (lnk.to)) è stato anticipato dai brani “Balut”, “Demons”, “Attention” e dal singolo attualmente in radio “Paint The Town Red”, che ha già raggiunto 340 milioni di stream, 55 milioni di views su YouTube, la #1 della classifica globale di Spotify, la #1 della classifica globale di Shazam, la #2 della classifica globale di Apple Music, la #5 della classifica italiana di Shazam, la #6 della classifica Viral globale di Spotify e oltre 2 milioni di video su Tik Tok. Il singolo è entrato nella storia conquistando la #1 nella classifica Billboard Hot 100 e nella classifica Global 200, diventando così la prima canzone rap a raggiungere la vetta della classifica Billboard 100 quest’anno. Inoltre, ha raggiunto la #1 della Top 50-Usa Charts: è la prima volta su Spotify che una canzone rap di una donna solista raggiunge la vetta delle classifiche.

Scarlet Tracklist:

1. Paint The Town Red

2. Demons

3. Wet Vagina

4. Fuck The Girls

5. Ouchies

6. 97

7. Gun

8. Go Off

9. Shutcho

10. Agora Hills

11. Can’t Wait

12. Often

13. Love Life

14. Skull And Bones

15. Attention

16. Balut

17. WYM Freestyle

Doja Cat recentemente si è esibitaagli MTV Video Music Awards2023 e ha vinto il Best Art Direction per il video del suo brano “Attention”.

All’inizio dell’estate Doja Cat ha annunciato il suo primo tour come headline in Nord America, “The Scarlet Tour”, che comincerà in autunno con special guest Ice Spice e Doechil.

La superstar globale vincitrice del Grammy Award Doja Cat ha caricato il suo primo brano su Soundcloud nel 2013 a soli 16 anni. Cresciuta a Los Angeles e nei suoi dintorni, ha sviluppato un grande talento per la musica studiando pianoforte e danza da bambina e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake e altri. Ha pubblicato il suo “Purrr!” EP per Kemosabe/RCA Records,seguito dall’album di debutto “Amala” nella primavera del 2018;ma è grazie all’uscita di “MOOO!” nell’agosto 2018 che è stata catapultata nel mainstream ed è stata accolta con il plauso della critica. Doja Cat ha pubblicato il suo secondo album certificato PLATINO e nominato ai Grammy “Hot Pink” nel 2019 con grande successo di critica, ottenendo oltre 6 miliardi di stream in tutto il mondo. L’album contiene “Streets”, hit virale certificata ORO in Italia che ha fatto da colonna sonora alla “Silhouette Challenge”, una delle più grandi tendenze di TikTok fino ad oggi, e il suo brano di maggior successo nominato ai Grammy “Say So”, che ha raggiunto la Top 10 dell’airplay radiofonico italiano e conta oltre 1 miliardo e mezzo di stream.

Con oltre 20 miliardi di stream in tutto il mondo fino ad oggi, la creatività e la capacità di intrattenere di Doja sono state elogiate più volte e sono tangibili grazie alle esibizioni uniche e spettacolari che ha presentato in quasi tutti i principali palcoscenici degli Award Show e nei festival musicali in tutto il mondo. L’album certificato ORO in Italia e nominato ai GRAMMY Awards “Planet Her” (2021) ha dominato le classifiche debuttando alla #1 nella classifica Billboard Top R&B Albums e alla #2 nella classifica Billboard Top 200 e Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, registrando così il record di rapper donna più ascoltata nel giorno di debutto su Spotify. L’album contiene il singolo vincitore del Grammy Award “Kiss Me More” (feat. SZA), certificato 5x PLATINO dalla RIAA e con oltre 2 MILIARDI di stream in tutto il mondo. Nel 2021 Doja Cat è diventata la prima rapper ad avere 3 canzoni nella Top 10 della classifica Top 40 dell’airplay radiofonico americano. Il singolo “Woman”, certificato PLATINO in Italia, è arrivato in cima alle classifiche di Billboard Rhythmic Airplay, e il successo del brano l’ha portata ad essere la prima donna ad avere 4 successi alla #1 da un album, inclusi i brani “You Right” con The Weeknd e “Need to Know”. Inoltre, grazie al brano ha raggiunto per la prima volta la #1 nella classifica Billboard Artist 100. Tra gli altri, Doja ha vinto 5 AMA, 5 Billboard Music Award, 3 MTV VMA, 3 BMI Awards, 2 MTV EMA, 1 GRAMMY Award e 1 NAACP Image Award, oltre a ottenere un totale di 16 nomination ai Grammy Award. Inoltre, Doja è stata nominata per 20 Billboard Music Awards, 10 MTV VMA, 9 AMA, 9 BET Awards, 8 MTV EMA, 5 BMI Awards e tanti altri premi importanti. Recentemente Doja Cat è stata nominata come una delle persone più influenti del 2023 da TIME100, oltre ad essere comparsa nella copertina di uno dei quattro numeri mondiali del TIME Magazine e ad essersi esibita all’esclusivo TIME100 Gala. Si è esibitaagli MTV Video Music Awards2023 e ha vinto il Best Art Direction per il video del suo brano “Attention”.

