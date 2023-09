Online il videoclip di Beatrice Quinta “Manette”

Share

È online da oggi il videoclip di “Manette”, il nuovo singolo di BEATRICE QUINTA featuring VillaBanks.

Il videoclip si apre con BEATRICE QUINTA in cucina davanti al computer, annoiata e scompigliata, in procinto di finire una monotona giornata lavorativa. Con il partire del ritornello, l’artista inizia a ballare scatenata, circondata dalle luci calde del tramonto che filtrano dalla finestra. Improvvisamente scende la sera e l’artista, sempre più sensuale, si lascia andare al ritmo coinvolgente di una canzone che racconta l’irrefrenabile voglia di stare insieme al proprio partner, abbandonandosi a quel magnetismo che attrae due poli anche quando tentano di allontanarsi.

“Manette” giunge a poche settimane dalla conclusione dello “Showcase Summer Tour”, con cui la scorsa estate BEATRICE QUINTA ha girato l’Italia per portare sul palco la sua musica e la sua travolgente energia.

Biografia

Beatrice Visconti, in arte BEATRICE QUINTA, è una cantautrice siciliana, nata a Palermo nel 1998. Inizia a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica. Vince concorsi nella sua città come “rock 10 e lode” e “notti d’autore”. Esordisce a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano “Paulette”.

In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti. Nel frattempo, scrive anche top line per diversi dj in tutta Europa. Nel 2020 inizia un nuovo percorso artistico, continuando a scrivere intrugli pop ironici e seducenti. Nel 2022 partecipa a “X Factor”, si classificaseconda e pubblica il suo inedito “Se$$o”. Lo scorso marzo si esibisce live a Palermo, Milano e Roma con il “Club Showcase Tour 2023”, mentre il 14 aprile pubblica il singolo “Attrazione fatale”. A giugno intraprende il suo “Showcase Summer Tour” portando in giro per l’Italia la sua musica e la sua fortissima personalità, con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori.

