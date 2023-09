Al via l’edizione 2023 de “Il Cantagiro” con il calendario delle finali

Share

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 del “Il Cantagiro” in programma dal 23 al 30 Settembre presso la storica location del Teatro Comunale di Fiuggi. Reduci dai festeggiamenti che l’anno scorso hanno celebrato il 60° anniversario della famosa kermesse canora, l’organizzazione punta come sempre l’asticella in alto nel presentare ogni anno le migliori proposte per le categorie “Cantautori – Interpreti – Lirico-pop – rap – Folk – New Voice – Junior e Baby”. L’immancabile presenza del Patron Enzo De Carlo e del Direttore Generale Elvino Echeoni saranno accompagnate dalla conduzione di Marco Zingaretti che avrà il piacere di introdurre anche i numerosi ospiti speciali, tra i quali Franco Tortora, Stefano Borgia, il duo I Lolli e I The Fuzzy Dice. Un programma fittissimo, denso di esibizioni e premiazioni come quelle designate per i Premi Speciali “Sergio Bardotti” e “Little Tony”. In questa edizione verrà dato spazio al ricordo del noto autore Franco Migliacci, scomparso recentemente.

Durante la settimana ci saranno delle selezioni per poi arrivare alle serate finali il cui calendario prevede: domenica 24 Settembre – Finale Junior e Baby | giovedì 28 Settembre – Finale New Voice | sabato 30 Settembre – Finalissima. La regia è affidata a Giulia Carla De Carlo.

Forte dei valori che da sempre accompagnano la mission della manifestazione Il Cantagiro è un concorso canoro “reale”, con una vera e propria filosofia operativa, dove i concorrenti si sfidano dal vivo davanti ad un pubblico “vero”. L’organizzazione è attenta e scrupolosa nell’invitare i concorrenti non solo ad essere artisti sul palco, ma a seguire ed interessarsi anche alle attività burocratiche, tecniche e organizzative a supporto dell’esibizione stessa. La collaborazione con il team organizzativo e la serietà nell’essere scrupolosi e responsabili sono elementi ritenuti essenziali per ogni artista in gara.

Accompagneranno questa 61esima edizione gli sponsor storici: Radio Italia Anni 60, Nuovo Imaie, Settimanale Mio, 2DueRighe insieme al Comitato Italiano per l’Unicef.

La manifestazione è Patrocinata e coordinata dall’Amministrazione Comunale di Fiuggi.

Comunicato Stampa: Isabel Zolli Promotion Agency