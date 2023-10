Fuori oggi il nuovo singolo di Rose Villain

Share

Ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate grazie al singolo “Fragole” con Achille Lauro, ora ROSE VILLAIN è pronta a tornare con la sua nuova hit. Da oggi, venerdì 6 ottobre, è disponibile in radio e in digitale, al link https://wmi.lnk.to/imeag, il singolo “IO, ME ED ALTRI GUAI” (Warner Music Italy), una “Tainted Love” in versione Mercoledì Addams.

Dalla versione originale di Ed Cobb, incisa da Gloria Jones nel 1965, alla cover dei Soft Cell del 1981 che l’ha resa famosa, a quella più trasgressiva di Marilyn Manson del 2001, “Tainted love” è un brano che ha influenzato generazioni, colonna sonora di amori difficili, da cui lasciarsi travolgere o fuggire. Rose Villain si inserisce in questa tradizione con la sua “IO, ME ED ALTRI GUAI”, dando vita a una hit che non ci toglieremo più dalla testa.

“‘Io, me ed altri guai’ è un pezzo dove racconto con ironia il mio caos – commenta l’artista -, che a volte fa diventare matta me e chi mi sta intorno ma che alla fine mi rende quella che sono. Tainted Love, amore contaminato, sembrava la cornice perfetta”.

Senza dubbio il suo nome è tra gli artisti rivelazione del 2023. Dopo averci portato nei vicoli più oscuri di se stessa con “Radio Gotham”, album certificato oro da FIMI/GfK Italia, il percorso di Rose Villain è sempre più a fuoco ed ora non resta che lasciarsi trasportare nella sua personale dimensione live. Sono due, infatti, gli speciali appuntamenti in cui la potremo vedere dal vivo nei prossimi mesi, con uno show tutto suo.

“A VILLAIN STORY: the beginning” – prodotto da Me Next, Magellano Concerti e Next Show – debutterà domenica 3 dicembre a MILANO ai Magazzini Generali, con una data già sold out a ben tre mesi dallo show, e replicherà venerdì 15 dicembre all’Orion di Ciampino (ROMA): due appuntamenti imperdibili e speciali, che Rose curerà in prima persona a 360 gradi.

I biglietti per la data di Roma sono ancora in vendita su Ticketone.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda (sua, ad esempio, la direzione artistica e la realizzazione del videoclip di “Cartoni Animati”). La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato oro da FIMI/GfK Italia), un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain quest’estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato doppio platino da FIMI/GfK Italia), che la vede co-protagonista. Nel 2024, inoltre, sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.

