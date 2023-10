Gli Almost Monday racchiudono tutta la California nel loro brano

Share

Tutte le strade portano in California. Così tanti stili di vita, tradizioni e personalità ribollono nel crogiolo del Golden State. Gli ALMOST MONDAY canalizzano perfettamente l’alchimia musicale che si addice alle loro origini.

In seguito ad innumerevoli jam sessions in garage, concerti improvvisati nel retro di un negozio di surf e tante ore di scrittura insieme, gli ALMOST MONDAY si sono distinti per le loro sonorità futuristiche e le sunny vibes tipiche della California riprodotte con linee di basso funky, ritornelli catchy e groove super cool! Il tutto fondendo le influenze più disparate dai Switchfoot e blink-182, a LCD Soundsystem, Gorillaz e Daft Punk, passando per Prince e David Bowie.



Dopo aver attirato l’attenzione di Zane Lowe su “Beats 1” di Apple Music e dopo aver ricevuto l’endorsement di Sir Elton John nel suo radio show “Rocket Hour” nonchè gli elogi di Forbes, People e GQ, gli ALMOST MONDAY pubblicano il loro singolo “COAST TO COAST” in radio dal 6 settembre, un brano dalle influenze surf-rock che incarna perfettamente tutta l’energia della band!



Originario di San Diego, nel 2020 il trio — Dawson Daugherty (voce), Cole Clisby (chitarra) e Luke Fabry (basso) — ha realizzato l’EP di debutto “don’t say you’re normal” a Brooklyn e Los Angeles con i produttori Mark Needham (The Killers, Fleetwood Mac) e Simon Oscroft (The Naked and Famous, DREAMERS). La band è riuscita a emergere con oltre 30 milioni di stream complessivi senza precedenti. Nel frattempo, il primo singolo “Broken People” – e il remix di Sofi Tukker – ha scalato la Top 20 della classifica radio alternative. Nel 2021 gli ALMOST MONDAY hanno sorpreso ancora con il loro secondo EP “til the end of time”.

La band si è poi esibita in importanti festival quali Lollapalooza, Bonnaroo, BottleRock e Firefly, e ha onorato i palchi con i Kings of Leon, Dayglow, Walk The Moon e Joywave.

