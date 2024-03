Enrique Iglesias presenta il nuovo album “Final Vol.2”

Share

È uscito ieri, venerdì 29 marzo, in digitale, in versione CD e LP “FINAL (VOL. 2)”, il nuovo attesissimo album del “Re del pop latino” ENRIQUE IGLESIAS. Questa nuova produzione non solo segna una pietra miliare nella sua incredibile carriera, ma rappresenta anche un’innovativa fusione di generi che conquisterà milioni di fan in tutto il mondo.

“Final (Vol. 2)”, il dodicesimo album in studio di Enrique Iglesias, è uno straordinario esempio di contaminazione di generi musicali fondendo brillantemente elementi di pop, cumbia, bachata, ska, dembow e country in 10 brani. L’album include collaborazioni con artisti del calibro di Miranda Lambert, Maria Becerra, Yotuel, Belinda ed El Alfa, che testimoniano la duratura influenza e il rispetto di Enrique Iglesias nel panorama musicale, capace di unire talenti di generi e culture diverse.

Questa la tracklist di “Final (Vol. 2)”: “ASÍ ES LA VIDA” ft. MARÍA BECERRA, “Fría” ft. YOTUEL, “Space in My Heart” ft. MIRANDA LAMBERT, “La Botella” ft. EL ALFA, “Love and Pain”, “Me Voy Acostumbrando”, “Como Yo”, “Llórame Un Río” ft. BELINDA, “Be Together” e “Espacio En Tu Corazón”.

Tre dei singoli tratti da “Final (Vol.2)” dominano le classifiche negli Stati Uniti, vantando milioni di streaming e visualizzazioni sulle piattaforme digitali. “Así Es La Vida” per l’ottava settimana consecutiva è al # 1 della classifica Tropical di Billboard, ha raggiunto le vette delle classifiche anche in Argentina e in Messico e continua a essere una delle canzoni più ascoltate in Spagna. Nel frattempo, “Fría” è al # 5 della Latin Pop Chart e “Space In My Heart” è nella Top 25 Hot AC, secondo Mediabase.

Il suo precedente album “Final (Vol.1)” ha riscosso un grande successo, ricevendo il plauso della critica e una risposta travolgente da parte dei fan di tutto il mondo. Le sue melodie orecchiabili e i suoi testi toccanti hanno fatto sì che gli ascoltatori, ancora una volta, abbiano riconosciuto Enrique come un’icona della musica globale.

ENRIQUE IGLESIAS, icona pop multi-platino, è una superstar riconosciuta a livello mondiale per la sua versatilità musicale nei generi pop e urban in spagnolo e inglese. Ha venduto oltre 180 milioni di dischi in tutto il mondo, pubblicando 11 album in studio, è stato protagonista di 10 tour mondiali e si è esibito davanti a oltre 10 milioni di persone. L’artista è stato celebrato con innumerevoli premi come cantante e autore, tra cui molteplici GRAMMY, Billboard, ASCAP e altri ancora, lasciando un segno importante nell’eredità musicale globale. Nel corso della sua carriera, Enrique Iglesias ha collaborato con superstar come Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra e Romeo Santos, solo per citarne alcune, oltre a un impressionante record di successi nelle classifiche di Billboard, con 8 hit #1 e 28 top 10 nella classifica Tropical Airplay, 25 hit #1 e 46 top 10 nella classifica Latin Pop Airplay e 32 hit #1 e 41 top 10 nella classifica Latin Airplay. Questo straordinario record lo ha consacrato come il “Re del Pop Latino”.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni