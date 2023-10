Da Novembre a Bergamo Christmas Design – La Creatività per il Natale”

Share

Christmas Design: una grande mostra dedicata alla creatività e alle installazioni d’autore a cielo aperto, nella cornice di una tra le più belle città d’Europa. La prima edizione di Christmas Design chiude il palinsesto delle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 all’insegna di una bellezza diffusa, in maniera capillare, nel centro storico della Città dei Mille. Un nuovo appuntamento culturale che ogni anno animerà il capoluogo durante il periodo natalizio. Un’iniziativa unica nel suo genere, dedicata a cittadini residenti e turisti che vorranno immergersi in un percorso artistico e sensoriale concepito per enfatizzare l’atmosfera delle festività attraverso diverse forme di espressione artistica.

DOVE, COME E QUANDO. Christmas Design si svolgerà dal 25/11/23 al 7/01/24, invitando una quindicina di aziende del Made in Italy e altrettanti designer a creare valore per la collettività attraverso installazioni che raccontino il Natale e i suoi temi di riflessione in una maniera per nulla scontata. Opere luminose, new media art, sculture in legno e acciaio site specific, creazioni interattive di grande formato che prevedono il coinvolgimento del pubblico e murales anamorfici, saranno svelati ed esposti per 45 giorni in alcuni tra i luoghi simbolo di Bergamo – da Piazza della Repubblica all’Accademia Carrara, da Piazza Dante a Piazza Vecchia – delineando un itinerario fiabesco tra Città Bassa e Città Alta, da scoprire sotto una nuova luce. Un percorso che dalla Stazione Ferroviaria di Bergamo Bassa guiderà fino a Piazza della Cittadella a Bergamo Alta. La fruizione della mostra sarà totalmente gratuita per il pubblico.

CHI ORGANIZZA CHRISTMAS DESIGN. La mostra diffusa è organizzata da DUC Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. L’ideatore e direttore artistico è il paesaggista Maurizio Vegini di Studio GPT, di concerto con Nicola Viscardi, manager di DUC; questo istituto ha sposato fin da subito l’idea di Vegini e ha portato a compimento l’inedita iniziativa culturale. Protagoniste dell’evento sono importanti realtà imprenditoriali che hanno deciso di investire sulla valorizzazione del territorio. Una quindicina di aziende di rilievo internazionale hanno subito deciso di partecipare alla prima edizione di Christmas Design per mettersi al servizio della collettività, sostenendo altrettanti artisti e designer nella realizzazione delle opere che saranno esposte nelle piazze e nelle vie più fotografate. Così, conoscenze imprenditoriali e creatività d’autore troveranno una sintesi in installazioni spettacolari.

COME NASCE L’IDEA? La parola al manager di DUC, Nicola Viscardi. «Quando Vegini mi ha parlato del progetto eravamo alla vigilia di Pasqua, ma era già tempo di occuparci del Natale per noi che siamo abituati a lavorare dietro le quinte e a pensare alle prime idee per l’anno a venire già dopo l’Epifania, appena smontiamo le luminarie», dice Nicola Viscardi. «Il Distretto Urbano del Commercio promuove la valorizzazione dello spazio urbano e a Bergamo è portavoce di circa quattrocento attività commerciali al dettaglio. Sin dalle origini, il DUC è stato incaricato dal Comune di Bergamo di gestire l’illuminazione natalizia per la città. In particolare, organizziamo le iniziative di Natale a Bergamo per rendere le installazioni più armoniose, a vantaggio di una città più bella e raffinata. Il successo della nostra campagna Compra Vicino, incentrata sull’importanza degli acquisti di prossimità – congiuntamente alle azioni sinergiche tra Distretto, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo, associazioni di categoria e associazioni di via – ha contribuito a ripopolare il centro storico, tornato a essere luogo di incontri e socialità, anche a seguito dei lavori di riqualificazione urbana. Così, a Natale 2022, l’incredibile riscontro ricevuto per i boschi fatati di BergaBosco realizzati in sei piazze, tra cui Piazza Vecchia – l’evento zero che ha aperto l’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura – ma anche il successo della ruota panoramica, del Christmas Market e del grande abete di Natale, ci hanno fatto riflettere: era giunto il momento in cui le nostre vie, oltre a fare da sfondo al brulicante viavai dello shopping, sarebbero tornate a essere un teatro in cui veicolare nuove iniziative per offrire sempre qualcosa in più ai cittadini che amano vivere il Natale cittadino, rendendoli partecipi e protagonisti di questa rinascita», spiega Viscardi. «Christmas Design, dunque, arricchisce il palinsesto di Natale a Bergamo, portando in città anche una mostra pop, di rilievo ma facilmente accessibile, che ha l’ambizione di invitare nel capoluogo anche un pubblico vasto e il turismo natalizio, chiudendo appunto in “bellezza” il BG-BS2023. Stiamo tenendo a battesimo una manifestazione che possa guardare avanti e che si rinnovi di anno in anno, coinvolgendo le realtà imprenditoriali e culturali maggiormente presenti sul territorio e oltre, generando rinnovata creatività e attrattività», conclude il manager del DUC.

