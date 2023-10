A grande richiesta “Panariello VS Masini” torna questo inverno

Share

Lo “strano incontro” tra Panariello VS Masini, che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate, continua… GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI arrivano con il loro spettacolo nei teatri delle principali città a partire dal 25 novembre.

Queste le date:

25 novembre – Politeama Genovese – GENOVA

29 novembre – Teatro Moderno – GROSSETO

30 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

4 dicembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

8 dicembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

9 dicembre – Teatro Golden – PALERMO

11 dicembre – Teatro Brancaccio – ROMA

14 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

15 dicembre – Teatro Degli Arcimboldi– MILANO

18 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

19 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO

I biglietti per le date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 3 ottobre, su Ticketone e punti vendita abituali.

Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni!

Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo?

Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.

Marco: Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra.

Giorgio: Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi.

Marco: Allora vi aspettiamo nel mio spettacolo quest’estate! Sono già aperte le prevendite dei biglietti!

Giorgio: … e delle cartelle della tombola!

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music.

Comunicato Stampa: Alessandra Bosi