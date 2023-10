Nek in nomination agli International Format Awards

Share

NEK Filippo Neviani è in nomination agli INTERNATIONAL FORMAT AWARDS nella categoria “Best Host Of A Format” per la sua conduzione nel programma televisivo di Rai 2 “Dalla strada al palco”!

Gli International Format Awards, in programma domenica 15 ottobre a Cannes (https://www.c21media.net/screenings/formatawards2023), hanno l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza e l’innovazione nell’ambito dell’industria dei format televisivi e dei contenuti. Questo premio celebra i programmi e i format televisivi più creativi e di successo provenienti da tutto il mondo, offrendo visibilità e meritato riconoscimento alle produzioni che si distinguono per la loro originalità e capacità di intrattenimento.

In questa edizione degli International Format Awards, Nek è l’unico rappresentante italiano in gara.

“Dalla strada al palco” è un format prodotto da Stand by me, creato da Stand by me e Carlo Conti.

Nel frattempo, nell’ambito musicale, dopo il grande successo dei concerti all’Arena di Verona e del Mediolanum Forum di Assago – MILANO, prosegue fino a fine ottobre nei teatri delle principali città italiane il tour di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani.

Questi i prossimi appuntamenti live:

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners.

È online il video di “Inspiegabile”, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani attualmente in radio, estratto dal loro primo album di inediti insieme “RENGANEK” (Epic / Sony Music). Il video, realizzato da Borotalco.tv e diretto da Marc Lucas, è visibile qui: https://youtu.be/h46MfHoS2t4?si=IM8nTcxsb3vXMBm_.

L’album “RENGANEK” contiene undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. È un progetto nato dalla grande amicizia che lega Francesco Renga e Nek Filippo Neviani e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito. L’album è disponibile nelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale.

Comunicato stampa: Parole & Dintorni