IL PERCHÉ DI CHRISTMAS DESIGN, secondo il direttore artistico, Maurizio Vegini. «Noi non ci occupiamo di decorazioni natalizie, perché Bergamo sarà già bella e agghindata di suo. Ci chiamiamo Christmas Design perché portiamo in strada la creatività durante le Festività, il periodo dell’anno in cui ci si concede qualche minuto in più per le emozioni. Il nostro motto è “Christmas Design – La creatività per il Natale” e il nostro intento è quello di inserirci in un centro storico già splendente per portare in piazza un’arte accessibile a tutti. Siamo una mostra diffusa sul territorio e saremo felici se riusciremo a strappare un sorriso ai passanti, a regalare un’emozione a un bambino e, perché no, a suggerire una riflessione, sempre con leggerezza. Esattamente come può accadere in un museo davanti a un quadro. Ovviamente, non trascuriamo l’aspetto estetico e ci aspettiamo un grande spettacolo di luci e colori», afferma Vegini, che si è occupato dello scouting di aziende e artisti, affiancato da Maria Cristina Rodeschini, direttore di Accademia Carrara, nonché membro del comitato promotore fin dalla genesi dell’iniziativa.

QUANDO BERGAMO CHIAMA, LA CITTÀ RISPONDE. Christmas Design nasce come un’opportunità per aziende e designer per creare valore a favore della collettività. «Ci tengo a sottolineare come questa mostra temporanea che si tiene in luoghi pubblici, ma anche in location private, aggiunge motivi di interesse per la visita alla città senza gravare sostanzialmente sulle tasche dei cittadini, grazie alle aziende partner e a DUC, che coprono il 95% del costo dell’operazione. La formula ricorda quella delle adozioni degli spazi pubblici, anche se qui parliamo di una mostra temporanea di breve durata. La municipalità ha sposato l’iniziativa e ha concesso gli spazi a titolo gratuito, le aziende partecipanti sostengono un contributo per le spese organizzative e coprono l’ingaggio dell’artista e i costi di realizzazione. Noi cittadini, potremo goderci la mostra gratuita e chi vorrà potrà portarsi a casa una bella foto o un ricordo», dice Vegini, con un plauso all’imprenditoria che investe nella valorizzazione del territorio. «Sono grato alle aziende che hanno fin da subito deciso di investire con entusiasmo in questa prima edizione con una vera e propria operazione di “mecenatismo”. I nomi degli artisti candidati sono di tutto rispetto».

QUALCHE ANTICIPAZIONE SULLE OPERE? «Citandone qualcuna in particolare farei torto alle altre, che mi hanno sorpreso tutte nella loro unicità. Posso segnalare quelle commissionate dalle aziende che – cronologicamente – sono arrivate per prime, come Whatever Brings you Happiness, un’installazione itinerante, perché si tratta di un bus Man Lion’s City diesel free di ATB, completamente trasformato da Peter Fink (l’autobus rimarrà operativo anche in questa veste, in servizio a rotazione su tutte le linee urbane). Ma anche Inner Resonance, un esempio di new media art del team creativo MiDi Motori Digitali, sponsorizzata da Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, in Piazza della Repubblica, con una speciale tecnologia led che mostrerà ai visitatori i molti volti della loro immagine. E ancora, Meraviglia, di Domus ing&arch, voluta da Lodauto, in Piazza della Cittadella, con un percorso luminoso che accompagnerà nel simbolismo del Natale, ma anche Cielo Colorato di Studio AMDL Circle, voluta da Studio BNC e Bergamo + per Via Mazzini, che racconta il percorso interiore dell’uomo», afferma il direttore artistico. «Siamo onorati di poter chiudere le celebrazioni bergamasche di Bergamo Brescia 2023. Capitale Italiana della Cultura, ma anche delle partnership accordataci da importanti realtà come la mostra Yayoi Kusama – Infinito Presente e da VisitBergamo. Christmas Design si inserisce in un momento storico felice per la nostra città, con un palinsesto di iniziative d’autunno straordinario».

