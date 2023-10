Patrizia è il nuovo video di Eugenio Finardi, Tenco alla Carriera 2023

Share

Patrizia arricchisce e si aggiunge al flusso sonoro di EUPHONIA SUITE, il nuovo disco di Finardi ideato e composto insieme a Mirko Signorile e Raffaele Casarano, pubblicato su Incipit Records. In corso da parecchi mesi in tutta la penisola il bellissimo e suggestivo Euphonia Tour con le prossime tappe in programma a Bari il 13 Ottobre, Sanremo Venerdì 20 per il Premio Tenco ed il 21 a Fidenza. I concerti del Trio esprimono al meglio la mirabile arte della improvvisazione totale e della composizione estemporanea: dalle mani magiche di Mirko Signorile, dal timbro calibrato sulle frequenze di Eugenio Finardi, dai crescendo del sassofono di Casarano. Questo progetto è una strada di rilettura e di reinterpretazione del proprio repertorio discografico affidato all’estro ed alla tecnica musicale, veicolato tramite un linguaggio musicale colorito ed emozionato. Euphonia è una Suite per un pubblico vasto e trasversale in cui ogni ascoltatore può trovare il proprio angolo in cui piangere ed emozionarsi. Un luogo di cultura musicale in cui tutti i generi si incontrano: Jazz, Blues, Rock, Classica e Contemporanea.

Eugenio Finardi riceverà il Premio Tenco 2023, “un prestigioso Premio alla Carriera anche se ho tentato più volte di ammazzarla cambiando stile ogni due dischi. Anche ora, per non smentirmi, ho due tour Anima Blues ed Euphonia”.

La 46a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco) si svolgerà dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston e nelle più belle location di Sanremo.

Ecco il link per visionare il nuovo Video (pubblicato Giovedì 5 Ottobre):

“Volevo che il video di PATRIZIA seguisse e testimoniasse lo spirito di improvvisazione e di gioco che anima il progetto EUPHONIA – racconta Eugenio – ma filmare e registrare sono momenti antitetici. La musica richiede silenzio, rilassatezza e flow. Il video invece implica luci abbaglianti, invadenza e recitazione. Ho perciò deciso di affidare le riprese ad un video maker che fosse anche un musicista”. Franchino Cristaldi è uno dei migliori bassisti italiani e conosce bene le dinamiche in studio ed ha perciò deciso di filmare tutto, ma con un poco invasivo telefonino a 4K, per riprodurre con tocco lieve l’atmosfera sognante della session e del testo.

PATRIZIA è il nuovo tassello del mosaico EUPHONIA SUITE il format che consente a Finardi giocare con la sua musica, improvvisando con grandi musicisti. “Per destrutturare la sua natura vagamente barocca abbiamo ascoltato una sonata di Scarlatti e da lì Mirko Signorile è partito con il flusso” dice Eugenio.L’inciso è come una sognante brezza cubana. E dal basso in levare di Giuvazza, Raffaele Casarano decolla con un sax che sembra sfiorare il cielo. Su tutto la voce di Finardi, quasi in trance.

PATRIZIA entrerà nella Suite Euphonia anche dal vivo.

