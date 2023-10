Direttamente da X-Factor esce il brano di Delvento

Share

Esce venerdì 13 ottobre 2023 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Ada Music Italy) il nuovo singolo del progetto Delvento. Il brano, dal titolo “Tetto del mondo“, è stato scritto, composto e prodotto dallo stesso Delvento, in occasione dei Bootcamp di X-Factor 17, andata in onda su Sky e NowTv nei giorni 5 e 12 ottobre. Il brano è parte di un doppio singolo dove sarà presente anche “Fiore di Maggio“, la cover di Fabio Concato cantata nella fase delle audition.



In occasione dell’uscita del brano è previsto un tour autunnale di oltre 15 date, tra cui quattro appuntamenti a fianco di Nicolò Carnesi nel centro Italia a Ottobre, la Milano Music Week a Novembre e un grande evento nella nativa Messina a Dicembre, prima di concludere a Roma a Gennaio 2024.



“La canzone esplora l’arrivo incerto in un mondo che sembra così lontano, eppure così pieno di avventure. È un viaggio che può sembrare spaventoso, ma che allo stesso tempo ti fa sentire in cima al mondo, anche quando ti ritrovi in fondo all’oceano. Ci sono momenti di ironia nella canzone, perché il successo, essendo solo un idealizzazione situazionista della realtà, non è sempre come te lo aspetti. Non sempre chi sta al top se la gode, e viceversa. È una riflessione sulla complessità del percorso artistico e sulla ricerca di realizzazione personale.

Quindi, se vi va, buttate un orecchio sull’elettronica pop di ‘Tetto del Mondo’. Spero che possa ispirarvi a seguire i vostri sogni e a ricordare che non importa dove vi troviate, potete sentirvi al top del mondo se vi sforzate al massimo e perseguite la vostra passione con determinazione. Grazie per l’ascolto!“

Delvento è un progetto Testa Riccia Dischi e Art Show di Arturo Morano in collaborazione con Bellezza Diffusa, Ferramenta Dischi e Altini Booking. Delvento è un progetto sotto distribuzione Ada Music Italy.

CARMELO TOUR

12.10 – Messina, Messina Street Food Fest

19.10 – Torino, Ziggy Club w/ Leo Pari e Roberto Angelini

2.11 – Seregno (MB), Arci Tamburine w/ Ettore Giuradei

9.11 – Bologna, TBA

10.11 – The Dumb, Pistoia

11.11 – Castiglionello (LI), Lito

26.12 – Messina, TBA (in band)

25.01 – Roma, TBA

Delvento a X Factor 17

BIO:

Delvento è un cantautore pop, che sembra non riconoscere i confini del susseguirsi degli stili e del passare delle ere, prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti sul cammino mischiando così elementi personali, impersonali, storie di gente e stili musicali al fine di creare musica intima e non soggetta allo scorrere del tempo. I suoi brani, scritti e composti sulla chitarra, affrontano temi come l’amore, la solitudine, la nostalgia e la crescita personale, creando immagini e atmosfere profonde che raggiungono il cuore.

“Con Tetto del mondo, un suo inedito, ha dimostrato di essere credibile anche quando rappa, passando dalle delicate emozioni di Fiore di maggio di Fabio Concato alle Audition a questo pezzo che sembrava una sorta di Ombelico del mondo 2.0. Nella sua faretra ha tante frecce e tutte buone, nonostante questo viene switchato e perde la sedia.”

Rolling Stone

“Oggi si presenta con un suo inedito Tetto del mondo. Rispetto alle audizioni, dove già ci aveva conquistato con la sua eleganze ha fatto un salto in più dimostrando cosa vuole dire sul palco. L’inedito è molto orecchiabile e ancora non capiamo come Fedez abbia pensato di sostituirlo”

All Music Italia

Comunicato Stampa: Conza