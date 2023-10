La superstar mondiale Dolly Parton lancia il programma radiofonico

Share

La superstar mondiale Dolly Parton annuncia oggi l’arrivo di What Would Dolly Do? Radio una serie radiofonica in 4 parti in onda esclusivamente sulla stazione radio in streaming globale di Apple Music, Apple Music 1.

Gli ascoltatori potranno sintonizzarsi settimanalmente, in attesa del lancio del primo album rock di Dolly, Rockstar, per sentirla condividere durante lo show storie, anedotti e perle di saggezza. Nell’episodio inaugurale, Dolly va “Dietro Le Cuciture” (Behind The Seams) – anche titolo del suo nuovo libro disponibile dal 17 ottobre negli USA – con la co-conduttrice Kelleigh Bannen per parlare dei suoi look e del suo lascito, celebrando la poliedrica icona culturale e della musica country, da Rockstar a modello aspirazionale, da pioniera a “tesoro nazionale”. Nel secondo episodio, Dolly parla di affari, del passaggio dal palco allo schermo e altro ancora, mentre il terzo episodio esplora le sue iniziative filantropiche e l’importanza di dare qualcosa “in cambio” al suo pubblico. Nell’ultimo episodio, Dolly parla dell’ingresso nella sua era del rock’n’roll con il nuovo album Rockstar.

“Ho vissuto una vita dai molti colori, e ho apprezzato l’occasione di sedermi con Kelleigh Bannen per discutere diverse sfaccettature della mia vita e carriera. Spero che i fan si divertiranno ad ascoltare lo show, tanto quanto ci siamo divertiti a registrarlo!” ha detto Parton.

Più che una cantante, Dolly Parton è un simbolo – per la sua forza, indipendenza creativa e successo in un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini. Nel corso di una carriera che abbraccia oltre mezzo secolo, ha interpretato molti ruoli oltre a quello di cantautrice: fashionista, imprenditrice, filantropa e ora rock star. Mentre si prepara per la sua ultima evoluzione con l’uscita del suo nuovo album, Dolly e Kelleigh Bannen di Apple Music parlano delle fasi della sua vita e carriera in What Would Dolly Do? Radio.

What Would Dolly Do? Radio andrà in onda ogni settimana il giovedì alle 02:00, su Apple Music 1 a partire dal 26 ottobre. Sintonizzati e ascolta in diretta gratuitamente, o in qualsiasi momento on-demand con un abbonamento ad Apple Music, su apple.co/am-1.

What Would Dolly Do? Radio sarà disponibile anche su Apple Podcasts. Gli abbonati ad Apple Music possono seguire lo show su Apple Podcasts scaricando automaticamente e ricevendo notifiche dei nuovi episodi quando saranno disponibili on-demand.

Il nuovo album di Dolly Parton Rockstar sarà disponibile dappertutto il 17 novembre. Puoi pre-salvarlo ora su Apple Music QUI.

