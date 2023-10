Share

Manca sempre meno all’uscita di SOUVENIR. Il nuovo viaggio musicale di EMMA, fuori venerdì 13 ottobre, che verrà presentato live nei club dal 10 novembre con SOUVENIR IN DA CLUB. 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di EMMA. Un’istantanea dell’artista che è oggi, attraverso nuovi suoni e sfumature vocali.

In occasione dell’uscita di SOUVENIR sarà possibile immergersi nel nuovo universo musicale di EMMA grazie al primo store pensato da @RealBrown: SOUVENIR FLAGSHIP STORE.

Ogni giorno, da venerdì 13 a sabato 21 ottobre, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano sarà infatti possibile visitare il nuovo spazio pensato da EMMA come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan, che potranno acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti – in edizione limitata ed esclusiva – ispirati a SOUVENIR e ideati da Emma appositamente per loro!

Emma, inoltre, incontrerà il proprio pubblico in due eventi esclusivi per Mondadori Store: sabato 14 ottobre in Campania presso il Mondadori Megastore di Marcianise (inizio ore 15:30 – Centro Commerciale Campania, località Aurno, Marcianise – CE) e domenica 15 ottobre a Roma presso il Mondadori Bookstore Cola di Rienzo (inizio ore 14:30 – Piazza Cola di Rienzo, 81).

Questa la tracklist di “SOUVENIR”:

Iniziamo dalla Fine

Amore Cane (feat. Lazza)

Mezzo Mondo

Intervallo

Sentimentale

Carne Viva

Capelli Corti

Indaco

Taxi sulla Luna (bonus track)

Anticipato da MEZZO MONDO, certificato platino, e INIZIAMO DALLA FINE, attualmente in radio, SOUVENIR, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile in pre-order (emma.bio.to/souvenir). Già esaurite le copie autografate, dell’esclusivo vinile verde e della versione CD, è adesso disponibile anche la nuova versione, in edizione limitata, del vinile autografato color arancio

Scritto nei luoghi più disparati, SOUVENIR raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute da EMMA in più di due anni. Il souvenir è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale.

La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra.

È proprio per questa voglia di riportare al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami che EMMA ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “SOUVENIR”.

Così nasce “SOUVENIR IN DA CLUB”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit.

Queste le tappe di “SOUVENIR IN DA CLUB ” (Friends&Partners e Magellano Concerti):

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 novembre – LARGO VENUE – ROMA

13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 novembre – HALL – PADOVA

23 novembre – HALL – PADOVA

26 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 dicembre – CAP10100 – TORINO

3 dicembre – CAP10100 – TORINO

5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 dicembre – VIPER – FIRENZE

22 dicembre – VIPER – FIRENZE

È in radio il nuovo singolo INIZIAMO DALLA FINE, scritto dalla stessa EMMA insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album. A questo link è disponibile il video di accompagnamento del brano: https://youtu.be/I914_v6Jve8

EMMA, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è già stato certificato platino. Quest’estate è stata protagonista insieme a Tony Effe con il brano “Taxi sulla Luna” (certificato platino), che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream totali.

Comunicato Stampa: Tatiana Lo Faro