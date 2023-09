“Real Love” il singolo del dj multiplatino Martin Garrix

Share

Da venerdì 22 settembre, è disponibile in digitale “REAL LOVE“, il nuovo singolo dalle sonorità groovy del dj e producer multiplatino MARTIN GARRIX in collaborazione con il cantautore di talento, stella nascente del panorama sudafricano, LLOYISO.

Il brano entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 29 settembre.

Martin Garrix, riconosciuto come uno dei DJ e produttori più influenti del nostro tempo, fonde abilmente la sua produzione elettronica con il timbro di Lloyiso. La sinergia tra i loro stili musicali si traduce in una combinazione affascinante, che abbraccia la musica dance e lo scenario pop.

I due artisti si sono incontrati a New York e hanno registrato Real Love, una canzone dal sound fresco e irresistibilmente groovy che intreccia con maestria un caleidoscopio di emozioni, esplorando il tema dell’accettazione. Il testo esprime il coraggio di aprirsi finalmente all’amore vero.

«Mi sono imbattuto per la prima volta in Lloyiso quando ho visto una delle sue cover online e sono rimasto folgorato dalla sua incredibile voce – racconta Martin Garrix – Ci è voluto un bel po’ di tempo per incontrarci di persona, ma quando lo abbiamo fatto è stato un’armonia immediata, sia a livello personale che creativo. Le nostre sessioni in studio sono state fantastiche e sono entusiasta di condividere il primo risultato di questo lavoro con tutti».

«Quando ho incontrato Martin, siamo diventati subito amici. Abbiamo passato una serata a New York, ascoltando musica dal vivo e bevendo qualcosa al bar – afferma LLOYISO – Pochi giorni dopo, siamo andati in studio e abbiamo registrato 3 canzoni in una sola sessione – è stato fantastico! Non vedo l’ora che i fan possano ascoltare tutto ciò su cui abbiamo lavorato, a cominciare da ‘Real Love’».

