Claudio Baglioni aggiunge terze date a molte città del tour

In seguito allo straordinario successo dei maxieventi nei grandi spazi outdoor che – dopo lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ – si concluderanno all’Arena della Vittoria di Bari venerdì 20 e sabato 21 ottobre, il programma 2024 del Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di CLAUDIO BAGLIONI si arricchisce di 4 NUOVE DATE, triplicando gli appuntamenti nelle arene indoor di Milano, Torino, Firenze ed Eboli.

Il debutto di “aTUTTOCUORE” nelle maggiori arene indoor d’Italia sarà il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di PESARO, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di MILANO (20, 21 e 22 gennaio – NUOVA DATA), al Pala Alpitour di TORINO (25, 26 e 27 gennaio – NUOVA DATA), all’Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA (29 gennaio), all’Unipol Arena di BOLOGNA (2 febbraio), al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (8, 9 e 10 febbraio – NUOVA DATA), al Pala Sele di EBOLI (13, 14 e 15 febbraio – NUOVA DATA) e al Palazzo dello Sport di ROMA (22, 23, 24 febbraio).

I biglietti per le nuove date di Milano, Torino, Firenze ed Eboli saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Dal 6 ottobre è in radio e disponibile in digitale il brano inedito di CLAUDIO BAGLIONI A TUTTO CUORE (Sony Music), una ballata rock intensa e pulsante che prende il titolo dal progetto live “aTUTTOCUORE”. È il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”.

Il 7 novembre, inoltre, uscirà per Rizzoli il volume fotografico Altrove e qui, un racconto intimo e profondo, arricchito dagli scatti inediti di Alessandro Dobici, alcuni dei quali anticipati durante i live nelle arene outdoor.

“aTUTTOCUORE” è un progetto vitale, visionario, strabiliante, ideato, progettato e realizzato con GIULIANO PEPARINI, che ne cura direzione artistica e regia teatrale.

Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione di Richard Wagner del teatro-totale a quella – elaborata da Walter Gropius – del teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti, “aTUTTOCUORE” dà vita a un Rock-Opera-Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Il cuore vitale, palpitante e inarrestabile dei protagonisti di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte per restituire un cuore a questo presente che sembra averlo smarrito, e ricordare che l’unico tempo reale e che vale davvero la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta.

Tutto, sul palco e intorno al palco, è ricerca di bellezza. Bellezza che semina bellezza. La musica, innanzitutto, grazie a una scaletta mozzafiato che raccoglie 38 straordinari successi senza tempo di un repertorio che non ha eguali, ricco di brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani e che continuano a regalare fascinazioni, emozioni e nuove energie a tre generazioni. Ma bellezza sono anche le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni – orizzontalità, verticalità, profondità – vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati – per la prima volta in un live di Baglioni – su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro che si ispira alla tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle rappresentazioni operistiche. Ben 101, infatti, gli artisti sul palco: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical – alcuni al loro esordio in una produzione così importante – curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini.

Seppur con dimensioni e numeri da grandi arene in e outdoor, “aTUTTOCUORE” – che chiude, idealmente, la trilogia aperta da Al Centro e proseguita con 12note Tutti su! – mantiene vicinanza, intimità e pathos di quegli spettacoli teatrali nei quali tutto, fino al più piccolo dettaglio – movimenti, gesti, sguardi, espressioni e persino il sudore del fare spettacolo – è visibile ad occhio nudo, per consentire ad artisti e pubblico di incontrarsi e vivere cuore-a-cuore uno show nato, interpretato e offerto a tutto cuore, tutta forza, tutta gioia, tutta energia.

“aTUTTOCUORE” è realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Queste le prossime date di “aTUTTOCUORE” prodotte e organizzate da Friends & Partners:

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

22/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO – NUOVA DATA

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

27/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO – NUOVA DATA

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE – NUOVA DATA

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI – NUOVA DATA

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

Radio partner ufficiali di “aTUTTOCUORE”: Radio Italia e Rai Radio2.

