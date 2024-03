Nitro torna in tour questa estate

Share

In attesa di nuova musica, NITRO è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour che lo porterà quest’estate in giro per tutta Italia: partirà mercoledì 1 maggio da Cagliari il “NITRO SUMMER TOUR 2024″, una serie di live con band e dj set nei festival estivi, gestiti da Me Next e Next Show.

Di seguito il calendario delle prime date confermate:

01 MAGGIO – CAGLIARI – Poetto Fest (dj set)

22 MAGGIO – MILANO – Welcage

25 MAGGIO – GROTTAGLIE (TA) – Outside Festival (dj set)

13 GIUGNO – SAN MARINO (RSM) – Rapublic Festival Vol. 4

27 GIUGNO – SALERNO – Limen Safe24 (dj set)

12 LUGLIO – ROMA – Invincible Fest (dj set)

18 LUGLIO – VICENZA – Jamrock

25 LUGLIO – MONTECOSARO SCALO (MC) – Mind Festival

02 AGOSTO – FILAGO (BG) – Filagosto Festival

04 AGOSTO – VOLTERRA (PI) – ASSP Festival (dj set)

08 AGOSTO – CINQUALE (MS) – Vibe Festival

12 SETTEMBRE – CASTELFIORENTINO (FI) – Festa della Birra Castellana (dj set)

Info e biglietti: https://menextagency.com/artista/nitro/booking/

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due album “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. Ad aprile 2023 esce l’ultimo lavoro in studio, “OUTSIDER” (Columbia Records/Sony Music Italy), che, tra rime crude e versi più introspettivi, cuce le due anime rap e rock dell’artista in 14 tracce nel segno di una crescita personale. All’album ha fatto seguito il tour estivo e quello invernale, l’OUTSIDER WINTER TOUR, a dicembre dello stesso anno. Il 13 ottobre 2023 è uscito l’ultimo singolo “Too Late” feat. Madame, per Epic Records Italy.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS