“PresaDiretta” torna a occuparsi di guerra e soprattutto delle sue conseguenze economiche

Share

PresaDiretta è tornata in Ucraina per capire come lo sforzo bellico sta sgretolando la tenuta economica del paese. E’ andata in Russia, per vedere da vicino l’impatto delle sanzioni occidentali. E poi in Sudafrica, al Summit dei BRICS dove è stato disegnato un nuovo ordine mondiale. Infinein Israele, per sentire cosa pensano gli israeliani delle politiche per la sicurezza dei Governi guidati da Netanyahu.

All’indomani dell’invasione dell’Ucraina, l’Occidente ha lanciato il più grande sistema di sanzioni mai creato contro la Federazione Russa, per provare a piegarla sul piano economico. Sono passati quasi due anni: quali sono i reali effetti delle sanzioni sull’economia russa?

Nel frattempo la guerra in Ucraina sta sistematicamente distruggendo e annientando l’economia del Paese: il suo sistema produttivo, i complessi industriali e il tessuto sociale, vincerà chi ha i soldi per continuare la guerra.

PresaDiretta è andata poi a Johannesburg in Sudafrica, dove si sono riuniti i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e lì hanno preso decisioni cruciali. Andiamo verso la fine del dollaro e un nuovo ordine mondiale?

In studio ospite di Riccardo Iacona, Federico Fubini vicedirettore del Corriere della Sera, esperto di economia e di finanza per ragionare insieme sulle conseguenze economiche delle guerre che caratterizzano il nostro presente.

L’ECONOMIA DELLA GUERRA: è un racconto di Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Antonella Bottini, Raffaele Marco Della Monica, Francesca Nava, Andrea Vignali, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

Com.Stampa RAI