IL NOSTRO OMAGGIO A YAYOI KUSAMA – INFINITO PRESENTE. Christmas Design è partner dell’evento internazionale Yayoi Kusama – Infinito Presente, “la mostra più attesa dell’anno”, curata da Stefano Raimondi, che riuscirà a portare a Bergamo Fireflies on the Water (2002), una delle Infinity Mirror Room più iconiche dell’artista giapponese, nella Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, dal 17/11 al 24/03. «Con Raimondi e con VisitBergamo stiamo lavorando in sinergia affinché l’intera città possa diventare una cassa di risonanza per questo appuntamento con la mostra dell’artista contemporanea più popolare al mondo», dice Maurizio Vegini. «Il tema di Christmas Design 2023 è “Omaggio a Yayoi Kusama – Infinito Presente” e ciascuno dei designer della nostra mostra diffusa potrà liberamente ispirarsi all’opera dell’artista giapponese rendendole tributo. Un invito colto con entusiasmo nella maggioranza dei nostri progetti», conclude Vegini.

LE AZIENDE E I DESIGNER PRESENTI. Le aziende e le istituzioni culturali che hanno aderito a Christmas Design 2023 sono: Accademia Carrara, Alfaparf, Alias, ATB, A2A, Bergamo+, Bonaldi Motori, Nocivelli, Cospe, Diocesi di Bergamo, Domus ing&arch, Dugongo, Fra.Mar, Italtrans, Italo Vezzoli, Lodauto Mercedes-Benz, Media Extreme, Persico, RPP Run Power Plants, Studio BNC, Zenucchi Design Code. Al progetto hanno immediatamente aderito anche diversi esercizi commerciali: Biif-Botanico, La Marianna, La Pasqualina e altri che si stanno aggiungendo. Tra i designer e gli artisti che hanno aderito a Christmas Design: Chiara Arrigoni (LABA), Massimo Castagna, Steven Cavagna, Nazareno Cerquaglia (LABA), Cuboliquido, Domus ing&arch, Dugongo, Peter Fink, Angelo Micheli di Studio AMDL Circle, MiDi – Motori Digitali, Edoardo Milesi – Archos, Martina Nodari (LABA), Lucia Nusiner, Sergio Papalettera, Andrea Paroli (LABA), Banafsheh Razavi di Studio AMDL Circle, Matteo Rubbi, Santo Tolone.

VALE IL WEEKEND. Il momento straordinario di una Bergamo straordinaria. L’autunno bergamasco mette in pista un incredibile novero di appuntamenti culturali, spunti imperdibili per una visita alla città. Oltre a Christmas Design (25/11-07/01) e alla già citata Yayoi Kusama. Infinito Presente (17/11-24/03) è in programma la rassegna multimediale sul melodramma Tutti in voi la luce mia. Pittura di storia e melodramma, voluta da Cristina Rodeschini all’Accademia Carrara (29/9-14/01). E ancora, la mostra sulla storia delle mura veneziane PanoramaMura. Una storia Patrimonio dell’Umanità, nella Sala dei Giuristi del Palazzo Podestà (30/11/23-17/03/24), organizzata dalla Fondazione Bergamo Nella Storia.

Il festival Donizetti Opera 2023 celebrerà questa chiusura d’anno speciale con un’edizione altrettanto speciale, dal 16 novembre al 3 dicembre, con 5 opere firmate Fondazione Teatro Donizetti e dedicate al compositore bergamasco Gaetano Donizetti, da Il Diluvio Universale a Lucie de Lammermoor, da Alfredo il Grande a Il Piccolo Compositore di Musica, fino a Lu OpeRave, opera elettronica contemporanea.

Infine, la Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti si aprirà con la Prima Assoluta di Iliade firmata da Alessio Boni, in scena dal 12 al 18 dicembre presso il Teatro Donizetti, nuova coproduzione della Fondazione.

IL TEAM DI CHRISTMAS DESIGN. Christmas Design – La creatività per il Natale è una mostra diffusa voluta da Nicola Viscardi, manager di DUC Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, e organizzata da DUC con il benestare di VisitBergamo. Ideatore e direttore artistico della manifestazione è il paesaggista Maurizio Vegini di Studio GPT. Il comitato promotore è composto da Cristina Rodeschini, direttore di Accademia Carrara, Francesco Pedrini direttore dell’Accademia Belle Arti Carrara, Fabrizio Zirafa, Brivio Gioielli, Nicola Viscardi e Ines Paganelli di DUC Bergamo, Maurizio Quargnale, Light Designer, Guido Sana del Museo del Falegname, Amedeo Zenucchi di Zenucchi Design Code e Maurizio Vegini dello Studio GPT. Head of Content della manifestazione è il giornalista professionista Gaetano Zoccali. Ufficio Comunicazione e ufficio stampa, Studio BElive di Claudia Rota, Lucia Masserini e Cristina Chiaravalloti. Grafiche e supporto video, Dugongo. Podcast su Christmas Design, Federica Capozzi. Segreteria Ines Paganelli.

