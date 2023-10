Boro al primo posto della classifica (FIMI/GFK)

Share

Boro raggiunge la prima posizione della classifica (FIMI/GFK) con il suo nuovo singolo “Cadillac” in collaborazione con ARTIE 5ive.

Si tratta del brano più ascoltato in Italia in questo momento: la canzone, infatti, staziona alla #1 della classifica singoli di Spotify e Apple Music, è virale su TikTok ed è nella top10 dei brani più ricercati su Shazam.

Il videoclip ufficiale si riconferma in tendenza Musica su YouTube con quasi 2 milioni di visualizzazioni.

Dopo aver collezionato 8 dischi di platino, 1 disco d’oro, oltre mezzo miliardo di stream e più di 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli LENTO e NENA che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di Suavemente (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che ha consacrato BORO BORO a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme – e dai suoi ultimi singoli “Delincuente” in collaborazione con Elettra Lamborghini e “Coco Chanel” con la star argentina della musica latin Oriana, l’artista multiplatino ritorna con “Cadillac”.



Prodotta da Andry The Hitmaker, nel brano la partecipazione della nuova promessa della scena urban ARTIE 5IVE per una traccia -accompagnata dal videoclip girato da Peter Marvu – che unisce gli immaginari di entrambi gli artisti, fondendo l’universo latin di cui Boro è tra i primi e principali portavoce in Italia e l’attitudine urban del rapper, tra i nuovi talenti più promettenti della scena nazionale.

“In Cadillac svelo una faccia che non ho ancora fatto vedere. E’ l’istantanea di un viaggio all’interno di una Cadillac insieme ad alcuni amici: come una cinepresa racconto quello che vedo nel tratto di strada che percorriamo. Ho voluto coinvolgere Artie per l’amicizia e la stima artistica che condividiamo, ormai da qualche anno. Le sonorità del brano sono molto trap e sono state un punto d’incontro perfetto tra i nostri stili.” (Boro)

BORO decide di lasciarsi alle spalle la parte più scanzonata e goliardica e lo fa rinunciando simbolicamente a una parte del suo nome d’arte, da BORO BORO a BORO.

BIOGRAFIA BORO

Boro inizia la sua carriera nella musica a 17 anni fondando il collettivo Iskido Gang. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. Nel 2019 Boro Boro pubblica il singolo inedito “Lento“ in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe e pubblicato per GUNA Records. Ad oggi il brano è certificato triplo disco di platino e conta oltre 94 milioni di stream, mentre il video ha totalizzato più di 29 milioni di visualizzazioni. Ad ottobre dello stesso anno partecipa al singolo “Twerk” di MamboLosco (Disco d’Oro con oltre 40 milioni di stream). Il 2020 si apre con l’ingresso in major e la firma con Virgin Records(Universal Music Italia), con cui pubblica il singolo “Nena“, certificato Disco di Platino, che tutt’ora conta 42 milioni di stream. A luglio dello stesso anno pubblica il suo primo progetto discografico “Caldo“ insieme a Mambolosco. L’album, composto da 11 tracce ideate e registrate a Barcellona, è l’insieme di mondi e stili musicali differenti, che si incontrano e attribuiscono al disco una natura riconoscibile e originale al tempo stesso con le collaborazioni di Anna, Beba, Dark Polo Gang, Geolier, Lola Indigo, Rosa Chemical e Samurai Jay. Dopo il successo del disco, a dicembre esce il brano “Obsesionada” feat. Fred De Palma. Nel 2022 torna con il singolo “Nena2“, seguito da “Suavemente RMX (Soolking)“, certificato disco di platino, “El Amor” in collaborazione con Fred de Palma e Villabanks e il singolo “Paura e Soldi”. Nel 2023 Boro Boro torna con “Delincuente” in collaborazione con la regina del reggaeton italiano Elettra Lamborghini e “Coco Chanel” con la star argentina della latin music Oriana, a cui è seguito il nuovo singolo “Cadillac” con il rapper Arti 5ive.

BIOGRAFIA ARTIE 5IVE

Artie 5ive, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è un rapper milanese classe 2000. Di origini italo-sierraleonesi, il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano.

Il suo stile si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti, melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti ed acid e testi espliciti.

Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come Five Stars di Sexymoneyg e Non Accetto Consigli di Wenzitoflow. Il 2022 è l’anno del salto di qualità: dopo Fiaccola, il secondo video pubblicato è quello di Anticorpi feat Ddusi, traccia che inizia a definire l’Artie 5ive che di lì a poco avrebbe raggiunto la notorietà nazionale. Nello stesso anno Artie 5ive partecipa in DEM di Kid Yugi.

La svolta definitiva arriva a febbraio 2023, quando Artie 5ive collabora con Rondodasosa per le tracce READY 4 WAR e EYES OF THE TIGER. Il 21 aprile è coinvolto da Night Skinny per la sua posse Players Club ’23 (Knights of the Posse), traccia in cui racchiude il meglio dei talenti emergenti nell’anno.

A maggio pubblica l’EP Aspettando La Bella Vita, 10 tracce e le collaborazioni con Rondodasosa, ANNA, Digital Astro & Tony Boy e Kid Yugi.

A seguire vengono pubblicate le collaborazioni di Artie 5ive con Nerissima Serpe, Tony Boy e Sacky.

Anelli e Collane brano con Anna contenuto in Aspettando La Bella Vita EP è stato certificato disco d’oro la seconda settimana di Agosto 2023.

Comunicato Stampa: Universal Music Italia / Virgin Records