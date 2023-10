cecilia: presenta il suo nuovo EP “555”

Share

Quello di cecilia è un viaggio che è partito dal CAOS per arrivare al COSMO.

L’artista ha iniziato questo cammino con il progetto “il senso di questo caos” e adesso torna a raccontarsi in “555” https://epic.lnk.to/555; Epic Records Italy/Sony Music Italy, il suo nuovo EP fuori oggi.

L’EP è stato anticipato dal singolo “febbre” che insieme alle tracce “crisi”, “crepe” e “sete” compongono questo progetto che porta come nome il numero angelico che simboleggia la trasformazione, il movimento, l’evoluzione e che racconta il processo che l’artista ha attraversato per arrivare fin qui.

“555” è una ricerca di stabilità, un inseguimento che è anche evoluzione e avventura, in contrapposizione al progetto precedente “il senso di questo caos” (https://epic.lnk.to/ilsensodiquestocaos; Epic Records Italy/Sony Music Italy), in cui l’artista si divincolava da quel timore di non essere mai abbastanza, la sopraffazione causata dall’ansia generalizzata, il disturbo dissociativo dell’identità, un vero e proprio caos che ha preso forma sia nei testi che nelle produzioni delle tracce.

cecilia, è un’artista cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani, accompagnata da pianoforte e chitarra, sperimentazione e ricerca musicale. I primi tre singoli, “Monterey”, “Karma” e “Baltico”, usciti per Futura Dischi tra 2019 e 2020, riescono ad adattare la lingua italiana a sonorità internazionali, contribuendo a definire la scena emergente nazionale di questo genere. L’inserimento di questi ultimi nelle playlist Anima R&B, Alessio Bertallot Selecta, Nuovo R&B Italia (dlso.it), Italia (Undamento), Italian Soul Summit (Totally Imported), New Italian R’n’B (Italia Music Export) dimostrano l’appartenenza a questi generi. Il 25 settembre 2020 esce il debut EP “?”, acclamato dalla stampa musicale italiana come uno dei debutti più interessanti del 2020 e una delle uscite discografiche che più hanno segnato l’anno. A gennaio 2021 pubblica “Monterey remix (feat. LNDFK)”, a seguire a febbraio esce il suo ultimo singolo “tè verde”. Durante l’estate dello stesso anno ha suonato sui principali palchi d’Italia, aprendo anche alcuni dei concerti di Colapesce e Dimartino e di Ghemon. A maggio 2022 si esibisce sul palco del “MI AMI”, portando dal vivo il suo ep “il senso di questo caos”.

