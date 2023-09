Torna la superstar latina Enrique Iglesias con Maria Becerra

Share

È uscito oggi, venerdì 29 settembre, “ASÍ ES LA VIDA” (https://sml.lnk.to/AsiEsLaVida), il nuovo singolo dell’icona della musica latina ENRIQUE IGLESIAS con la star argentina MARIA BECERRA, un brano dalle sonorità tropicali che segna il ritorno sulle scene della superstar mondiale.

Prodotto da Carlos Paucar e masterizzato da Randy Merrill, “Así Es La Vida” anticipa l’uscita dell’attesissimo album “FINAL VOL. 2”, che arriva a due anni di distanza da “Final Vol. 1”, il suo precedente album che ha avuto un grande successo in tutto il mondo, ricevendo un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico. Le sonorità accattivanti e i testi profondi ed emozionanti dei brani contenuti in “Final Vol. 1” hanno fatto sì che Enrique fosse riconosciuto ancora una volta come un’icona della musica mondiale. E questo contribuisce ad aumentare l’entusiasmo dei fan che aspettano con ansia l’uscita di “FINAL Vol. 2”, in cui si augurano di trovare altre canzoni dai ritmi forti e ballad che possano regalare loro nuove emozioni.

Grazie alla collaborazione con la freschezza e il talento de “La Nena de Argentina”, Enrique con “Así Es La Vida” reinventa la bachata, celebrandone l’essenza e fondendola con influenze contemporanee.

«La bachata ha un ritmo che ha catturato il mio cuore dal primo momento in cui l’ho sentita – dichiara il cantautore – Sono felice di tornare a questo genere così potente e di farlo accompagnato dal grande talento di Maria, che è unica nel suo genere».

Enrique Iglesias vanta un straordinario record con ben 154 singoli al #1 delle classifica di Billboard. È anche l’artista con il maggior numero di singoli che hanno raggiunto il #1 della classifica Hot Latin Songs di Billboard, motivo per cui la rivista lo ha definito come il più grande artista latino della storia. E a questo incredibile elenco di successi, si aggiunge ora il nuovo singolo “Así Es La Vida”.

Con “Así Es La Vida”, Enrique celebra un importante capitolo della sua carriera musicale, in attesa della cerimonia dei Latin Billboard Awards 2023, dove è finalista nella categoria Latin Pop Artist of the Year.

Il prossimo autunno Enrique Iglesias partirà con il Trilogy Tour, l’attesissima tournée con Ricky Martin e Pitbull che li vedrà esibirsi dal vivo per 25 date tra Stati Uniti e il Canada.

ENRIQUE IGLESIAS, icona pop multi-platino, è una superstar riconosciuta a livello mondiale per la sua versatilità musicale nei generi pop e urban in spagnolo e inglese. Ha venduto oltre 180 milioni di dischi in tutto il mondo, pubblicando 11 album in studio e 3 greatest hits. È stato protagonista di 10 tour mondiali che hanno registrato ovunque il tutto esaurito e si è esibito davanti a oltre 10 milioni di persone. Riconosciuto come l’artista latino più importante della storia della musica con 154 singoli al #1 della classifica di Billboard e 27 singoli al #1 della classifica Hot Latin Songs di Billboard. Attualmente detiene il record del maggior numero di al #1 nella storia della classifica. È il cantautore pop più influente dei nostri tempi, con il più grande numero di hit mondiali di successo in inglese/spagnolo. Ha collaborato con star come Pitbull, Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solis e tanti altri. È stato celebrato con innumerevoli premi come cantante e autore, tra cui molteplici GRAMMY, Billboard Awards, ASCAP. Continua a essere uno degli artisti più visti e ascoltati, con oltre 14 miliardi di visualizzazioni su YouTube/VEVO.

MARIA BECERRA ha attualmente oltre 25 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale ufficiale di YouTube conta più di 2,8 miliardi di visualizzazioni. Il suo primo album, “ANIMAL”, ha superato 1,3 miliardi di streaming. I videoclip di “ANIMAL”, “ACARAMELAO”, “MI DEBILIDAD” e “WOW WOW” hanno superato i 120 milioni di visualizzazioni ciascuno. “LA NENA DE ARGENTINA”, album pubblicato nel 2022, contiene 12 brani e una bonus track. “AUTOMÁTICO” ha ottenuto oltre 300 milioni di stream su Spotify e nel videoclip ufficiale. Nel frattempo, l’album ha superato il miliardo di stream combinati su Spotify e YouTube. Nel 2023 ha scritto “TE CURA” in esclusiva per FAST X (il decimo capitolo della saga di “Fast and Furious”), che attualmente ha superato i 110 milioni di streaming. A giugno, l’artista ha sorpreso i fan pubblicando “Corazón Vacío”, un brano che dimostra la versatilità artistica di Maria e la sua capacità di stabilire connessioni emotive con i suoi fan attraverso la musica. La canzone vanta già oltre 200 milioni di stream.

